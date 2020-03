Näin alkoi legendaarinen jääkiekkotuomarin ura – Jari Levonen tiesi jo 2001, mihin ryhtyi: ”Paskahommaahan he tekevät”

Erotuomarilegenda Jari Levonen päättää uransa tänään torstaina täysin poikkeuksellisessa tilanteessa. Julkaisemme uudelleen haastattelun vuodelta 2001, kun entinen huippupelaaja Levonen oli aloittanut tuomariuransa.

Tämä juttu on julkaistu alun perin Veikkaaja-lehdessä 18. joulukuuta 2001. IS julkaisee jutun uudelleen Jari Levosen tuomariuran päättymisen kunniaksi. Levonen tuomitsee uransa viimeisen ottelun Porissa täysin poikkeuksellisessa tilanteessa, sillä SM-liigaa pelataan tyhjille katsomoille koronaviruksen takia.

Jari Levonen on jäänyt SM-liigaa seuranneiden mieleen pysyvästi. Tämä porilainen rääväsuu ei tehnyt lähtemätöntä vaikutusta pelitaidoillaan, mutta mielikuva turbomoottorin lailla käyvästä suusta ei ole häipynyt mihinkään, vaikka hän joutui lopettamaan pelaajauransa kauden 1998–99 alussa.

Tuntuu hieman kummalliselta, että tänä päivänä Jari Levonen on päätuomari SM-liigassa. Sama mies, joka oli liigan rangaistuskuningas kaudella 1994–95 kerättyään istuntoja 120 minuuttia. Se oli aikansa ennätys.

Koko uralla minuutteja rapsahti tilille 691. Runkosarjan otteluja hän pelasi 459. Ainakaan hänen ei ole tarvinnut opetella erikseen eri rangaistusten käsimerkkejä.

– Ehkä tässä on jokin johdatus, että saa takaisin sen, minkä on pelivuosinaan antanut. Epäilen, että aika paljon saa paskaa tulla, jos meinaa tämän elämän aikana saada takaisin kaiken, jonka on itse antanut, Levonen filosofoi.

Säkättäjällä oli aina lämpimät välit tuomareihin. Hän pyöri ja hyöri viirupaitojen ympärillä, käytti äänijänteitään säästelemättä ottelun aikana ja sen jälkeen. Miehen pelipaitaa koristi numero 15, mutta kymppi olisi sopinut hänelle ehkä paremmin.

– Melkein jokaisen tuomarin kanssa oli jokin episodi. Toisinaan kokeilin sekavassa pelissä, miten tuomarin saa sekaisin. Yllättävän hyvin heidän pasmansa pitivät. Kysyin joiltakin tuomareilta, että mitä saan, jos käsken heidän painua helvettiin. He vastasivat, että kympin. Totesin siihen, että sori vaan, sanoin sen jo ja lähdin pois. Kyllä tuomaritkin jonkun pommin heittivät takaisin.

Entisenä pelaajana Jari Levosella ei ole ollut erotuomarina vaikea sisäistää pelin henkeä.

Kova kolaus, kova pudotus

Levosen pelaajaura päättyi hegemoniaottelussa Ässät–Lukko kauden 1998–99 neljännen kierroksen ottelussa. Silloin länsirannikon arkkivihollisten välienselvittelyssä oli vielä kunnon sähköä. Jos suvantovaiheita tuli, Levonen huolehti siitä, että vastustajat pysyivät lämpiminä ja tuomareilla riitti töitä.

Lukon maali ammotti tyhjyyttään, ja Ässät johti 5–2. Levonen yritti vielä lisätä johtoa, ahnehti lisänaulaa Lukon arkkuun.

– Näin kun pakki tulee ja heitin kiekon niinkuin ohitse ja olin hyppämässä sivuun. Jos olisin ottanut taklauksen vastaan, mitään ei olisi varmaan sattunut. Käsi jäi väliin, ja Kimmo Lotvonen ajoi ylitseni. Ei siinä ollut mitään väärää, Levonen muistelee.

Levonen olisi halunnut jatkaa pelaamista, mutta lääkärin tuomio oli armoton: pelit on lopetettava ja heti.

– Käsi meni kahdesta kohtaa poikki ja välikappale kolmeen osaan. Siihen piti laittaa pari levyä rautaa ja aika paljon ruuveja.

Omasta mielestä välillä liikaakin harjoitellut Levonen kuvailee tunteneensa olonsa tyhjäksi ja orvoksi, kun hän kuuli peliuran olevan ohi.

