Jukka Jaloselta armotonta puhetta NHL:ään tähtäävistä liigapelaajista: vain yksi kelpaisi heti – eikä se ole Jesse Puljujärvi

Kärppien ykkössentteri Juho Lammikko (oik. alhaalla) kiikaroi takaisin NHL:ään. Jukka Jalosen (vas.) mielestä hänellä on siihen mahdollisuus, toisin kuin Jesse Puljujärvellä tällä hetkellä.

Leijonien päävalmentaja korostaa malttia NHL-unelman saavuttamiseksi.

Viime kevään maailmanmestaruuden jälkeen nähtiin voimakas suomalaispelaajien siirtoaalto Pohjois-Amerikkaan.

”Lätäkön” taakse suuntasi peräti 18 suomalaiskiekkoilijaa, jotka pelasivat Suomessa viime kaudella. Sinivalkoisia NHL-sopimuksia solmittiin poikkeuksellisen paljon.

Osaltaan trendiä vauhditti sensaatiomainen MM-kulta.

Viime kevään MM-joukkueesta neljä pelaajaa, Oliwer Kaski, Jani Hakanpää, Joel Kiviranta ja Eetu Luostarinen, solmivat NHL-sopimuksen.

Koronaviruspandemian takia kiekkokevät 2020 jäi nysäksi, mikä saattaa osaltaan vaikuttaa myös Pohjois-Amerikkaan suuntaavien suomalaispelaajien lukumäärään.

Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen seurasi työnkuvansa puolesta erityisen tarkalla silmällä SM-liigassa pelaavia potentiaalisia kansainvälisen tason pelaajia.

Kauden viimeisellä pelaajatarkkailumatkalla Pohjois-Amerikassa Jaloselta ja Leijonien GM Jere Lehtiseltä tiedusteltiin mahdollisten NHL-pelaajien perään.

Jukka Jalonen valmensi Leijonat viime keväänä maailmanmestariksi.

– Dallasissa meiltä kysyttiin, keitä pelaajia SM-liigassa on. Sanoin, että mielestäni varmin NHL-pelaaja, sellainen jonka ottaisin joukkueeseeni ja tietäisin pärjäävän NHL:ssä, on Juho Lammikko. Hänet ottaisin heti, Jalonen kertoi IS:lle.

– Lammikko pystyy pelaamaan NHL:ssä ainakin nelosketjussa keskellä tai laidassa, jopa kolmosketjussa keskellä tai laidassa. Hän pystyy pelaamaan kahteen suuntaan, on tarpeeksi iso ja liikkuu hyvin. Hän on hyvä, urheilullinen jätkä.

Lammikko, 24, oli Kärppien ykkössentteri tehoilla 22+29=51 päättyneellä kaudella. 188-senttinen Ässien kasvatti pelasi kaudella 2018–19 Florida Panthersin paidassa 40 ottelua (0+6) ennen siirtoa Ouluun.

Mestarivalmentajan mukaan Lammikon jälkeen ”tulee hiljaisempaa”.

– Löytyy sellaisia jätkiä, joilla on tietyt avut, mutta samalla myös osa-alueita, jotka ovat vähän hakusessa. Näistä pelaajista voi tulla vuoden kahden sisään NHL-pelaajia, arvioi Jalonen.

Lammikon kanssa Kärppien ykkösketjussa tuhoisaa jälkeä päättyneellä kaudella tehneen Jesse Puljujärven kohdalla Jalosella on samoja kysymysmerkkejä kuin aiemmin.

Jaloselle Puljujärvi, 21, on tuttu pelaaja, sillä hän valmensi hyökkääjälupausta jo Nuorissa Leijonissa.

– En ole ”Puljusta” oikein varma. Jos olisin pudotuspeleihin tähtäävän NHL-seuran päävalmentaja ja saisin päättää, niin en ottaisi Puljua kahteen ensimmäiseen ketjuun, totesi Jalonen.

Kovalla kohulla SM-liigaan palannut Puljujärvi oli Kärppien paras pistemies tehoilla 24+29=53.

Saldo on kova, mutta Jalosen mielestä NHL:ssä tulosketjuun murtautuminen on kovan työn takana.

