SaiPan suurlegendan Ville Kohon ura päättyi naapurin pihalle: ”Kun luin jutun, tuli kyynel silmään”

Ville Koho on henkeen ja vereen SaiPan mies. Kuva on vuodelta 2014.

Loppukauden peruuntumisen takia Ville Koho ei päässyt päättämään uraansa luistimet jalassa.

SaiPan seuralegendan Ville Kohon peliura päättyi kirjaimellisesti naapurin pihamaalle.

Koho oli perjantaina iltapäivällä tyttärensä kanssa ulkoilemassa, kun hän sai tiedon, että SM-liigan loppukausi on peruttu, mukaan lukien lauantaina pelattavaksi aiottu runkosarjan viimeinen kierros.

Kohon piti päättää 19 vuotta kestänyt pääsarjaura lauantaina kotijäällä ottelussa Pelicansia vastaan. Peliä ei nyt sitten enää pelata.

– Tähän naapurin pihamaalle se sitten päättyi. Kausi oli tässä ja saman tien ura. Ei olisi uskonut! Koho sanoi puhelimitse hivenen hämillään.

– Totta kai olisin halunnut päättää urani pelaamalla ja lähteä niin sanotusti kaukalosta omin jaloin luistimet jalassa, mutta varmaan kauden peruuttaminen oli ihan oikea ratkaisu. Olisi ollut ihan turha riskeerata enää mitään. Kyllähän tällainenkin vaihtoehto kävi mielessä jo torstain pelin jälkeen. Perjantaiaamuna oli kuitenkin vielä se tieto, että lauantaina pelataan, Koho jatkoi.

Normitilanteessa 38-vuotias Koho olisi saanut SaiPan faneilta ikimuistoiset jäähyväiset. SaiPan faniryhmä oli valmistanut Kohon kunniaksi ison tifon, ja suunnitteilla oli yhteislaulu Koholle sun muuta juhlavaa.

Ensin hallit suljettiin yleisöltä, sitten peruttiin koko kausi.

– Joo, kun luin jutun Etelä-Saimaasta, vähän kyynel tuli silmään. Fanit olivat käyttäneet monta tuntia omaa aikaansa eri juttuihin. Harmittaa fanien puolesta – olisi ollut upeaa, että olisimme saaneet vielä yhden yhteisen kokemuksen, Koho harmittelee.

SaiPa tosin suunnittelee järjestävänsä Koholle oman tribuuttiottelunsa ensi kaudella, mutta aika on vielä auki.

Koho on todellinen SaiPan legenda. Hän on pelannut 19 kauden aikana peräti 853 liigaottelua, kaikki SaiPassa. Peräti 12 kauden ajan hän oli joukkueen kapteeni.

– Joskus on ollut kiinnostusta ja kysyntää muualta ja joskus olen sitä vähän miettinytkin... Mutta onko lähtöni muualle ollut edes lähellä? Rehellisesti voin sanoa, että ei ole ollut. Yhteisymmärrys SaiPan kanssa on löytynyt aina hyvin nopeasti. Pitää kiittää SaiPaa isosti siitä, että he ovat aina luottaneet minuun, vaikka uraan on mahtunut loukkaantumisiakin, Koho kiittelee.

Vaikka Kohon peliura päättyy, Kohon ja SaiPan tiet eivät erkane. Koho aloittaa muutaman viikon kuluttua työt SaiPassa, toimiston puolella.

Koho toimii samalla myös SaiPan akatemian 12 pelaajan ryhmän "tukihenkilönä" niin kuin hän itse haluaa ilmaista.