– Kyllä harmitti, kun olin tehnyt sikana hommia ja uralle tuli totaalinen loppu. Ajattelin, että mitä helvettiä nyt alan tehdä. En ollut opiskellutkaan mitään.

Ei sentään maskotiksi

Uran päättymisen jälkeen Levosta uhkasi pudotus Kelan päivärahalle.

– Kun elämän- ja rahatilanne muuttuvat olennaisesti, muutos on hirveä. Ei ole ihme, että suurten muutosten jälkeen jotkut alkavat ottaa kuppia ja parisuhteet ovat kovilla, Levonen sanoo.

Nykyään Levonen opiskelee Savonlinnassa sijaitsevassa Tanhuvaaran urheiluopistossa liikunnanopettajaksi tuomarihommien ohessa. Niihin hänet houkutteli mukaan Ässien toimitusjohtaja Antti Heikkilä.

– Hän sanoi yhdessä Ässien pelissä, että ensi kaudeksi voisi olla tiedossa hyviä hommia kaukalossa ja puhui viiru- tai raitapaidasta. Samaan aikaan päädyssä vilahti Ässien tiikerimaskotti. Sanoin, että joku muu saa hyppiä siellä turkki päällä, se homma ei ole minua varten.

Heikkilä kuitenkin täsmensi, että Levonen voisi kokeilla erotuomarin tehtäviä. Mieltymystä maskotin toimeen ei ollut, mutta masokismia vaativaan professioon kyllä.

” Yritin ärsyttää vastustajien pelaajia ja häiritä tuomarienkin työtä.

Entinen Ässäpeluri pohti asiaa ja sai perheeltään tukea. Lopullinen niitti tuli, kun iltapäivälehden toimittaja kävi tekemässä jutun hänestä ja erotuomari Seppo Mäkelästä.

– Puhuin siinä jutussa vähän liikaakin ja lupasin lähteä mukaan, vaikka asiaa ei ollut puitu kovin paljon. Jääkiekkoa kohtaan tuntemani sisäinen palo on ollut koko ajan voimakas. Tuomareista ajattelin vielä pelatessani, että paskahommahan he tekevät.

– Olen nykyiseen tilanteeseen tyytyväinen. Jääkiekko on minulle yksi henkireikä. Sain ikään kuin toisen lähdön.

Jari Levonen on edennyt nopeasti päätuomariksi SM-liigaan.

Pinnan pituus parantunut

Levonen aloitti tuomarin tehtävät Porissa viheltämällä päätuomarina junioriotteluja ja linjatuomarina II-divisioonan otteluja.

– Se tuntui ihan oikealta lähdöltä, koska vaativammat päätuomarin hommat olisivat voineet mennä siinä vaiheessa ihan reisille. Kipinä olisi varmaan loppunut siihen. Homma lähti kuitenkin etenemään pikkuhiljaa, Levonen toteaa.

– Pinnanikin on sellainen, että jos asia alkaa tökkiä, heitän helposti pillit pussiin ja saatan sanoa enemmän kuin ajattelen. Tällainen tie kasvatti kärsivällisyyttä.

Toisena talvena Levonen pääsi viheltämään Mestiksen otteluja. Hänet valittiin sarjan parhaaksi tuomariksi. Kokemus kasvoi kahdeksalla pudotuspeliottelullakin.

– Alku lähti miten lähti. Itsevarmuus kasvoi ottelujen myötä. Olen kuullut sellaistakin, että tunnustusta antamalla nostetaan kaverin kipinää. En jaksa ihan uskoa, että sitä sen takia takia annetaan, että kipinä säilyy.

Levonen on noussut nopeasti liigatuomariksi. Hän sanoo, ettei voinut kieltäytyä tarjouksesta viime kauden jälkeen. Kahden päätuomarin järjestelmän aikakaudella nouseminen korkeimmalle sarjatasolle tuntui helpommalta. Muussa tapauksessa hän olisi voinut viheltää Mestistä vielä vuoden tai pari. Toiseksi ylimmässä sarjassa hän toimii tuomarina edelleen.

Entisen pelaajan ei ole ollut vaikea sisäistää pelin henkeä. Tuomariuransa alussa Levonen eli tapahtumien keskellä vaistomaisesti liian voimakkaasti.

– Pari ensimmäistä talvea vähän kyttäilin ja katselin. Jos joku taklasi hyvin, väistelin sitä. Sitten peli ehti jo lähteä toiseen suuntaan. Olen pyrkinyt koko ajan hakemaan sitä oikeaa paikkaa, josta näkee tilanteet parhaiten. En enää elä pelissä niin paljon mukana kuin aikaisemmin enkä jää tilanteiden sisään niin usein.

