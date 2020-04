Lahden Pelicans päätyi rajuun ratkaisuun, lomauttaa osan pelaajistaan – kapteeni: ”Seuran ehdotusta emme voineet hyväksyä”

Lahden Pelicans lomauttaa osan SM-liigajoukkueensa pelaajista.

Koronaviruspandemia on sysännyt monet urheiluseurat vakaviin talousongelmiin. Jääkiekon SM-liigassa pelaava Lahden Pelicans on yksi seura, johon pandemia on iskenyt rajusti.

Pelicans ilmoitti tiistaina, että se on yt-neuvottelujen tuloksena päätynyt lomauttamaan osan liigajoukkueensa pelaajista tilapäisesti. Tiedotteen mukaan maanantaina käydyissä yt-neuvotteluissa pyrittiin löytämään ratkaisuja lomautusten välttämiseksi, mutta pelaajat ja seura ”eivät päässeet vaihtoehtoisista keinoista yksimielisyyteen”.

Pelicans päätyi lomauttamaan osan pelaajistaan tilapäisesti. Lomautukset alkavat 27. huhtikuuta ja ne ovat voimassa pääsääntöisesti 24. heinäkuuta asti.

– Emme löytäneet yhteistä ratkaisua, jossa säästötoimet olisivat olleet seuran talouden kannalta riittävät. Tämä on sekä seuran että pelaajien kannalta ikävä tilanne, mutta elämme poikkeuksellista aikaa, joka vaatii toiminnan sopeuttamista, Pelincansin toimitusjohtaja Tomi-Pekka Kolu kommentoi lahtelaisseuran tiedotteessa.

Pelicansin kapteenin Hannes Björninen harmitteli, ettei yhteistä ratkaisua lomautusten välttämiseksi löytynyt.

– Pelaajisto on ymmärtänyt tilanteen vakavuuden ja halunnut olla talkoissa mukana, mutta neuvotteluissa ei löydetty valitettavasti ratkaisua. Seuran ehdotusta emme voineet hyväksyä ja teimme oman, mielestämme reilun vastatarjouksen, mutta se ei ollut puolestaan seuralle riittävä. Valitettavaa, että yhteisymmärrystä ei löytynyt, Björninen kommentoi.

Tiedotteen mukaan lomautettujen pelaajien joukossa ovat kaikki viime kauden joukkueesta jatkavat kokeneemmat pelaajat. Nuoria, alla kaksi kautta SM-liigassa pelanneita pelaajia lomautukset eivät koske.

– Syy lomautuksille on taloussäästöt, jotka ovat huomattavasti merkittävämmät, kun puhutaan kokeneempien pelaajien palkoista. Lisäksi kokemattomammat pelaajat hyötyvät ja tarvitsevat enemmän ohjattua harjoittelua, toimitusjohtaja Kolu perusteli.

Ensimmäisellä yt-neuvottelukierroksella Lahden Pelicans Oy ja Pelicans Ravintolat Oy irtisanoi vakituisesta henkilöstöstään kolme henkilöä ja lomautti muun henkilöstön vähintään kolmen kuukauden ajaksi.

Pelicansin taustayhtiön on raportoitu saaneen valtion rahoitusyhtiö Business Finlandilta 100 000 euron kehitysrahoituksen koronakriisin seurauksena aiheutuneisiin taloudellisiin ongelmiin.