Kommentti: SM-liigaa uhkaa konkurssiaalto – rikkaat toivovat salaa, että korona valitsee ”oikeat uhrit”

Porin Ässien ja muiden liigajoukkueiden kausi katkesi perjantaina 13. maaliskuuta. Ässien kehitysjohtaja Tommi Kerttula on ollut avoin seuransa tilanteesta.

Porin Ässien rehellisyyttä on syytä arvostaa, mutta Ässien tilanne pitää kertoa 15:llä, että saadaan totuudenmukainen kuva Suomen suurimmasta urheilusarjasta, kirjoittaa urheilutoimituksen esimies Vesa Rantanen.

Hätähuuto?

Vai karun objektiivinen tilannekuvaus SM-liigaseuran ahdingosta, kun sen kaikki tulot katkaistaan kuin seinään, mutta menot jatkavat juoksemistaan?

Porin Ässät päätti kertoa reilusti tilanteestaan laajalla tiedotteella, josta paljastuu, että Satakunnan perinneseura on pienen ihmeen päässä konkurssista.

Sen otsikko oli Musta joutsen Isomäen yllä.

Muut seurat ovat lähinnä keskittyneet myymään kausikortteja, vaikka kukaan ei tiedä, milloin ensi kausi alkaa ja montako ottelua kaudella pelataan.

Ja jos ollaan yhtä rehellisiä kuin Ässät, niin kukaan ei myöskään tiedä, montako seuraa uuden pelikauden lähtöviivalle ylipäätään konttaa.

On haastavaa myydä kausikortteja tyhjää vastaan, ja seuraavan kauden kausikorttien myynti on perinteisesti ollut seurojen tärkein tulonlähde ylimenokauden aikana.

Jääkiekon SM-liigan runkosarjaotteluita pelattiin vielä 12. maaliskuuta tyhjille katsomoille, mutta jo 13.3. kausi päätettiin perua kokonaan.

Myös pudotuspeleistä on saatu aina sen verran puskuria, että palkat on pystytty maksamaan kesän yli.

Kerrottua pahempi tilanne

SM-liigaseurojen taloudellinen tilanne on huomattavasti pahempi kuin seurat Ässiä lukuun ottamatta ovat antaneet ymmärtää. On arveltu että jättiläiset, kuten Kärpät, Tappara ja HIFK ovat turvassa, mutta niillä on myös jättiläisten menot.

Konkurssiuhka – tai suoranainen konkurssiaallon uhka – ei liene ole koskaan ollut SM-liigan historiassa yhtä lähellä kuin nyt.

Eikä kyse ole vain rikkaista liigaseuroista, vaan kokonaisista seurayhteisöistä, joissa myös junioriorganisaatioiden toiminta on vaarassa.

Pelaajat haluavat rahansa

Pelaajayhdistys pitää tiukasti kiinni siitä, ettei määräaikaisia työsopimuksia voi irtisanoa eikä pelaajia lomauttaa. Lakiin saattaa tulla pikaisella aikataululla muutos, mutta tähän saakka pelaajayhdistyksen linja on ollut järkkymätön.

Suomen parhaiten ansaitseva urheilun ammattiliitto pitää kiinni saavutetuista eduista viimeiseen saakka, vaikka maailmalla monet hyväpalkkaiset pelaajat ovat suostuneet palkanalennuksiin pelastaakseen seuransa.

Porin Ässien kehitysjohtaja Tommi Kerttula.

Pelaajien puolesta on sanottava että toisin kuin kaikki muut palkansaajat, heillä ei ole oikeutta ansiosidonnaiseen työttömyyskorvaukseen. Lähellekään kaikki ammattipelaajat eivät ole pystyneet rakentamaan taloudellista puskuria pitemmälle kuin seuraavaan palkkapäivään, ja lainat lankeavat heilläkin maksuun.

Tilanne ei ole mustavalkoinen kumpaankaan suuntaan, mutta liigaseurojen kuluista suurin osa menee pelaajien palkkoihin. Pelaajayhdistykseltä haetaan taatusti joustoa vielä kovin äänenpainoin.

Luonnollinen poistuma

Useat tahot ovat viime vuosina todenneet, ettei 15 joukkueen SM-liiga parhaalla tavalla palvele sen enempää huippu-urheilua kuin talouttakaan.

Oli sarja auki tai kiinni, monet ovat arvioineet, että Suomen kokoisessa maassa voisi toimia korkeimmalla sarjatasolla enintään 12 joukkuetta.

Nykyisessä mallissa ollaan kuitenkin kiinni osakassopimuksen vuoksi. Sen nojalla jokainen seura on täysivaltainen jäsen yhteisössä, josta ei lähdetä muuten kuin konkurssin kautta.

On kohtuutonta toivoa konkursseja tai työpaikkojen menetyksiä, mutta pienten piirien keskusteluissa on väläytelty myös sellaista ajatusta, että liigan pitkän aikavälin elinvoimaisuuden kannalta ei olisi välttämättä ollenkaan huono asia, jos ”luonnollinen poistuma” tiivistäisi liigan joukkuemäärän 12:een koronapandemian aikana.

Samat piirit ovatkin ristineet kätensä ja toivovat, että pandemia osaisi valita ”oikeat uhrit”.

Oikeilla uhreilla viitataan erityisesti liigan tuoreisiin osakkaisiin, jotka on viime vuosien aikana nostettu pääsarjaan takaoven kautta.

