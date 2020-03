Ässät kertoi poikkeuksellisen avoimesti ahdingostaan – fanien kritiikki yllätti pomot: ”Toivoisin, että lukisivat uudestaan...”

Ässät sai positiivista palautetta kerrottuaan avoimesti taloustilanteestaan. Jotkut kuitenkin kritisoivat sitä, ettei seura ole tehnyt uusia pelaajasopimuksia.

Ässät julkaisi perjantaina poikkeuksellisen avoimen tiedotteen taloudellisesta tilanteestaan, joka on yhteen sanaan tiivistettynä uhkaava.

Seura kertoi, että kasvusuunnassa ollut liikevaihto laskee tulevalla kaudella koronavirusepidemian takia jopa miljoona euroa. Tämän takia Ässien oli välittömästi ryhdyttävä mittaviin toimenpiteisiin säilyttääkseen seuran elinvoimaisena.

Ässillä on tällä hetkellä 23 pelaajasopimusta. Tiedotteessa kerrottiin, ettei Ässät tee epidemian aikana uusia pelaajasopimuksia.

Tämä tieto ei ollut kaikkien kannattajien mieleen, sillä normaalistihan seurat tiedottavat keväisin pelaajahankinnoista.

– Olen henkilökohtaisesti saanut jonkin verran kritiikkiä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, että joukkueen rakentaminen on huonosti hoidettu, Ässien kehitysjohtaja Tommi Kerttula sanoo muistuttaen ettei kyseessä ollut joukkueen julkistamistiedote vaan katsaus seuran tilanteeseen.

Toimitusjohtaja Mikael Lehtinen puolestaan painottaa, ettei nyt ole oikea aika palkata uusia pelaajia.

– Toivoisin että ihmiset lukisivat tiedotteen uudestaan ja ymmärtäisivät sisällön. Ensisijainen tavoitteemme on selviytyä ja turvata seurayhteisön tulevaisuus. Näiden sanojen jälkeen uusien pelaajien palkkaaminen olisi suorastaan vastuutonta.

Kerttula ja Lehtinen kertovat, että positiivistakin palautetta on tullut paljon.

– Olen saanut kannustavia tekstiviestejä muiden seurojen edustajilta ja yksityishenkilöiltäkin, Kerttula kertoo.

– Ihmiset arvostavat avoimuutta ja rehellisyyttä, Lehtinen komppaa.

Miksi Ässät päätti kertoa tilanteestaan avoimesti, kun yleensä SM-liigaseurat ovat pitäneet yksityiskohtaiset taloustiedot omana tietonaan?

– Tämä on vuorovaikutusbisnestä. Halusimme kertoa, että vaikeat ajat ovat edessä, ja että meillä on nyt suuri vastuu pitää tämä seurayhteisö hengissä, Kerttula sanoo viitaten myös Ässien junioriorganisaatioon.

Ässien kehitysjohtaja Tommi Kerttula kertoo, että talousarviot tarkentuvat lähikuukausina. Nyt ennustaminen on vaikeaa.

Kerttula sanoo Ässien punninneen myös avoimen tiedotteen varjopuolia.

– Avoimuus altistaa päättäjät kritiikille, kenties siksi näin ei ole yleensä jääkiekkopiireissä toimittu. Mielestämme tässä on paljon enemmän voitettavaa kuin hävittävää.

Kerttulan mukaan Ässät joutuu leikkaamaan ensi kaudelle pelaajabudjettiaan viime kauden noin 1,8 miljoonasta eurosta noin 20 prosenttia. Lisäksi seuran täytyy säästää muissakin kuluissa.

Kuinka huolissaan kannattajien täytyy olla siitä, ettei Ässät selviä kriisitilanteesta hengissä?

– Tällä hetkellä arvioituna meillä on hyvät mahdollisuudet selvitä kuivin jaloin. Tämä ennuste perustuu arvioon, että epidemia on ohi 120–160 päivässä. Jos se kestää pidempään, seuraukset seuroille ovat katastrofaaliset, Kerttula sanoo mutta muistuttaa, että arviointi on nyt vaikeaa.

– Vielä enemmän minua huolestuttavat epidemian välilliset vaikutukset esimerkiksi puolen vuoden päähän. Viihde- ja urheilubisnes kärsii, kun ihmisiä lomautetaan ja irtisanotaan. Ostovoima vähenee.

Ässät aikoo jatkaa valitsemallaan tiellä ja tiedottaa jatkossakin tilanteestaan avoimesti.

Kenties kriisistä voi lopulta seurata edes jotain hyvää. Niin Kerttula ainakin haluaa uskoa.

– Ehkä tämä toimii muistutuksena myös meille kiekkoihmisille, että nöyryys täytyy pitää mukana toiminnassa. On pakko palata perusarvojen pariin.