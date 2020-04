Suomen NHL-kärkivaraukseksi hehkutetun Anton Lundellin tärkeä taito on huomattu myös kaukalon ulkopuolella: ”Osaan aika hyvin”

Anton Lundell on ollut haukijahdissa Raaseporin Snappertunassa sijaitsevilla mökkivesillä.

Mökkiolosuhteet ovat olleet NHL-varaustilaisuuden suomalaiskärkinimeksi povatun Anton Lundellin rauhoittumiskeino kauden jälkeen.

Jääkiekkolupaus Anton Lundell on innokas kalamies, mutta maalis-huhtikuun taitteessa hänen piti olla muualla kuin Raaseporin Snappertunassa sijaitsevilla mökkivesillä haukijahdissa.

Lundellin piti jahdata Suomen mestaruutta HIFK:ssa ja antaa näyttöjä kesän NHL-varaustilaisuutta varten.

Koronavirus katkaisi kauden 13. maaliskuuta, ja sen jälkeen Lundell on viettänyt rauhallista aikaa pääasiassa mökkiolosuhteissa.

– Täällä on oma rauha. Tykkään kalastaa kesäisin, ja nyt on ollut aikaa kaikenlaisille harrastuksille. Muutama hauki on tullut, kun olen virvelöinyt veneestä käsin kaislikkojen reunoilla, Lundell kertaa STT:lle kuulumisiaan.

Anton Lundell on tyytyväinen ennen aikojaan päättyneen kauden aikana ottamiinsa kehitysaskeliin. NHL-seurojen haastatteluissa englannin ja ruotsin kielet sujuvat häneltä mallikkaasti.

Hektisen jääkiekkokauden jälkeen rauhoittuminen on ollut paikallaan. Lundell sairasti flunssan kauden jälkeen, ja senkin vuoksi viime viikkojen ohjelma on ollut kevennetty.

Hiljalleen hän on aloittanut omatoimisen fysiikkaharjoittelun.

– Kahteen viikkoon en treenannut yhtään, mutta sen jälkeen olen käynyt lenkillä ja tehnyt harjoituksia kotisalilla.

Marraskuussa tullut käsivamma ei ole hyökkääjän mukaan enää vaikeuttanut harjoittelua. Käsivamma esti vuodenvaihteessa alle 20-vuotiaiden MM-kilpailuihin pääsemisen.

– Tuo on turnaus, jollaisia ei liikaa tule kenellekään. Olin kuitenkin mukana jo vuotta aiemmin, pelasin hyvät kisat ja voitimme maailmanmestaruuden, Lundell muistelee alkuvuotta 2019.

Joka tapauksessa toinen turnaus olisi ollut vuotta vanhemmalle jääkiekkoilijalle oiva näyttöpaikka pelaajatarkkailijoiden suuntaan.

Ikänsä puolesta Lundell voisi pelata alle 20-vuotiaiden MM-kilpailuissa myös ensi kaudella, mutta vielä ei ole tiedossa, missä Lundell kauden aikana pelaa.

Monipuolinen kielitaito käytössä

Vastoinkäymisistä huolimatta Lundell on tyytyväinen kauden aikana ottamiinsa kehitysaskeliin ja näyttöihin, jotka hän pystyi antamaan NHL:n varaustilaisuutta varten.

Yhteydenotot NHL-seurojen suunnalta olivat yleisiä kauden aikana ja vielä sen jälkeen.

– Scoutit kävivät juttelemassa jäähallilla tai ottivat yhteyttä esimerkiksi Skypellä ja haastattelivat minua.

Helsingin jäähallin lehtereillä näkyy usein NHL-seurojen suomalaisia pelaajatarkkailijoita, mutta NHL-seurojen kanssa asioidessaan Lundell on päässyt käyttämään myös kielitaitoaan.

Lundellien kotona puhutaan ruotsia ja suomea, mutta englantikin sujuu.

