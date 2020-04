Leijonakapteeni Timo Jutila valaa uskoa kansalaisiin koronakriisin keskellä – tuttu iskulause: ”Mennään eteenpäin”

Timo Jutila on vetäytynyt Ouluun koronavirusta pakoon.

Timo Jutila uskoo, että kiperä koronatilanne selvitetään, kunhan kansalaisten rivit pysyvät tiiviinä.

Oulun-kodissaan koronapaossa oleva Timo Jutila vastaa puhelimeen intoa puhkuen. Takana on kymmenen kilometrin lenkki vaimon ja koiran kanssa.

Seuraavaksi kiekkolegendan matka käy saunan lauteille.

– Hyvä lenkki. Pilvetön taivas, yli metri lunta ja kilometri lähimpään naapuriin, niin eihän tässä, Juti tunnelmoi.

Tamperelaislegenda on repinyt iloa päiviinsä myös eri kanavilla esitetyistä urheilun nostalgisista hetkistä, henkilödokumenteista ja maalikimaroista.

– Ne puree meikäläiseen tosi kovaa. Eilenkin fiilistelin Häkkisen Mikan maailmanmestaruuskautta. Hienoja hetkiä.

Pelkkää ruusuilla tanssimista Jutilan, 56, arki ei ole kuitenkaan ollut.

Koronatilanne on pannut stopin tamperelaislegendan asiakastapahtumia ja ohjelmatilaisuuksia järjestävälle yritykselle.

Kansansuosikki ei ole silti suostunut jäädä tuleen makaamaan.

– Tässä on kaksi vaihtoehtoa: joko voivotella ja taputella paskaa tai mennä eteenpäin. Me ollaan käännetty katseita eteenpäin ja tehty suunnitelmia tulevaisuuden eteen. Siellä on isoja juttuja tulossa, hän lupailee.

Vuoden 1995 kultaleijona on seurannut huolestuneena uutisointia koronaviruspandemian aiheuttamista urheiluseurojen talousvaikeuksista ja urheilijoiden lomauttamisuhasta.

Hän kuitenkin muistuttaa, että lautasella on monta huomattavasti tärkeämpää asiaa kuin urheilun ahdinko.

– Jääkiekko ja urheilu on tässä aika pieni asia – mutta se, että pelaajille pitäisi maksaa täyttä palkkaa on ihan bullshittiä.

– Nyt pelaajien ja isojen herrojen pitäisi istua saman pöydän ääreen, ottaa se lusikka kauniiseen käteen eikä tuijottaa vain omaa nokkaa. Toivottavasti mahdollisimman moni saa pitää työpaikkansa, mutta se vaatii uhrauksia ja sitoutumista.

Uhrauksia ja sitoutumista vaaditaan myös kansalaisilta, joiden jokapäiväistä elämää on rajoitettu viruksen leviämisen estämiseksi.

Jutilan mielestä yhteisien pelisääntöjen noudattaminen on välttämätöntä, jotta pahin epidemia-aalto saataisiin taltutettua.

Hän kuitenkin toivoo, että viesti tavoittaisi mahdollisimman monet.

– Pirun tärkeää on, että tiedottaminen olisi erittäin selkeää ja niin nopeaa kuin mahdollista. Kaikkien ei pidä tietää kaikkea, mutta on tosi tärkeää, että tieto on yhdenmukaista.

Hän vertaa tilannetta urheiluun.

– Kuten on nähty joukkuelajeissakin, että varmin epäonnistuminen tulee silloin, kun ei tieto kulje tai se on epäselvää.

Jutila muistetaan vuoden 1995 maailmanmestaruusjoukkueen kapteenina.

Vertaukset urheilumaailmaan eivät lopu siihen. Jutila näkee paljon yhtäläisyyksiä vallitsevassa tilanteessa ja huippu-urheilun lainalaisuuksissa.

Niistä tärkeimpänä hän näkee yhteisöllisyyden, jota urheilu tuottaa parhaimmillaan täysin ainutlaatuisella tavalla.

– Viimeisen vuoden aikana Leijonat vei maailmanmestaruuden ja futarit pelasivat itsensä kisoihin – ja kaikilla suomalaisilla oli kivaa. Ne olivat kansaa yhdistäviä juttuja ja nyt on ihan sama juttu, tämä vaatii kaikki mukaan.

– Meidän pitää saada itsekkyys pois. Mikä on suomalaisten vahvuus maajoukkueissa? No, se on joukkue, kuten viime keväänäkin nähtiin. Nyt meidän pitää olla yksi iso joukkue ja noudattaa ohjeita, joita olemme saaneet, Jutila painottaa.

Jutila valaa lopuksi uskoa kansalaisiin vanhalla tutulla reseptillä.

– Mennään eteenpäin. Sillä tästäkin selvitään.