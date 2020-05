TPS hankki maalivahdin KHL:stä – ”Odotusarvo on varmasti iso niin pelaajalla kuin seurallakin”

25-vuotias venäläisvahti pelasi viime kaudet Salavat Julajev Ufassa.

TPS on tehnyt vuoden mittaisen pelaajasopimuksen venäläismaalivahti Andrei Karejevin kanssa. 25-vuotias Karejev siirtyy TPS:ään KHL:stä Salavat Julajev Ufasta.

Karejev on pelannut urallaan 141 KHL-ottelua. 183-senttinen venäläisvahti edusti Ufaa kolme edellistä kautta.

– Kyseessä on teknisesti erittäin osaava maalivahti, joka on pelannut jo kauan KHL:ssä. Odotusarvo on varmasti iso niin pelaajalla kuin seurallakin, kertoo TPS:n maalivahtivalmentaja Ari Moisanen tiedotteessa.

Karejev saapuu Turkuun intoa täynnä.

– Tiedän, että Turussa on aika mennä urheilullisesti eteenpäin, ja haluan olla siinä tarinassa mukana, Karejev linjaa.

Ufan päävalmentana aloitti keskeytyneen KHL-kauden jälkeen Tomi Lämsä.