– Olen tietysti oppinut englantia koulussa ja osaan sitä aika hyvin. Ruotsista on ollut hyötyä siinä, kun monia ruotsalaisia on töissä NHL-seurojen palveluksessa. Heidän kanssaan juttelen ruotsiksi.

Anton Lundellin tähtäin on NHL:ssä.

Molemmilta osapuolilta sujuvasti taittuva kieli antaa syvyyttä keskusteluihin. NHL-seurat tekevät työnsä huolella, kun ne etsivät tulevaisuuden joukkueisiinsa uusia vastuunkantajia.

– Seurat haluavat tutustua minuun. Millainen pelaaja, ihminen ja persoona olen, Lundell avaa nuorten pelaajien valikointia.

NHL:n varaustilaisuus piti järjestää kesäkuun lopussa, mutta sitä ja kesäkuun alun nuorten pelaajien testitilaisuutta siirrettiin eteenpäin.

Lundellia povataan suomalaisten kärkinimeksi ja koko varaustilaisuuden sijoille 5–15.

– Pystyin parantamaan peliä kauden aikana, pelaamaan hyvällä tasolla ja antamaan hyvät näytöt. Sen kummempia tavoitteita minulla ei ole draftin suhteen.

Isän kanssa kaukalossa

Koronavirus päätti liigakauden maaliskuussa ennen runkosarjan päätöskierrosta. Näin kauden huipennus pudotuspelit jäivät haaveeksi.

– Vähän nihkeä maku tästä jäi. Tilanne tietysti on se, mikä se on, Lundell viittaa koronavirukseen.

– Kausi jouduttiin katkaisemaan ennen kaikkein mukavimpien pelien alkamista. Olimme joukkueena ladanneet koko vuoden työn pudotuspeleihin, ja sitten työ sekä runkosarja valuivat hukkaan. Päällimmäinen fiilis on tietysti harmitus.

HIFK pelasi Liigaa jälleen nimekkäällä joukkueella ja teki hetkittäin kovaa tulosta. Lundellin lisäksi moni muukin avainpelaaja kärsi loukkaantumisista.

– Emme saaneet koko ajan kaikkea irti joukkueesta. Kyllä meillä eväitä oli menestyä keväällä, mutta tässä tilanteessa se on spekulaatiota.

Nuoren hyökkääjän kauden yksi ikimuistoisimmista hetkistä oli se, kun hän pääsi pelaamaan liigaottelussa isänsä Jan Lundellin kanssa.

Anton (vas.), Jan ja Kasper tammikuussa 2019.

HIFK:n valmennuksessa toimiva Jan on entinen liigamaalivahti ja joutui vielä 46-vuotiaana kakkosmaalivahdiksi yhteen peliin, kun joukkueen sairastelukierre oli pahimmillaan.

Jan päästettiin kaukaloon ottelun lopussa, ja myös Anton oli jäällä isänsä kanssa.

Kouluhommat tauolla

Jan Lundell torjui aktiiviurallaan yli 300 liigaottelussa, joten Anton on seurannut pienestä pitäen läheltä ammattilaisurheilijan elämää.

Mennyt kausi toi 18-vuotiaalle hyökkääjälle esimakua omasta täysammattilaisuudesta, kun lukio-opinnot jäivät tauolle.

– Olen edelleen lukiossa kirjoilla ja alkukaudesta suoritin vielä kursseja, Lundell sanoo.

Ikäluokan 2001 normaalitahdilla lukiota käyneet kirjoittivat ylioppilaaksi tänä keväänä kolmen lukuvuoden urakan päätteeksi, mutta Lundell myöntää koulun ja jääkiekon yhdistämisen muuttuneen vaikeaksi siinä vaiheessa, kun hän toissa syksynä vakiinnutti paikkansa HIFK:n liigamiehistössä.

– Näyttää tosi vaikealle sen suhteen, että voisin kirjoittaa neljässäkään vuodessa. Pitää miettiä, miten koulun käy, Lundell pohdiskelee.