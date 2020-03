SM-liigan loppukauden kohtalo vaakalaudalla – ”Tämä on ennennäkemätön päätös”

Kiekkokauden jatkumisesta tehdään päätös mahdollisimman pian.

SM-liigan runkosarja pelataan koronaviruksen takia kauden loppuun saakka tyhjille katsomoille, mutta siitä eteenpäin liigakauden jatkuminen on epävarmaa.

Kiekkokauden huipentavien pudotuspelien oli määrä alkaa ensi viikon tiistaina, mutta tällä hetkellä pudotuspelien pelaaminen on vaakalaudalla.

– Meidän on päätettävä tästä niin pian kuin mahdollista, SM-liigan toimitusjohtaja Riku Kallioniemi kommentoi Ilta-Sanomille.

Hallitus perui torstaina kaikki yli 500 hengen tilaisuudet toukokuun loppuun saakka.

– Syy, miksi emme voineet tehdä auringontarkkaa suunnitelmaa etukäteen oli se, että emme voineet tietää, oliko tämä suositus vai pakko. Onko tämä yhtä aluetta vai koko maata koskeva, kuinka monta henkilöä ja minkälaiset aikarajat se sisältää, Kallioniemi taustoitti.

– Nyt meillä on speksit selvät. Eri osapuolten kesken koko ajan työstetään ja mietitään, mikä on näillä tiedoilla paras päätös kauden loppuun saattamiseksi.

Runkosarjan kahdella viimeisellä kierroksella lehterit kumisevat tyhjyyttään, mutta medialla on edelleen rajoitettu pääsy otteluihin.

– Media pääsee sisään niillä rajoituksilla, jotka kerroimme aiemmin. Joukkueiden välitön läheisyys on rauhoitettu.

Kauden jatkumisesta tehdään päätös liigaosakkaiden kanssa.

– Kaikki seurat otetaan totta kai päätökseen mukaan. Tämä on ennennäkemätön päätös, jota ei ole aikaisemmin tarvinnut tehdä, joten keskustellaan ja sparrataan liigahallituksen ja seurojen kanssa, kuten ollaan tehty tähänkin asti, sanoi Kallioniemi.

Jos kausi päättyy runkosarjaan, Kallioniemen mukaan liigalla on olemassa valmiiksi vaihtoehtoja, joiden kautta esimerkiksi mestarijoukkue kruunataan.

– Meillä on erilaisia skenaarioita olemassa, mutta en lähde spekuloimaan niillä. Seurat päättävät, ja meillä on ollut erilaisia vedoksia pöydällä. Nyt meillä on taustatiedot olemassa päätökselle, joka tehdään hyvissä ajoin ennen kuin pleijarit olisi tarkoitus käynnistää.

– Sitä mukaan kun tietoa saadaan, niin tietoa tulee myös ulos ja infoamme, Kallioniemi kertoi.