– Jos Pulju olisi vähän erityyppinen pelaaja, hän voisi ottaa nyt kolmos- tai nelosketjun roolin NHL:ssä. Jos hän pystyisi pelaamaan alivoimaa hyvin, niin kuka nyt ei ottaisi omaan joukkueeseensa noin hyvin liikkuvaa ja atleettista jätkää, joka pystyy tekemään maaleja silloin tällöin.

– Pelinopeus ja käsien taito eivät oikein riitä tulosketjuun. Syötön vastaanottaminen ja kudin nopeus eivät ole samaa luokkaa kuin NHL:ssä pitäisi tuossa roolissa olla. Kaikilla ei tietenkään ole yhtä hyvät kädet, mutta käsien ja sitä kautta kiekonhallinnan ja -varmuuden pitää toimia aika hyvin. Muuten peli loppuu eikä virtaa toiseen päätyyn, Jalonen analysoi.

Jesse Puljujärvi oli Kärppien tehokkain pelaaja päättyneellä kaudella.

Muista SM-liigan eturivin pelaajista Jalonen nostaa erikseen esille Teemu Turusen ja Eemeli Suomen.

Turunen, 24, taiteili HIFK:n paidassa vakuuttavaa jälkeä (20+31=51), vaikka kauteen mahtui loukkaantumisia. Turusen pistekeskiarvo (1,19) oli koko sarjan paras.

Ilveksen kapteeni Suomi, 24, pelasi uransa parhaan kauden ja sijoittui pistepörssissä toiseksi tehoilla 26+31=57.

Turunen siirtyy ensi kaudeksi Sveitsiin HC Davosin riveihin. Suomea kohtaan on osoitettu kiinnostusta NHL:stä.

– He ovat hyviä ja älykkäitä pelaajia, jotka pystyvät olemaan myös tehokkaita, mutta eivät vielä välttämättä ihan NHL-tasolla. En tiedä, riittääkö liike ja raaka etelä–pohjoinen luisteluvoima NHL:ään asti. Ei välttämättä, pohti Jalonen.

Tapparan hyökkääjä Jere Karjalainen, 27, on Jalosen papereissa erityisen mielenkiintoinen pelaaja.

– Tykästyin häneen. NHL:ään hän on varmaan aika pieni, mutta hänellä on hyviä avuja. Jos hän olisi vähän isompi, hän pystyisi pelaamaan hyvin NHL:ssä kolmos- tai nelosketjussa. Monipuolinen yleispelaaja ja vahva kamppailija kokoisekseen, kehui Jalonen.

– SM-liigassa on paljon hyviä pelaajia, jotka pystyvät pelaamaan ja täyttämään paikkansa hyvässä joukkueessa, mutta NHL:ssä vaatimustaso nousee sen verran, ettei ole ihan helppoa siirtyä sinne.

HIFK:n tähtihyökkääjä Teemu Turunen suuntaa Sveitsiin ensi kaudeksi.

Jalonen peräänkuuluttaa malttia NHL-unelman saavuttamiseksi. Puolikypsälle pelaajalle maailman paras kiekkosarja on kova oppikoulu.

– NHL on todella kova sarja yksilölle. Siellä ei välttämättä pelata aina hyvää jääkiekkoa joukkuetasolla, mutta riippumatta siitä, kaikissa joukkueissa on erittäin hyviä pelaajia. Vaatimustaso on todella kova, korosti Jalonen.

– Pelaaja voisi hyvin olla sen yhden lisävuoden enemmän Suomessa mieluummin kuin lähtisi räpeltämään sinne. Täällä SM-liigassa saisi vastuullisen roolin ja sitä kautta pääsisi maajoukkueeseen EHT:lle, jopa MM-kisoihin.

– Jotta pystyy pelaamaan vakioroolissa NHL:ssä, pelaajan pitää olla MM-kisatason pelaaja. Se on ihan selvä. Muuten NHL:ssä ei ole mitään jakoa. Eikä sekään vielä takaa sitä, että pärjäisi siellä, mutta se antaa mahdollisuuden onnistua, Jalonen sanoi.