Jukka Jaloselta painava viesti kaikille ryhmissä harjoitteleville SM-liigan joukkueille

Jukka Jalosen mukaan jääkiekkoilijoiden terveyttä täytyy suojella.

SM-liigaseuroista ainakin TPS on aloittanut kesäharjoittelun pienryhmissä ja osa muistakin seuroista on antanut pelaajilleen luvan harjoitella pienissä ryhmissä, vaikka valtionjohto on ohjeistanut pidättäytymään välttämättömistä kokoontumisista.

Leijonien menestysvalmentaja Jukka Jalonen otti asiaan kantaa IS:n haastattelussa.

– Olen ehdottomasti sitä mieltä, että tällä hetkellä pitäisi harjoitella yksin eikä edes pienryhmissä, Jalonen sanoo.

– En lähtisi ottamaan sitä riskiä että pelaajat voivat tartuttaa toisensa. Tämä ei ole oikea paikka hakea kilpailuetua. Onneksi monet seurat ovat tajunneet tämän.

Pienryhmäharjoittelun aloittanut TPS tiedotti, että seuran A-junioreissa on yksi vahvistettu koronatapaus. Turkulaisseuran mukaan pelaaja sai tartunnan vapaa-ajallaan ja altisti sen jälkeen harjoitusten ulkopuolella kaksi TPS:n liigaryhmän mukana ollutta pelaajaa, jotka ovat nyt karanteenissa.

Jalosen mukaan suuri osa liigapelaajista pystyy harjoittelemaan laadukkaasti itsenäisesti.

– Karkeasti arvioituna 70 prosenttia pelaajista harjoittelee hyvin. 15 prosenttia harjoittelee erinomaisesti ja 15 prosenttia huonommin.

Jalosen mukaan seurojen kannattaa tehdä pelaajille tarkat harjoitusohjelmat ja pyytää heitä raportoimaan esimerkiksi fysiikkavalmentajalle jokaisen harjoitteen jälkeen, jotta homma pysyy koossa.

Leijonaluotsi myös painottaa, että nyt pelaajien on pakon edessä opittava entistä omatoimisemmaksi, mikä ei ole huono asia.

– Totta kai ryhmässä harjoittelussa on etuja ja olisi hyvä, jos joku olisi valvomassa pelaajien suorituksia. Ei se kuitenkaan katastrofi ole, jos pelaajat valmistautuvat yhteen kiekkokauteen omatoimisesti.

– Sitä paitsi tässä on nyt motivoituneille pelaajille loistava tilaisuus erottua massasta. Jos harjoittelee seuraavat 3–4 kuukautta paremmin kuin muut, niin se näkyy varmasti syksyllä.