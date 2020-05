SM-liiga palaa Maikkarille – nähdäänkö oranssit takit jälleen televisiossa? Näin vastaa kanavapomo

Ensi kauden SM-liigan tv-lähetyksissä nähdään MTV:ltä tuttuja ruutukasvoja.

Jääkiekon SM-liigan mediaoikeuksia hallinnoiva Telia kertoi maanantaina tv-tuotantonsa uudelleenjärjestelystä.

Sen myötä kiekkolähetysten tuotanto siirtyy MTV:lle. Taustalla on viime syksynä sinettinsä saanut yrityskauppa, jossa Telia osti Bonnier Broadcastingin, johon MTV ja C More kuuluvat.

Liigalähetykset näkyvät ensi kaudella sekä Telia TV:ssä että C Morella. Otteluita näytetään jonkin verran myös maksuttomasti MTV:n kanavilla.

– Isossa kuvassa Liiga siirtyy meille ja on jatkossa osa urheilutarjontaamme. Telia on tehnyt hienoa duunia, mutta uskomme, että nyt kun koko mediakoneistomme valjastetaan Liigaan, saamme siitä vielä isomman ilmiön ja puheenaiheen, MTV Oy:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen sanoo.

MTV ei vielä ole tiedottanut tarkemmin liigalähetysten muutoksista.

Leppänen kertoo, että lähetysten teknisestä toteutuksesta vastaa myös jatkossa vanhaan malliin Streamteam Nordic Oy.

Lähetysten sisällöntuotannosta on viime vuodet vastannut Moskito Television Oy, jonka palkkalistoilla ovat olleet muun muassa selostajat ja studioisännät.

– Moskiton kanssa meillä on ainakin vielä ensi kaudelle yhteistyösopimus, Leppänen kertoo.

MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen.

– Nyt kun Liiga tulee MTV:n ja C Moren tarjontaan, se tulee olemaan paljon C Moren urheilun näköistä, ja meidän ruutukasvojamme tulee mukaan.

SM-liigasta tulee jatkossa MTV:n ja C Moren urheilun ykköstuote. Etenkin kun formulat siirtyvät Viasatille vuodesta 2022 alkaen.

Leppänen ei vielä halua avata tarkemmin henkilöstövalintoja, mutta kertoo, että MTV:n kanavista tuttuja ruutukasvoja on mukana lähetyksissä jo ensi kaudella.

Kanavan ykkösjääkiekkoselostajana on viime vuosina häärännyt Antero Mertaranta.

– Tiedotamme näistä erikseen lisää myöhemmin, Leppänen kuittaa utelut tulevien kausien liigaäänistä ja -kasvoista.

Muun muassa Suvi Puukangas (vas.), Hanna-Riika Kaski ja Tuomas Nyholm ovat toimineet liigalähetysten studiojuontajina parin viime kauden aikana.

Tv-tuotannon uudelleenjärjestely sulkee ympyrän, sillä MTV3 oli SM-liigan mediakumppani taannoin toistakymmentä vuotta aina vuoteen 2005 asti.

Tuon ajan liigalähetyksistä monet muistavat eritoten oranssit puvuntakit, joita muun muassa Mika Saukkonen ja Timo Jutila kantoivat ylväästi tv-ruuduissa.

Palaavatko oranssit takit studioon ensi kaudella?

– Hahhah, sitä kaikki kysyvät. Sehän olisi hienoa, Leppänen naurahtaa.

– Mutta katsotaan, siitäkin tiedotetaan myöhemmin.

Telian aikakaudella kahden viime kauden aikana kenties silmiinpistävin muutos liigalähetyksissä on ollut virtuaalistudio. Senkään kohtalosta ei Leppäsen mukaan ole vielä varmuutta.

– Arvioimme näitä vielä. Teemme parhaan mahdollisen ratkaisun syksyksi, Leppänen sanoo.