Ottelupaikalla jysähtää

Veikkaaja seuraa Levosta, kun hän tuomitsee uransa 13. liigaottelun Jyväskylässä 1. joulukuuta 2001 Reijo Ringbomin aisaparina. Linjamiehinä ovat Seppo Lindroos ja Ilkka Salminen.

– Ei mikään helppo yhtälö. Yksi porilainen ja kolme raumalaista, Levonen toteaa ottelun alla virne suupielissään.

Levonen on lähtenyt Porista kohti ottelua JYP–Kärpät lauantaina puoli yhdeltätoista ja saapunut jäähallille muiden tuomarien kanssa hieman ennen puoli kolmea.

– Automatkan aikana tulee tiettyjä ajatuksia ottelusta, mutta tunne tulevasta jysähtää kunnolla vasta ottelupaikalla. Käymme tietyt asiat yhdessä läpi, mutta keskustelemme ennen ottelua muustakin. Elämässä on paljon muutakin kuin peli.

” Olen pelannut itse sen verran, että tiedän myös showpuolen.

Verryttelyn, venyttelyn ja jäällä käynnin jälkeen tuomari pohtii, että luvassa lienee sangen rauhallinen ottelu, koska molemmat joukkueet tahtovat pisteitä ja pyrkivät pelaamaan. Oikeassa on. Laimeassa ottelussa ei tapahdu juuri mitään. Ylilyönnit ovat siitä kaukana. Levonen viheltää kuusi rangaistusta, Ringbom viisi ja yhden rangaistuslaukauksen.

– Kokonaissuoritus oli onnistunut, ja tuomarien yhteispeli toimi hyvin. Tuomareilla oli hyvä ja jämpti heti ote ensimmäisen erän alussa. Tiukka toiminta ja hyvä pelinluku takasivat, että joukkueet saivat ratkaista paremmuuden pelaamalla, erotuomarikouluttaja Erkki Jaala summaa.

Levosen toiminnasta Jaala löytää vain pieniä puutteita.

– Sijoittumisen ja liikkumisen kanssa pitää tehdä vielä töitä, vaikka Levonen onkin edistynyt selvästi syksyn ensimmäisistä otteluista. Liike on aktiivista, mutta hänen pitäisi liikkua vielä enemmän pelin mukaan ja hallita mahdollisimman isoja sektoreita. Sitä tulee kokemuksen myötä. Rauhallisuus sen myötä tuleva parempi rytmi esimerkiksi rangaistuksia antaessa olisi myös hyväksi.

Ottelu ei unohdu hetkessä

Ottelun jälkeen Levonen vakuuttaa tyytyväisyyttä omaan suoritukseensa. Hän toteaa myös, että liikkuminen kaukalossa ei ole vielä mahdollisimman jouhevaa uusilla luistimilla.

– Ottelu oli yllättävän rauhallinen. Heti alussa oli aistittavissa, että molemmat pyrkivät pelaamaan. Silloin on hienoa olla tuomarinakin. Ehkä se auttoi, että vihelsimme avauserässä hyviäkin rangaistuksia, hän summaa.

Ottelun jälkeen Levonen tuntee olonsa raukeaksi. Kehoon jäänyt pieni jännitys alkaa laueta verryttelemällä, limonadia siemailemalla ja ruokaa nauttimalla. Tarkkailijoilta tulleen palautteen jälkeen paluumatka voi alkaa. Levonen uppoutuu etenkin alkumatkasta hieman omiin ajatuksiinsa. Pelihän siellä vielä pyörii.

– Ottelua pitää miettiä ja analysoida. Käyn sitä läpi kaikkien tuomarien kanssa ottelun aikana ja erätauoilla. Myös ajomatkojen aikana siihen on hyvää aikaa. Tarvittaessa voi vielä katsoa videolta tiettyjä tilanteita. Jos sieltä voi todeta, että on tehnyt vaikka hässäkässä oikean ratkaisun, saa lisää varmuutta.

Levosen mukaan esimerkiksi valmentajilta tulevan aiheettomalta tuntuvan kritiikin jälkeen ottelua on vaikeampi saada pois mielestä. Silloin tapahtumat palaavat mieleen arkiaskereiden lomassa vielä päiviä myöhemminkin.

– Minulla on kuitenkin vielä vähän otteluja tuomarina.

