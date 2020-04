Kärpät julkaisi sopimustilanteensa, seuraikoni Lasse Kukkosen nimi puuttui – ”Tosi outo olo”

Lasse Kukkonen myöntää kauden lopun olleen uransa kaikkien aikojen erikoisin.

Runkosarjavoittaja Kärpät julkaisi tiistaina hankkineensa riveihinsä kaksi hyökkääjää, Cody Kunykin HPK:sta ja Aleksi Mustosen Färjestadista. Samalla Kärpät julkaisi verkkosivuillaan ajankohtaisen pelaajasopimustilanteen ensi kaudeksi.

30 pelaajan listasta puuttui kuitenkin tuttu nimi. Kärppien ikonisen puolustajan Lasse Kukkosen, 38, nimeä ei sopimuspelaajien joukosta löytynyt.

Kukkonen on Suomessa pelatessaan edustanut pelkästään Kärppiä aivan pikkujuniorista lähtien. SM-liigassa otteluita Kärppien nutussa on kertynyt pudotuspelit mukaan lukien muhkeat 781.

– Tilanteeni on vielä auki. Tarkoitus oli miettiä kauden jälkeen, löytyykö jatkoon tarvittavaa energiaa. Tarkoitus oli tässä vaiheessa huhtikuuta vielä pelata... Kukkonen sanoo puhelimitse Oulusta.

Vaikka pelien loppumisesta on jo reilut kolme viikkoa, viime kevään maailmanmestari ja nelinkertainen Suomen mestari Kukkonen ei ole vielä päässyt pohdinnassaan maaliin.

– Kun ovat olleet tällaiset poikkeusolot, ei ole ollut kovin paljon aikaa miettiä. Olen tosi kiitollinen Kärpille, että he antoivat miettimisaikaa. Kyllä varmaan tässä kevään aikana omat ajatukset selviävät, Kukkonen arvelee.

– En osaa sillain eritellä, mikä ratkaisee jatkamisen tai lopettamisen. Ei voi oikein sanoa, että olisi mistään yksittäisestä asiasta kiinni. Enemmän se on siitä kokonaistunteesta kiinni, Kukkonen pyörittelee.

Kukkonen kuulostaa vieläkin olevan vähän hämillään siitä, että liigapelit loppuivat täysin yhtäkkisesti kuin seinään perjantaina 13. maaliskuuta.

Kun kaikki oli vielä hyvin... Lasse Kukkonen ja HIFK:n kultakypärä Jesse Saarinen tervehtivät toisiaan 17. lokakuuta pelatun liigaottelun jälkeen.

– Olo on tosi outo. Joskus kausi on päättynyt tappioon, karvaaseenkin tappioon, mutta pelaamalla on selvitetty paremmuus. Silloin on todettu, että parempi meni jatkoon ja jatketaan hommia. Nyt kun kaikki loppui äkisti ulkopuolisesta syystä, välillä miettii, että ”ne oikeasti loppuivat siihen”. Tällaista tilannetta on ollut paljon vaikeampi työstää, Kukkonen myöntää.

Kukkonen näkee pelien päättymisessä kuitenkin jotain hyvääkin.

– Minuun pelien loppuminen vaikuttaa siten, että saan ainakin olla enemmän kotona lasten kanssa. Normaalisti tässä vaiheessa vuotta näen heitä aika vähän, kun kaikki fokus on pudotuspeleissä.

Silti maailmalla ja Suomessa riehuva koronaviruspandemia saa kaiken nähneen konkaripuolustajankin mietteliääksi.

– Kyllä juuri nyt eletään hyvin erikoisia hetkiä. Tarinat eivät aina mene niin kuin suunnitellaan. Tämän kauden loppu on ollut minulle varmasti kaikkien aikojen erikoisin ja haasteellisin. Mutta se on vielä pientä, kun koko yhteiskunta elää juuri nyt isojen kysymysten äärellä: työt ovat monelta loppuneet ja talous on tiukalla, Kukkonen sanoo.