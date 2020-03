SaiPan puolustaja Mario Grman ei käyttänyt mahdollisuuttaan lentää yksityislennolla kotimaahansa Slovakiaan.

Jääkiekon SM-liigakausi keskeytettiin ennenaikaisesti koronavirusuhan takia, mikä on jättänyt urheilijoita ainakin hetkellisesti epävarmaan tilanteeseen. Monet ulkomaalaispelaajat ovat päättäneet palata kotimaihinsa, mikäli se on ollut mahdollista.

Slovakialaismedia Nový časin mukaan Slovakian hallitus oli järjestänyt viime viikon perjantaina maansa urheilijoille yksityislennon Suomesta takaisin kotiin kesken vellovan pandemian. Muun muassa Kärppien hyökkääjä Michal Kristof, HPK:n hyökkääjä Filip Krivosik ja joukko slovakialaisia ampumahiihtäjiä olivat tarttuneet kotimaansa hallituksen tarjoukseen, liigaseura SaiPa kertoo Instagram-julkaisussaan.

Samaan ei kuitenkaan ryhtynyt seuraan ykköspuolustajaksi hankittu Mario Grman.

– Sitä tarjottiin, mutta en halunnut lähteä. Tilanne Slovakiassa on koronan takia niin erilainen kuin meillä täällä Suomessa, ja mikäli olisin mennyt sinne, olisin joutunut 14 päivän karanteeniin. Lisäksi siellä olisivat olleet myös vanhempani ja sisarukseni, joten en halunnut riskeerata heitä, Grman kertoi IS:lle.

Grman, 22, siirtyi SaiPan rosteriin täksi kaudeksi. Lappeenrannassa Grman kertoo saavansa jatkaa harjoittelua ja suhteellisen normaalia elämää koronarajoitteista huolimatta. Päällisin puolin kiekkoilijan elämä ei näytä tämän mukaan muuttuneen, eikä hinkua jättää Kaakkois-Suomen perukoita ole ollut.

– Kaikki on itse asiassa aika normaalia. Pystyn harjoittelemaan, meillä on joukkueelle oma yksityinen kuntosali, missä voimme käydä, vaikka ei siellä paljon ketään tällä hetkellä käy. Muuten nautin tällä hetkellä auringosta ja näistä keleistä.

Joukkueen pelaajien pelit olisivat ilman kauden keskeytymistäkin päättyneet runkosarjaan. Grman kertoo näkevänsä muita Lappeenrannassa asuvia pelaajia silloin tällöin, tosin suositellun kotikaranteenin aikaan vähemmän.

– Puhuin juuri yksi päivä joukkueen kuntovalmentajan kanssa siitä, millaisia (ryhmä)harjoituksia meille on tulossa. Meillä on kuitenkin tällä hetkellä menossa lepokausi – voi treenata, mutta se on aika kevyttä. Jatkosta ei ollut vielä tietoa, Grman kuvaili.

Lappeenrantaan vankasti kotiutunut slovakki kertoo pohtineensa paluutaan kotikaupunkiinsa Topoľcanyyn kauden päätyttyä mutta ei ollut suunnitellut matkaansa tarkemmin. Muuttuneessa maailmantilanteessa aika näyttää, milloin Grman lopulta pääsee tapaamaan taas perhettään.

– Tällä hetkellä emme osaa kukaan sanoa, miten tilanne kehittyy ja miten kauan tässä menee. Sitä ei voi tietää, mitä tulee tapahtumaan. Odottelen vain, että milloin pääsen lähtemään kotiin.

Ensimmäisen kautensa Suomessa pelannut Grman solmi SaiPan kanssa viime vuonna 1+1 vuoden sopimuksen ja kirjautti päättyneellä kaudella 37 ottelussa tehot 1+6.

– Oli hienoa pelata ja olla osa joukkuetta, josta löysin myös uuden kodin. Nähdään ensi kaudella, Grman kirjoitti tällä viikolla Instagram-julkaisussaan.