Jukka Jaloselta karu arvio Jesse Puljujärven NHL-mahdollisuuksista – Kärppien tähti Juho Lammikko näkee toisin: ”Hän palaa NHL:ään”

Juho Lammikko tavoittelee paluuta NHL:ään ensi kaudeksi. Jukka Jalosen mukaan Lammikko on ainoa SM-liigapelaaja, jonka tietäisi varmuudella pärjäävän siellä heti.

Juho Lammikko oli keskeytyneen SM-liigakauden kuumimpia nimiä.

Keskushyökkääjä siirtyi päättyneeksi kaudeksi Ouluun NHL:n Florida Panthersista ja täytti heti kovat teho-odotukset.

Lammikko, 24, oli Kärppien ykkössentteri tehoilla 22+29=51. 188-senttinen Ässien kasvatti pelasi Panthersin paidassa 40 ottelua (0+6) ennen siirtoa Ouluun.

Vuoden 2019 maailmanmestari on kiinnittänyt otteillaan monen huomion. Heidän joukossaan on Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen, joka näki Lammikon jo vuosi sitten MM-jäillä lähietäisyydeltä. Jalosen mielestä Lammikko on ainoa SM-liigan suomalaispelaaja, joka on suoralta kädeltä valmis vastuutehtäviin NHL:ssä.

– Dallasissa meiltä kysyttiin, keitä pelaajia SM-liigassa on. Sanoin, että mielestäni varmin NHL-pelaaja, sellainen jonka ottaisin joukkueeseeni ja tietäisin pärjäävän NHL:ssä, on Juho Lammikko. Hänet ottaisin heti, Jalonen kertoi IS:lle.

– Lammikko pystyy pelaamaan NHL:ssä ainakin nelosketjussa keskellä tai laidassa, jopa kolmosketjussa keskellä tai laidassa. Hän pystyy pelaamaan kahteen suuntaan, on tarpeeksi iso ja liikkuu hyvin. Hän on hyvä, urheilullinen jätkä.

Lammikko oli perisuomalaiseen tyyliin varautuneen tyytyväinen ison pomon kehuista.

– Onhan se tosi hieno kuulla. Ei se nyt niin paljoa tunteita herätä. Pitää tehdä paljon hommia, jos haluan päästä takaisin NHL:ään. Kiva kuulla tuollainen maajoukkueen päävalmentajalta, mutta ei se NHL-paikkaa kuitenkaan tuo, Lammikko maalaili maanantaina IS:lle.

Jukka Jalonen kertoi suorasukaiset näkemyksensä SM-liigapelaajista IS:n haastattelussa.

Florida omistaa yhä Lammikon NHL-oikeudet, joten porilaisen tie taalaliigaan kulkee Panthersin kautta.

Joko sopimuksen on synnyttävä heidän kanssaan tai sitten Panthersin pitää kaupata Lammikko eteenpäin – tai luopua vastikkeetta hänen oikeuksistaan täysin.

Lammikolla ei ole sopimusta ensi kaudeksi. Kaikki vaihtoehdot ovat pöydällä.

– Ei ole NHL-sopimuksesta oikein mitään tietoa. Olen kiinnostunut, mutta nyt on tämä koronatilannekin päällä. Kaikki on auki. Haluaisin lähteä, mutta aika näyttää.

Jos NHL-ikkuna ei aukea, Lammikko jatkaa Euroopassa. Jatkaminen Kärpissä on mahdollista, kun Lammikon mielestä upeasti sujunut kausi jäi kiperästi kesken.

Kärpät oli SM-liigan runkosarjan ykkönen, mutta pudotuspelit eivät päässeet koskaan alkamaan.

Sentteri muodosti kauden aikana hienon tutkaparin niin ikään NHL:stä palanneen Jesse Puljujärven kanssa. Jalonen oli IS:n haastattelussa kovin kriittinen Puljujärveä ja tämän NHL-saumoja kohtaan.

Jalosen mielestä Puljujärven pelinopeus ja käsien taito eivät riitä tulosketjuihin, eikä hän pelaajatyyppinä sovi kolmos- tai nelosketjun rooleihin.

Lammikko ei varsinaisesti ota Jalosen puheisiin kantaa, mutta hänellä on Puljujärvestä vain hyvää sanottavaa.

– Jesse on huippupelaaja. Hän on huippuyksilö, jonka tasoisia pelaajia ei liigassa montaa ole. Jonain päivänä hänkin palaa NHL:ään. Jesse on huippu, ja on ollut kunnia pelata hänen kanssaan. En minä muuta osaa sanoa. Olen vain pelaaja, antaa ammattilaisten tehdä noita arvioita.

Puljujärvi teki päättyneellä kaudella tehot 24+29=53.