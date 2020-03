Tässä ovat SM-liigan parhaat pelaajat – listalla täydellinen värväys ja näyttävä kikkapoika

Justin Danforth pelasi erinomaisen kauden.

SM-liigakausi 2019–20 päättyi ennenaikaisesti kierros ennen runkosarjan suunniteltua loppua. Pudotuspelit peruutettiin.

IS valitsi liigakauden parhaat pelaajat. Valittujen joukkoon nousi pelaajia viidestä eri joukkueesta.

Paras pelaaja (Lasse Oksanen -palkinto)

Justin Danforth, Lukko

Täydellinen värväys Lukolta. 26-vuotias kanadalaissentteri paukutti jo viime kaudella kovaa jälkeä.

Tällä kaudella noussut seuraavalle tasolle. Sarjan dynaamisimpia ja nopeimpia pelaajia. Takuuvarma huippupelaaja. Tekee peliä, viimeistelee laadukkaasti ja dominoi aloituksissa.

Lukon tähtisentteri Justin Danforth on Ilta-Sanomien valinta runkosarjan parhaaksi pelaajaksi.

Ei pelkkä pörssissä komeileva pistelinko. Hoitaa puolustusvelvoitteet pyyteettömästi ja nuohoaa Lukon hyökkääjistä eniten alivoimalla. Ensi kaudella kiekkoilee rahakkaimmilla kentillä.

Edellisen kerran ulkomaalaispelaaja voitti Lasse Oksanen -palkinnon kahdeksan vuotta sitten, kun Ässiä tuolloin edustanut Tomas Zaborsky pokkasi pystin kaudella 2011–12.

Paras maalivahti

Lukas Dostal, Ilves

Lukas Dostal on pystynyt pitämään joukkuettaan pystyssä monena iltana.

Taattua tuontitavaraa. 19-vuotias tshekkivahti on pystynyt vastaamaan koviin odotuksiin ensimmäisellä täydellä liigakaudellaan.

Ilveksen vahvan runkosarjan tukipilareita. Ketterä ja teknisesti lahjakas veskari on urakoinut paljon ja torjunut runkosarjassa eniten voittoja.

Sarjan paras voittoprosentti. Kolmanneksi paras torjuntaprosentti. Toteutunut torjuntaprosentti (92,8) on noin prosentin verran parempi kuin odotettu torjuntaprosentti, mikä kertoo osaltaan siitä, että Dostal on pystynyt pitämään joukkuettaan monena iltana pystyssä.

Toiseksi vähiten päästettyjä maaleja ottelua kohti.

Paras puolustaja

Jakub Krejcik, Kärpät

Pikkupetojen tähtisikermä on täynnä laatua ja taitoa, mutta puolustuksessa yksi on ylitse muiden. 28-vuotias tshekkipuolustaja vakuuttaa monipuolisuudellaan ja tehokkaalla kahden suunnan pelaamisellaan ottelusta toiseen.

Jykevää luutimista puolustussuuntaan. Kiekon kanssa viisaita peliä edistäviä ratkaisuja. Sarjan kovimpia viivapelotteita. Marinoitunut myös MM-tasolla.

Jakub Krejcik esiintyi vankasti Kärppien takalinjoilla.

Helmikuun puolivälissä tullut rannevamma katkaisi kauden kuukaudeksi, mutta Krejcik on toipumassa pudotuspeleihin.

Paras tulokas

Matias Maccelli, Ilves

Matias Maccellin keinoarsenaalista löytyy näyttävyyttä.

Vie tulokkaiden pistepörssin selvällä erolla.

Näyttävä kikkapoika on ollut yksi Ilveksen hyökkäyksen vaarallisimmista syömähampaista. Nuorten Leijonien runkopelaaja on saanut tupsukorvissa pelata vahvuuksillaan laadukkaassa ketjussa, ja tulos on ollut sen mukaista.

Elää kiekkokosketuksista ja hyökkäyssuunnan teoista. Kun peliväline on 19-vuotiaan laitahyökkääjän hallussa, koko viisikon peli sähköistyy.

Kauden läpimurto

Lauri Pajuniemi, TPS

Lauri Pajuniemi toi valoa TPS:n synkkään kauteen.

Turkulaisten tahmean kauden harvoja valopilkkuja.

New York Rangersin viime kesän viidennen kierroksen varaus on noussut tällä kaudella SM-liigan parhaiden maalintekijöiden joukkoon. Iski viime kaudella rajallisessa roolissa viisi maalia. Nyt kasassa 26 maalia.

Ennen tätä kautta vain satunnaisia otteluita nuorten maajoukkueessa. Debytoi Leijonien riveissä EHT-tasolla helmikuussa.

Paras valmentaja

Jussi Ahokas, KooKoo

Jussi Ahokkaan kädenjälki näkyy positiivisesti Kouvolassa.

Kauden yllättäjäjoukkueen pääarkkitehti. Vakuuttavaa muutostyötä.

Nuorten Leijonien mestarivalmentaja on luotsannut KooKoon seurahistorian ensimmäistä kertaa SM-liigan pudotuspeleihin. Ahokas on tuonut kestävät pelilliset raamit suuria muutoksia kokeneeseen joukkueeseen.

KooKoo on pelannut läpi kauden tiivistä ja kurinalaista jääkiekkoa, joka on nostanut oranssimustat kilpailemaan kotiedusta.