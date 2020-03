HIFK:n entiseltä päävalmentajalta tyly kuitti SM-liigalle – ”Keinotekoista pelata tällä tavalla”

Rindell on kuulunut HIFK:n valmennustiimiin useaan otteeseen. Kuva vuodelta 2014, jolloin valmentaja korvasi potkut saaneen Raimo Summasen.

HIFK:n nykyinen pelaajatarkkailija Harri Rindell seurasi torstai-illan ottelua haikeana.

Työmatka Helsingin jäähallille oli tällä kertaa outo kokemus.

Autoilu SM-liigan otteluun kaupungin keskustan läpi ei ole koskaan sujunut vaivattomammin. Eikä perilläkään tarvinnut odotella jonossa tai kytätä autopaikkaa. Tihkusateessa toimettomana seisoskelleen yksinäisen porttivahdin kasvoilta näkyi iltapuhteen eriskummallisuus ja sama tunnelma vallitsi myös hallin sisällä.

Kohta pelattaisiin kotijoukkue HIFK:lle tärkeä ottelu, mutta sitä oli normaalista poiketen vaikea hahmottaa katsojista tyhjässä hallissa.

Valtioneuvoston antama suositus koronavirustartunnan leviämisen suitsimiseksi muutti yleensä desibelimyrskyssä kylpevän Nordiksen kirjastoksi, mutta ottelun merkitys HIFK:lle ei muuttunut miksikään. Sarjakuutosella ei ollut varaa pistemenetyksiin, jotta taulukossa kolmen pisteen päässä uhkaava HPK pysyisi takana. Vierailija JYPille ottelu toimi lähinnä valmistautumisena ensi viikolla mahdollisesti alkaviin playoffseihin.

Ottelu, jonka JYP lopulta voitti jatkoajalla maalein 4–3, oli paikalle päässeiden toimittajien lisäksi pysäyttävä kokemus myös paljon nähneelle kiekkomiehelle. Valmennusurallaan myös HIFK:n päävalmentaja toiminut Harri Rindell antoi tunnustusta pelaajille, mutta mielen täytti haikeus.

– Tämä on traagista, ei tämä ole millään tavoin kivaa kenellekään. Pelaajille pitää nostaa hattua, että jaksavat painaa täysillä olosuhteista huolimatta. Se on vääjäämättä niin, ettei pelistä tule samanlaista kuin yleisön edessä. Tässä näkee taas fanien merkityksen. Tämä on surullista, mietti HIFK:n pelaajatarkkailijana toimiva Rindell.

Harri Rindell seurasi torstaista HIFK:n ja JYPin ottelua häkeltyneenä. Arkistokuva.

Alun perin Rindell ajatteli, että sarjan saattaminen päätökseensä tyhjissä halleissa olisi urheilullisessa mielessä oikea ratkaisu, kunhan kaikkien asianosaisten terveydelliset seikat pysyisivät ykkösprioriteettina.

Torstai-illan kokemuksen jälkeen ajatukset muuttuivat.

– Nyt tämän ottelun nähneenä en tiedä, että palveleeko tämä suomalaista jääkiekkoa millään muotoa. Henkilökohtainen mielipiteeni on, että on keinotekoista pelata näitä otteluja tällä tavalla. Pelataanko sitten lauantaina kauden viimeinen kierros, en tiedä. En olisi ikinä uskonut, että tällaiseen tilanteeseen joudutaan enkä todellakaan näe tässä mitään hyvää. Uhkakuvia on joka puolella, mutta ei oikein mitään hyviä ratkaisuja, Rindell murehti.

Liigapelien kohtalon ympärillä vellovan keskustelun ja omiin korviinsa kantautuneiden viestien perusteella Rindell uskoo kauden päättyvän runkosarjaan.

– Totta kai, kaiken näköistä viestiä kuulee. Mutta kyllä minä alan uskoa, että tämä oli tässä, päätti Rindell.