Lomautusaalto uhkaa SM-liigan pelaajia – pelaajayhdistykseltä ehdotus ahdinkoon: ”Ihmisten pitää tulla toimeen”

SM-liigaseurojen talousahdingon helpottamiseksi yksi vaihtoehto on pelaajien palkkojen leikkaaminen. Kuva tammikuun lopun Ilves–Tappara-ottelusta.

SM-liigaseurat ovat taloudellisessa ahdingossa. Yksi vaihtoehto on pelaajien palkkojen maltillinen leikkaaminen.

Koronapandemia pakottaa SM-liigan ja sen seurat sekä pelaajat hankalaan asemaan taloudellisesti.

Ahdinkoon haetaan nyt ratkaisua yhteistyön voimin.

Jääkiekon pelaajayhdistys aloitti tiistaina neuvottelut SM-liigan kanssa siitä, millä toimenpiteillä liigaseurojen talousahdinkoa voitaisiin helpottaa. Yksi vaihtoehto on pelaajien palkkojen leikkaaminen.

– Siirsimme yleissopimukseen liittyvät asiat ensi viikkoon. Niitä sivusimme vain lyhyesti. Akuutimpi asia on tänään tullut lakimuutos, jonka myötä määräaikaisessa työsopimuksessa olevat urheilijat tulevat myös lomautuslain alaisuuteen. Siitä asiasta vaihdoimme näkemyksiä puolin ja toisin hyvin laajasti, pelaajayhdistyksen toiminnanjohtaja Jarmo Saarela kertoi IS:lle.

Neuvotteluja käytiin rakentavassa hengessä.

– SM-liiga kertoi, kuinka hankala tilanne tämä on seuroille ja me taas kerroimme, miten hankala tilanne tämä on pelaajille.

Aiemmin määräaikaisella työsopimuksella työskenteleviä työntekijöitä ei voinut lomauttaa, mutta tämä muuttui kriisiajan lakimuutoksella. Muutokset ovat voimassa kesäkuun loppuun asti.

Pelaajayhdistys teki asiasta SM-liigalle ja edelleen seuroille toimitettavaksi oman seikkaperäisen, monen kohdan suosituksen keskiviikkona.

– Ensinnäkin kuluva kausi eli huhtikuun loppuun asti pitäisi hoitaa niin, että kaikkien pelaajien palkat maksetaan täysimääräisenä. Seuraava pääpointti oli, että mielestämme määräaikaisilla sopimuksilla olevien urheilijoiden lomautuksiin ei pitäisi turvautua lainkaan, Saarela sanoi.

Saarela lisäsi, että lomautusten sijaan pelaajayhdistys on valmis suosittelemaan pelaajille talkoisiin osallistumista, ja tulemaan osaltaan vastaan, jos seuroissa on pakko pienentää palkkakustannuksia.

– Olemme antaneet pelaajillemme ja SM-liigan kautta seuroille suosituksen, että niitä lähdettäisiin toteuttamaan seuraavalla tavalla: alle 24 000 euron kausipalkkoihin ei koskettaisi lainkaan. Jos palkka on 2 000 euroa kuukaudessa, siitä ei voi paljon vähentää. Se on niin pieni palkka, ja ihmisten pitää tulla toimeen, Saarela perusteli.

Yli 24 000 euroa kaudessa tienaavien pelaajien kohdalla pelaajayhdistyksellä oli selkeä reunaehto.

– Meidän suosituksemme on, että näiden pelaajien kohdalla enimmillään palkkaa voisi vähentää 8,33 prosenttia, mikä on yhden kuukauden palkka, Saarela selvitti.

Pelaajayhdistys esitti myös kesäkuukausien ajalle jaksoittaista korvausmenettelyä.

– Touko-, kesä- ja heinäkuulle suositimme, että parempipalkkaisten, tietyn palkkarajan ylittävien pelaajien osalta olisi palkkaan liittyvä jaksotus, missä heille maksettaisiin kesäajalta pienempää korvausta. Elokuusta eteenpäin palkka tasattaisiin, jolloin se olisi suurempi.

Saarela korosti, että SM-liigalle keskiviikkona jätetty esitys on vain yleinen suositus.

– Pitää aina muistaa, että me emme voi sopia palkoista pelaajien puolesta. Se on jokaisen pelaajan henkilökohtainen asia. Jos seura ja pelaajat kollektiivisesti keskenään sopivat jotain, siihen me emme voi vaikuttaa. Halusimme nyt vain antaa suosituksia pelaajillemme, jos tämä tilanne aktualisoituu.

– Ykköstoive on tietenkin se, ettei näihin lomautuksiin jouduttaisi lainkaan. Uskon, että meillä on sellaisia liigaseuroja, joissa asiat ovat sillä mallilla, ettei niiden tarvitse miettiä tällaisia ratkaisuja, vaikka toki tilanne on hankala, Saarela myönsi.