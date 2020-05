Doug Shedden luuli HIFK:n SM-liigakauden jo päättyneen, kun Pentti Matikainen lausui hämmästyttävät sanat – ”Mikä lentokone?”

Doug Shedden valmensi SM-liigassa kolmen kauden ajan. Hänen joukkueensa pelasivat kerran finaaleissa ja kahdesti pronssiottelussa, jonka olemassaolo tuli täytenä yllätyksenä.

HIFK palkkasi keväällä 2005 päävalmentajakseen entisen NHL-luotsin Dave Kingin, joka ei kuitenkaan koskaan valmentanut seurassa pelin peliä. King loikkasi Venäjälle Metallurg Magnitogorskin penkin taakse, ja niin Pentti Matikainen etsi hänelle korvaajan.

Brändin näköisestä valmentajasta kerrottiin 9. kesäkuuta 2005, kun Doug Sheddenin yksivuotinen sopimus julkaistiin.

Siitä alkoi kolmevuotinen, värikäs ajanjakso, jonka aikana kanadalainen Shedden valmensi niin IFK:ta, Jokereita kuin Leijoniakin.

Shedden, nyt 58, vastaa puhelimeen kotoaan Yhdysvaltain Floridasta ja muistelee lämmöllä vuosiaan Suomessa.

– HIFK:n aika oli erityistä. Kaikki oli alkuun minulle hyvin outoa, enhän ollut aiemmin valmentanut Euroopassa. En osannut kieltä, ja vaikka kaikki puhuivatkin hyvää englantia, niin oman haasteensa alussa toi kaikkien nimien lausuminen sekä oikeiden nimien yhdistäminen oikeisiin naamoihin, Shedden sanoo Ilta-Sanomille.

– Sakke Lindfors, toinen apuvalmentajani Samu Kuitunen ja tietysti Pentti olivat isoksi avuksi.

Doug Shedden valmensi HIFK:ta kauden 2005–2006. Kuva elokuun harjoitusottelusta.

Sheddenin HIFK ei kuulunut liigan ennakkosuosikkeihin, mutta pistepörssin voittajan Tony Salmelaisen, Janne Hauhtosen sekä Arttu Luttisen johtama tehonyrkki keihäänkärkenään edennyt IFK pelasi vahvan kauden.

– Oli raskas pala hävitä HPK:lle 0–1 välierien ratkaisupelissä. HPK:n maalivahti (Miika Wiikman) pelasi epätodellisen hyvin. Tony Salmelaisella oli varmaan viisi tolppaa siinä pelissä. He voittivatkin sitten mestaruuden neljässä pelissä, Shedden muistelee.

– Meillä oli mahdollisuudet mestaruuteen.

Kun HIFK kaatui HPK:lle välierissä, se joutui pronssiotteluun Kärppiä vastaan.

Otteluun, joka oli kanadalaisesta kulttuurista tulleelle Sheddenille jättiyllätys.

– Pentti sanoi 0–1-häviömme jälkeen, että lentokone lähtee kello 12 sunnuntaina.

Shedden oli täysin ihmeissään ja kysyi, että mikä lentokone ja mihin.

– Selvisi, että meidän täytyykin sen musertavan tappion jälkeen pelata vielä pronssimitalista.

Kun pronssiotteluun sitten mentiin, yksi oli poissa rivistä.

– Jere Karalahti oli kateissa eikä kukaan löytänyt häntä. Ilmeisesti käynnissä oli hänelle perinteinen viiden päivän putki. Kaikki menivät hulluksi siitä. Oulussa toimittajat sitten kyselivät, missä Karalahti on. Vastasin, että nyt on pääsiäissunnuntai, ehkä hän on kirkossa, Shedden naurahtaa.

– Nyt se on hauskaa, kun mietin mitä kaikkea hän oikein touhusi kauden aikana, mutta silloin olin monet kerrat aika v-ttuuntunut. Hän oli tosin myös pitkän aikaa loukkaantuneena. Se oli ehkä hyvä asia, koska muuten olisin ehkä tappanut hänet...

Shedden oli vieläpä tehnyt Karalahdesta kapteenin ennen kauden alkua. Hän muistaa, että valintaa ihmeteltiin, mutta ajatelleensa itse, että kipparin natsat pakottaisivat tähtipuolustajan ottamaan enemmän vastuuta itsestään.

– Olemme vuosien varrella törmänneet monia kertoja, esimerkiksi kun hän pelasi KHL:ssä. Pidän Jerestä. On hienoa, että hän on päässyt eroon ongelmistaan ja lopetti juomisen. Hän varmaankin heitti hukkaan miljoonia dollareita, koska ei uransa aikana toiminut paremmin kaukalon ulkopuolella.

Kohuilta ei vältytty runkosarjassakaan.

