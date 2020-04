Kommentti: Ryhtiä lässytyksen keskelle – Mikko Koivu olisi parasta lääkettä Turun taudille

Mikko Koivun sopimus Minnesota Wildin kanssa on katkolla.

Mikko Koivu olisi uskottava suunnannäyttäjä TPS:lle – ja mahdollisesti SM-liigan paras pelaaja, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Oikeat ihmiset oikeisiin tehtäviin.

Tähän mantraan Turun Palloseurassa nyt uskotaan. TPS:n pääomistajat Mikko Kodisoja ja Ilkka Paananen ovat ilmoittaneet, että he johtavat TPS:aa samalla filosofialla kuin Supercelliä.

Se tarkoittaa sitä, että valitaan päteviä ihmisiä toteuttamaan visiota ja luomaan kulttuuria.

Nyt TPS:n valmennuskulttuuri ja seuraidentiteetti on nimekkään kolmikon käsissä. Seura julkisti maaliskuun lopulla uuden urheilusta vastaavan johtoryhmän, johon kuuluvat Erkka Westerlund, Rauli Urama ja Saku Koivu.

Työmaata riittää. TPS on valunut SM-liigan vitsikerhoon, vaikka rahaa ja resursseja on.

Yksi keskeisimmistä ongelmista on johtajuusvaje. Irvokkaimmin tämä on näkynyt johtoportaan sekoiluna, mutta väistämättä päämäärättömyys on heijastunut myös kaukaloon.

TPS tarvitsee kipeästi ryhtiä ja johtajuutta kaikkeen toimintaansa.

Turun oman pojan Mikko Koivun paluu kasvattajaseuransa paitaan olisi tässä tilanteessa kuin siunaus.

Koivu, 37, väläytteli aiemmin tällä viikolla minnesotalaismedialle mahdollista paluutaan Suomeen. Minnesota Wildin kapteenin sopimus päättyy tähän kauteen eikä jatkosopimuksesta ole takeita.

– Yritän punnita asioita kaikilta kanteilta mahdollisimman tarkasti, mutta valehtelisin jos väittäisin, etten ole miettinyt Suomeen paluuta. Se on yksi vaihtoehto, ehdottomasti, Koivu kommentoi.

Paluu ei ole kirkossa kuulutettu, mutta sille löytyisi useita järkiperusteluja.

Yli 1 000 NHL-ottelua, joista suurin osa Wildin kapteenina, urallaan pelannut Koivu on sukupolvensa parhaita kahden suunnan hyökkääjiä.

Tinkimätön, suorastaan maaninen asenne työntekoa kohtaan, häikäilemätön luonne ja kokonaisvaltainen pelityyli ovat tehneet Koivusta yhden Suomi-kiekon kaikkien aikojen parhaista johtavista pelaajista.

Tasalaatuisuus ja suoritusvarmuus takasivat, että kokenut sentteri piti paikkansa nuorentuneessa ja nopeutuneessa NHL:ssä pidempään kuin moni muu 1980-luvun alussa syntynyt pelaaja.

Lopulta rajat tulivat vastaan. Helmikuussa 2019 tullut polvivamma oli paha takaisku. Polven eturistisidevamma katkaisi kauden, ja vaikutti selvästi myös seuraavaan kauteen.

Koivua ei ole koskaan tunnettu sulavana luistelijana, joten leikkauksen vaatinut polvivamma näillä kilometreillä iski vielä rajummin hänen pelaamiseensa.

Tästä kaudesta tuli kaikin tavoin raskas savotta.

Tulosta tuli todella tahmeasti ja rooli Wildissa kutistui. Lisäksi siviilipuolella on ollut vaikeaa. Kaukalon ulkopuoliset asiat mahdollisesti puoltaisivat myös paluuta Turkuun.

Koivu lämpeni hieman kevättä kohti ja teki paremmin tulosta, mutta koronapandemia keskeytti kauden 13. maaliskuuta.

Siihen saattoi päättyä myös Koivun pitkä NHL-ura. Koivu kuuluu niihin NHL-pelaajiin, joita pitkittyvä tauko ei palvele alkuunkaan. Hiekka tiimalasissa on valumassa loppuun.

Mikko Koivu nähtiin edellisen kerran TPS:n paidassa työsulkukaudella 2012-13.

Koivulla voisi olla vielä annettavaa NHL:ssä rajallisessa roolissa, mutta tässä vaiheessa uraa hänellä olisi huomattavasti enemmän annettavaa uudelleenrakennuksessa olevalle TPS:lle.

– Tärkeintä on tuntea, että on vielä jotain annettavaa kentällä. Minulla on edelleenkin kipinää ja motivaatiota pelata, Koivu sanoi aiemmin tällä viikolla.

Motivoitunut Koivu olisi parasta lääkettä krooniseen Turun tautiin.

Koivu edustaa jääkiekkoilijana kaikkea sitä, mitä TPS:sta on puuttunut viime vuosina: ammattimaisuutta, johtajuutta ja ammattiylpeyttä.

SM-liigassa lähinnä Kärpät on saanut nauttia erinomaisten kokeneiden paluumuuttajien kaartista, kun Lasse Kukkonen, Mika Pyörälä ja reilu vuosi sitten Jussi Jokinen palasivat uransa ehtoopuolella kasvattajaseuraansa.

Toki TPS sai myös aiemmin nykyisen kapteeninsa Lauri Korpikosken, 33, pitkältä NHL-reissulta takaisin, mutta Korpikosken paluuta haittasivat terveysongelmat.

Kärpissä juniorimylly jauhaa ja seuratraditiosta pidetään hyvää huolta, kiitos paluumuuttajien ja vahvan seuraidentiteetin.

Kärpillä ja TPS:lla ei ole käytännössä mitään yhteistä millään osa-alueella, mutta Koivu toisi kaikenlaisen lässyttämisen ja pöhöttyneen alibi-tekemisen keskelle ainakin ripauksen ryhtiä ja uskottavuutta.

Kaiken lisäksi Koivu voisi hyvinkin olla SM-liigan paras pelaaja ensi kaudella.

Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen nosti taannoin IS:n haastattelussa Kärppien Juho Lammikon SM-liigan NHL-valmeimmaksi pelaajaksi. Lammikko, 24, oli liigan parhaita pelaajia päättyneellä kaudella. Joidenkin mielestä paras.

Koivu on 13 vuotta Lammikkoa vanhempi, mutta konkari on edelleen ominaisuuksiltaan vähintään yhtä hyvä NHL:n vaatimuksiin kuin Lammikko.

Vaikka Koivu takoisi SM-liigassa tehoja ja johtaisi joukkoja keskikaistalla, hänen antinsa ja merkityksensä TPS:lle ja koko seurayhteisölle olisi paljon suurempi kuin tehdyt maalit ja pisteet.

Koivu olisi se kaivattu ja uskottava suunnannäyttäjä sekä tärkeä tradition jalkauttaja suuntaa etsivälle TPS:lle.

Siksi on vaikea keksiä parempaa johtavaa pelaajaa TPS:lle tähän hätään kuin Mikko Koivu.