Pelaajat eivät urputtaneet tuomioista tavallista suuremmin. Myös vaihtoaition väki pysyi kiltisti karsinassaan.

Levonen kysyi kärppäluotsi Kari Heikkilältä, että mitä hän oikein huutaa. Heikkilä vastasi siihen, että käski pelaajiaan ottamaan lyhempiä vaihtoja. Levonen tokaisi siihen, että tuo oli hyvä pointti.

Jari Levonen pelasi Ässissä 459 SM-liigan runkosarjaottelua ja 38 pudotuspeliottelua. Kuva marraskuulta 1995.

”Sitä saa mitä tilaa”

JYP johti ottelua vielä kolmannen erän puolivälin jälkeen. Erätauoille poistuessa erotuomarit eivät saanet niskaansa arvosteluryöppyä. Kun Kärpät meni johtoon, piippuhyllyn vakiohuutaja ärjyi, että Levonen on samanlainen tuomarina ja pelaajana eli ei osaa mitään. Kun ottelu päättyi Kärppien voittoon 1–2, päätyoven takana vellonut lauma kehotti viirupaitoja painumaan muun muassa optikolle.

– Ottelun aikana katsojat möykkäsivät jotain, mutta välissä ollut pleksi ja molempien fanilaumojen rummut peittivät suurimman osan äänistä, päätuomari sanoo aistineensa.

Peruslähtökohta on, että tuomari on nuija, joka on järjestelee vähintään salaliittoa oman suosikkijoukkueen pään menoksi.

Vihellyskonsertti täyttää aina jäähallin, kun oikeudenjakajat tulevat jäälle. Se kuuluu asiaan. Viirupaitaa saa horjuttaa provosoimalla, arvostella kirpeästi ja häneen saa purkaa lauantai-iltana työviikon paineet. Törkeyksienkin huutaminen kuuluu asiaan. Niiden avulla voi päästä kaveriporukassa jehun asemaan.

– Suomessa on arvosteluyhteiskunta. Jos auto ei mene katsastuksesta läpi, vika on katsastusmiehessä, ei autossa. Yleensäkin päättäjiä arvostellaan ja kritisoidaan helposti, erotuomarijohtaja Arto I. Järvelä näkee.

Levonen toteaa, että tuomariksi ryhtyvän täytyy olla jollain tavalla ”hullu”.

– Tiedämme, että sitä paskaa tulee. Mutta sitä saa mitä tilaa. Harvemmin kuitenkaan tulee positiivista palautetta, jos on tuominnut hyvin. Kaikkia ei voi miellyttää koskaan. En tiedä, mistä tuomarien haukkuminen on alun perin lähtenyt. Tuomarit ovat ottaneet vuosien varrella vastaan kaiken. Mukavinta on, kun pelaajat tulevat antamaan tunnustusta ottelun jälkeen.

Yleisön mielestä on hauskinta, jos tuomari kaatuu. Kun vallanpitäjän ote herpaantuu hetkeksi, hän on muutaman sekunnin kaikkien muiden alapuolella.

– Jos jossain ottelussa ei tapahdu mitään, tuomari voisi tuoda piristystä hyppäämällä vatsalleen ottaa pienet liu’ut. Siitä riemu repeäisi. Kaatumista yleisö varmaan odottaakin.

Huutomyrsky ei ole uutta

Levonen tottui jo pelivuosinaan melkoisen vahvaan huutoon ja pauhuun. Hän sai tyylillään monta vastustajan kannattajaa näkemään punaista jo silloin. Ärsyttäjä oli monen mielestä vierasjoukkueen ärsyttävin ja vihatuin pelaaja.

– Tyyli oli mukana alusta lähtien. Yritin ärsyttää vastustajien pelaajia ja häiritä tuomarienkin työtä. He jotka osasivat pelata paremmin saivat pelata. Minä keskityin näihin hommiin.

– Kun selässä lukee Levonen, sekin antaa uusia juttuja eteenpäin. Käsitteet vaihtelevat eri kaupungeissa. Nimeni ei ole ainakaan jäänyt pimentoon 13 vuoden pelaajauran jälkeen, se tunnetaan jopa yllättävän hyvin. Olisihan se noloa, jos kukaan ei muistaisi sen jälkeen.

” Tuomarien pitää tietysti ymmärtää peli, ja johtajuutta pitää olla paljon. Täytyy pystyä viemään läpi joka tilanne missä tahansa vaiheessa, vaikka kuka lietsoisi mitäkin.