– Kaikki tietysti muistavat sen illan Turussa, kun ”joku” sanoi, että revi hänen päänsä irti, Shedden hymähtää.

Niin. Yksi kauden parhaiten muistetuista kohuista on IFK:n Patrik Lostedtin ja TPS:n Andreas Jämtinin välinen nyrkkitappelu.

Tepsin hyökkääjä Jämtin laukoi alkulämmittelyissä niin sanotun koodiston vastaisesti kiekkoja HIFK:n päätyyn, jolloin tv-kameroille tallentui Sheddenin ja Lostedtin välinen keskustelu. Kanukkikoutsi sanoi suojatilleen ”rip his fucking head off”.

– En nyt muista hänen nimeään (Jämtin), mutta joku sanoi, että hän on ruotsalainen. Kysyin Lostedtilta, puhutko ruotsia. Sanoin, että mene puhumaan hänelle ja sano, että älä lauo enää niitä kiekkoja. Patrik oli hyvä jätkä ja oli kiva, kun hän oli joukkueessa.

Lostedt nousi HIFK:n liigajoukkueen vakiopelaajaksi Sheddenin alaisuudessa.

– Kutsuin häntä Tom Cruiseksi, koska hän oli pretty boy, joka tappeli koko ajan. Eikä hän ollut niin isokaan, mutta hänellä oli iso sydän, halu olla kova jätkä ja pelata fyysisesti. Hän ei ollut niin lahjakas, mutta paransi paljon peliään ja pysyi liigassa vuosien ajan, Shedden sanoo Lostedtista, joka sai lisää vastuuta Bluesissa 2007–2011.

Doug Shedden kävi kuumana Tobias Salmelaisen suihkukomennuksesta pudotuspeleissä 2008.

HIFK:sta Shedden loikkasi paikalliskilpailija Jokereiden riveihin – ja vei vieläpä mukanaan alaisuudessaan kukoistuksen nousseen keskushyökkääjä Kim Hirschovitsin.

Päätös oli kova.

– Sehän oli kuin protestantti olisi kääntynyt katoliseksi Irlannissa. Etenkin siihen aikaan se oli iso juttu, ehkä sitä tapahtui sen jälkeen vähän enemmän. Siirtoni taisi olla isoin sitten Ville Peltosen Jokereihin menon. Se oli iso ratkaisu, mutta Jokerit teki sen taloudellisesti aika helpoksi, Shedden sanoo.

– Oli se siitä huolimatta kova asia päätettäväksi. Asuin keskustassa ja törmäsin IFK:n faneihin jatkuvasti, kun tulin pelien jälkeen kotiin. Sain niskaani paljon huutelua, etenkin jos ihmiset olivat juoneet. Sydämeni oli IFK:ssa ja pidin seurasta kovasti, mutta se oli bisnespäätös.

Shedden sanoo nauttineensa Harry Harkimon ja Matti Virmasen kanssa työskentelystä.

– Matti on yksi hienoimmista ihmisistä, joita olen jääkiekossa tavannut.

Ensimmäisellä Jokerien kaudellaan Shedden ja narripaidat jäivät SM-hopealle Kärppiä vastaan pelatussa finaalisarjassa, jonka jälkeen hän muistaa peräti 11 pelaajan menneen operoitavaksi.

Toinen jokerikausi, viimeinen Suomessa, päättyi välierätappioon Bluesille, joka nousi 1–3-tappioasemasta 4–3-voittoon.

– Meillä ei ollut veskareita. Jussi Markkanen loukkaantui kauden viimeisessä pelissä, ja toinen maalivahtimme (Niko Hovinen) oli myös loukkaantunut. Matin SaiPasta hankkima kolmosveskari Joni Puurula pelasi. Teimme mielestäni aika hyvää työtä ilman maalivahteja, Shedden sanoo.

Shedden palasi Hartwall-areenaan 2015 Medvescak Zagrebin päävalmentajana.

Shedden on Suomesta lähtönsä jälkeen valmentanut Sveitsissä, KHL:ssä ja viimeisimpänä Saksan Ingolstadtissa, jonka kanssa hänen sopimuksensa on nyt katkolla. Tulevaisuus on hämärän peitossa, kun koronaviruspandemia jarruttaa kiekkomaailman sopimusneuvotteluita.

Suomeen paluu kiehtoo ajatuksena. Kerran se on ollut melko lähelläkin.

– Kun Tom (Nybondas) oli GM:nä, he miettivät vaihtoehtoja ja olin tosi kiinnostunut, koska olisi hienoa tulla takaisin Suomeen, erityisesti HIFK:hon.

– Jarin (Kurri) kanssa olen myös puhunut, mutta luulen, että Jokerit haluaa pysyä suomalaisvalmennuksessa.