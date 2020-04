Jukka Rautakorven 25 vuoden uran vaikein paikka on vain parin viikon takaa: ”Aluksi pelottava tilanne”

Liigapelien yhtäkkinen päättyminen tänä keväänä oli Jukka Rautakorvelle pitkän valmennusuran selvästi pahin paikka.

Jukka Rautakorpi on 25 vuotta kestäneellä valmennusurallaan joutunut pahaan paikkaan jos toiseenkin. Silti pitkän uran pahin paikka tuli vain reilut kolme viikkoa sitten – kun liigapelit päättyivät kuin seinään koronaviruspandemian vuoksi.

– Se oli hurja tilanne. Kaikki kehittyi vain muutamassa päivässä. Maanantaina (9.3.) ei ollut vielä mitään merkkejä, ja tiistain ja keskiviikon liigapelitkin pelattiin normaalisti. Sitten torstaina tuli tieto pelaamisesta tyhjille katsomoille, ja heti perjantaina homma pantiin kokonaan poikki, Tapparan päävalmentajana toiminut 56-vuotias Rautakorpi muistelee.

– Jo se torstain peli (Tappara voitti typötyhjässä Hakametsässä KooKoon 8–2) oli aika hurja kokemus. Kyllä sen silloin jo tiesi, että kyllä tämä homma jää tähän... toimitsijakiellossa ottelun Hakametsän aitiosta seurannut Rautakorpi sanoo.

Jukka Rautakorpi on valmentanut SM-liigassa jo 16 kauden ajan. Niistä 12 hän on ollut Tapparan luotsina.

Vaikka sen tiesi, ettei paluuta normaaliin ole tai ettei ole mitään muuta vaihtoehtoa, pelien yhtäkkinen päättyminen iski silti kovaa jääkiekkomaailmassa lähes kaiken kokeneeseen Rautakorpeen.

– Se jätti todella tyhjän fiiliksen. Selvästi pahemman kuin kauden päättyminen pelaamalla, vaikka välillä on tullut ankariakin pettymyksiä. Juuri se työn jääminen kesken...

– Olen menestysnälkäinen valmentaja, jonka koko toiminta tähtää pudotuspeleihin. Elokuusta lähtien on menty pää märkänä, ja yhtäkkiä kaikki jää kesken... Se oli aluksi pelottavakin tilanne, Rautakorpi myöntää.

Joukkueenjohto ja pelaajat kokoontuivat heti seuraavana lauantaina vielä kerran yhteen puimaan shokeeraavaa tilannetta.

– Yritimme luoda rennon tapahtuman. Kaikki pelaajat olivat paikalla, ketään ei jätetty tyhjän päälle. Katsoimme mennyttä ja kävimme homman läpi, Rautakorpi kertaa.

Yli 880 ottelua – ei koskaan potkuja

Rautakorpi valmensi ensimmäisen kerran SM-liigassa jo kaudella 1995–96. Sen jälkeen otteluja SM-liigassa on 16 kauden aikana tullut 884, pudotuspelit mukaan lukien yli tuhat.

Rautakorpi on vain kolmen runkosarjaottelun päässä kaikkien aikojen ykköspaikasta. Hannu Aravirta on SM-liigassa valmentanut 887 runkosarjaottelussa.

Siihen nähden on lähes poikkeuksellista, että Rautakorpi ei ole urallaan saanut koskaan potkuja kesken kauden. Seuraavina ”potkuttomista” liigavalmentajista ovat Petri Matikainen (528 ottelua) ja Kari Jalonen (512 ottelua).

Sen sijaan niinkin menestyksekkäät valmentajat kuin kaksinkertainen MM-kultavalmentaja Jukka Jalonen ja kuuden Suomen mestaruuden Hannu Jortikka ovat kokeneet urallaan potkut SM-liigassa.

Jukka Rautakorpi pääsi juhlimaan Suomen mestaruutta Tapparan kanssa keväällä 2003. Lisäksi Rautakorvella on SM-liigassa kuusi hopeaa ja yksi pronssi. Kuvassa Rautakorpi Janne Ojasen (vas.) ja Janne Grönvallin kultatuolissa.

Rautakorven ainoat potkut seuratasolla tulivat KHL:ssä helmikuussa 2015, kun rajusti budjettiaan pienentänyt Amur Habarovsk erotti Rautakorven runkosarjan jälkeen seuraavan kauden sopimuksesta huolimatta. Lisäksi hän sai lähtöpassit Nuorten Leijonien päävalmentajan paikalta kesken alle 20-vuotiaiden MM-turnauksen vuoden 2016 lopussa.

Mutta mikä on Rautakorven salaisuus SM-liigassa – siis siihen, että putkessa on lähes 900 runkosarjaottelua ilman potkuja?

– Se on aika vaikea kysymys... En ole koskaan ajatellut valmentamista tuolta kantilta. Onhan siinä sattumaakin. Totta kai tiukkoja paikkoja on ollut välillä, ei kahta sanaa. Ehkä minulla on aina kuitenkin ollut enemmän voitettavaa kuin hävittävää.

– Olen aina yrittänyt luoda vahvan yhteistyön seurajohdon kanssa ja 2010-luvulla entistä enemmän myös pelaajien kanssa. Se oli ehkä heikkoutenikin joskus. Yhteistyö on iso asia joukkueurheilussa. Pelaajien kanssa on ihan turha lähteä riitelemään, siinä valmentaja häviää aina. Pelaajien tukeminen ja auttaminen ovat tätä päivää, Rautakorpi sanoo.

Tapparan urheilujohtajaksi

Rautakorven pitkä valmennusura menee nyt paussille. Hän aloittaa vappuna Tapparan urheilujohtajana.

Loppupistettä valmentamiselle Rautakorpi ei silti suostu vielä lyömään.

– En voi sanoa, etten valmenna koskaan enää. Palo on kova jääkiekkoa kohtaan, mutta tässä tilanteessa on omat haasteensa. Työnkuvani on ihan uusi, enkä vielä tiedä, mitä se tuo tullessaan, Rautakorpi pyörittelee.

Jukka Rautakorpi on tulisieluinen valmentaja, jolla on usein asiaa myös erotuomareille.

Vuosikymmenten saatossa moni suomalainen huippupelaaja on käynyt Rautakorven valmennuksessa aina Ville Niemisestä Aleksander Barkoviin ja kymmeniin pelaajiin siinä välillä.

– Parhaat muistot ovat sellaisista kontakteista pelaajien kanssa, jotka ovat menestyneet urallaan ja pelanneet esimerkiksi NHL:ssä asti. Minua lämmittää paljon se merkitys, jonka olen heille pystynyt antamaan. Se arvo on niin iso, että olen pystynyt antamaan heille ja heidän peliuralleen jotakin, Rautakorpi sanoo.