Levosen hyvin tuntevat ovat sanoneet, että mies ei pane pahakseen julkisuuden valokeilassa paistattelua.

– Pelivuosina minusta tehtiin juttuja. Aina silloin tällöin on kiva paistatella, mutta en tuo tuomarina itseäni turhaan esiin vaan pysyn mieluummin pois jaloista. En ole joutunut painimaan egoni kanssa tuomarina. Vihellän parhaani mukaan ottelussa kuin ottelussa.

Levonen on saanut olla mielestään tuomarina yllättävän rauhassa.

– Olen itse niin pirusti häiriköinyt muita, että en häkelly pienistä. Tuomarityöskentelyyn muiden hämmennysyritykset eivät ole vaikuttaneet. Olen pelannut itse sen verran, että tiedän myös showpuolen.

Perushuudot – nuijat ja seeprat – kiirivät ilmoille, mutta rumputulen kohteeksi hän ei ole nähnyt joutuneensa ainakaan toistaiseksi.

– Vanhemmat pöhnässä olevat miehet tulevat tulee roikkumaan plekseihin, kun tuomarit menevät pois jäältä. Muutama kaljan jälkeen ihmiset ovat voimiensa tunnoissa.

Jari Levonen sanoo, että yleisön pauhu ei häntä hetkauta, koska hän tottui siihen jo pelaajana

Jos tuomari mollaisi valmentajaa...

Valmentajat kantavat kortensa kekoon. He yrittävät vaikuttaa viirupaitoihin ja hakea hyötyä omalle joukkueelleen. Jos pikkutakkimiesten sanaisen arkun pohjalta ei muuta löydy hävityn ottelun jälkeen, he haukkuvat tuomarit huonoiksi.

– Olen miettinyt toiselta kannalta. Jos tuomari menisi yhtäkkiä hävinneen joukkueen valmentajan luo sanomaan oletko vähän huono, kun hävisitte kahdeksannen pelin putkeen? Täriseekö palli ja tuntuuko kivalta? Millaiset otsikot siitä tulisi? Levonen kysyy.

Tuomareita on arvosteltu siitä, että he ovat huonoja myöntämään tekemiään virheitä. Asiaa eivät ole auttaneet erotuomariväen suojelevat puolustelut.

– Olen viheltänyt maalitilanteen poikki pari kertaa liian nopeasti. Sen jälkeen ei enää auta, vaikka pelaaja sadattelisi pää punaisena. Voin sanoa vain, että tein virheen kun en nähnyt.

– Otan kritiikin vastaan. Kuuntelen mielelläni, jos jollain on sanottavaa tai vinkkejä. Tärkeintä on, että kaikki ovat rehellisiä. Jos tulee tappiota, ymmärrän valmentajien tuskastumisen.

– Mediaa ei pitäisi kuitenkaan ruokkia väärällä tavalla. Jos virheitä tulee, niitä saa puida helvetisti. Jos tuomari viheltää nappipelin, heiltä ei ikinä kysytä näkemyksiä. Asia on kai näin aina. On joka tapauksessa naurettavaa purkaa oma paha olo tuomareihin.

Johtajuus ei saa horjua

Entisenä liigapelaajana Levosella ei ainakaan pitäisi olla vaikeuksia aistia pelaajien tuntoja, asettua heidän asemaansa kiihkeiden tapahtumien tiimellyksessä.

– Tuomarien pitää tietysti ymmärtää peli, ja johtajuutta pitää olla paljon. Täytyy pystyä viemään läpi joka tilanne missä tahansa vaiheessa, vaikka kuka lietsoisi mitäkin. Pelaaja kokoaa palapelinsä peliälystä, mailatekniikasta, luistelusta ja muusta. Sama fyysinen ja psyykkinen kokonaisuus on tuomarienkin hallittava.

– Oma arvo ja oikeudenmukaisuus pitää olla kohdallaan. Ei saa lähteä nuoleskelemaan tai mollaamaan ketään ja pitää tietää. Asemaa ei saa käyttää väärin, vaikka joissakin tilanteissa se on pakko osoittaa puhumalla tai elein.

Toisinaan tuntuu kummalliselta, että keskialueella oleva tuomari nostaa kätensä rangaistuksen merkiksi, kun lähellä tapahtumien keskipistettä päivystävä aisapari seuraa päätyvääntöä silmät pyöreinä.

