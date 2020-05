SM-liigan ja Mestiksen jumbojoukkueet yhdistävät voimansa!

Sportin päävalmentaja Risto Dufva sanoo iloitsevansa uudesta yhteistyöstä.

SM-liigassa pelaava Sport ja Mestiksen Hokki yhdistävät voimansa. Seurat ovat solmineet yhteistyösopimuksen ensi kaudesta.

Yhteistyösopimus mahdollistaa pelaajien vaivattoman siirtymisen kajaanilaisen Hokin ja vaasalaisen Sportin välillä. Kajaanin ja Vaasan välille ei kuitenkaan ole tarkoitus synnyttää jatkuvaa liikennettä.

Sportin päävalmentaja Risto Dufva sanoo olevansa mielissään sopimuksesta.

– Minulla on erittäin hyviä kokemuksia niin Liiga- kuin Mestis-seurojen puolelta yhteistyökuvioista, jotka ovat antaneet molemmin puolin lisäarvoa. Toiveena on, että yhteistyö on muutakin kuin pelaajien liikuttelua seurojen välillä, Dufva kertoi Sportin tiedotteessa.

Sekä Sport että Hokki jäivät koronapandemian takia maaliskuussa kesken jääneissä sarjoissaan viimeisiksi.