– Oudoksuin sitä itsekin ennen kuin aloin viheltää. Joskus tilanne tapahtuu niin lähellä päätyäijää, ettei hän ehdi sitä nähdä, jos pitää vielä seurata maalinedushässäkkää. Jos takatuomari on kovin kaukana, hänen viheltämänsä rangaistus voi kieltämättä näyttää hullulta. Tuomarien välin pitäisi venyä sopivasti kuin viisikkopelin, ettei välimatka muodostu liian isoksi.

Lämmin suhde Seppo Mäkelään

Porilainen Jari Levonen muistelee pelivuosiltaan erityisellä lämmöllä raumalaista päätuomaria Seppo Mäkelää, jolta hän toteaa saaneensa ”kai ne minuutit, jotka pitikin”.

Levosen mukaan Mäkelän olemuksesta näki jo ennen peliä, onko odotettavissa vähän vai paljon rangaistusminuutteja. Rennon oloinen Mäkelä tarkoitti, että rangaistusaition saranat käyvät herkästi. Kireämpi taas tarkoitti, että Mäkelä oli valmis ottamaan vastaan enemmän.

Eräs Porissa pelattu ottelu Ässät– JYP on jäänyt kirkkaimmin Levosen mieleen. Hän oli lyönyt ennen kauden alkua pelitoveriensa kanssa vetoa, ettei joutuisi kauden aikana kertaakaan pelikieltoon kymmenminuuttisten vuoksi.

– Silloin muistaakseni kaksi kymmenminuuttista tiesi pelikieltoa. Ottelun aikana Mäkelä huusi pari kertaa, että kymppi tulee, jos en lopeta. Hän ei kuitenkaan pystynyt tai viitsinyt sitä antaa, Levonen olettaa.

Ässät voitti ottelun, vaikka Levosen mielestä Mäkelä teki kaiken maailman temput, että JYP olisi saanut täyden pistepotin.

– Pelin päätyttyä ajattelin, että jees, nyt huudan sille jotain. Mäkelä nojaili maaliimme, kun menin onnittelemaan maalivahti Pasi Kuivalaista. Katsoin Mäkelää silmiin ja sanoin, ettei auttanut sun vihellykset tänään: JYP ei voittanut vaikka teit kaikkesi.

Siihen kariutui Levosen haave vedonlyöntivoitosta. Kymppitili napsahti oitis.

– Jos äijä olisi ollut tuomarialueella ja olisin huudellut hänelle, olisin hyväksynyt rangaistuksen. Mutta hän tulikin varta vasten summerin soitua maalin taakse. Siellä hän katseli, naureskeli ja sai annettua kympin. Huutelin hänelle vielä siniviivalta. Silloin Mäkelällä oli vain tuttu perushymy päällä.

Levosen mielestä vastaavia provosointeja ei nähdä enää nykyään SM-liigassa.

– Siinä on ainakin yksi asia, jossa tuomarit ovat menneet eteenpäin.

Lisää säpinää kaukaloon

Päätuomari Jari Levonen sanoo rohkeasti, että SM-liigan otteluissa saisi olla enemmän sähinää kuin syyskaudella nähtiin. Hän perustelee näkökantansa maksavien asiakkaiden arvostamisella. Mies toivoo, että heille voitaisiin tarjota kokonaisuudessaan viihdyttävämpiä tapahtumia.

– Pelaajien pitäisi saada pelata enemmän. Mukana saa olla pientä painia ja taklauksia, joita pitäisi osata antaa ja ottaa kunnolla vastaan. Pelaajien välisen kunnioituksen täytyy olla kuitenkin koko ajan kohdallaan, Levonen sanoo.

– Polvitaklauksista pitäisi päästä eroon. Härdellien estämisessä tuomareilla on iso vastuu. On nähtävä, milloin kaukalossa alkaa kyteä ja täytyy yrittää estää ikävät tapahtumat ennen kuin peli lähtee menemään väärään suuntaan. Joitakin ylilyöntejä tulee väkisin, kun pelaajat koheltavat ja lyövät itsensä likoon.

Levosen mielestä pelaajien itsesuojeluvaisto on ollut katoamaan päin.

– Joku laittaa selkänsä toisen eteen ja kaatuu, kun tietää, että selkääntaklauksista vihelletään rangaistuksia. Tuollaisissa tilanteissa voi tapahtua loukkaantumisia. Siinä asiassa on menty metsään.

Entiset pääsarjatason pelaajat ovat tulevaisuudessa vahvoja ehdokkaita ammattituomareiksi, mikäli sellainen järjestelmä SM-liigaan jonain päivänä tulee. Entisiä huippupelaajia liigatuomareista ovat Levosen lisäksi Hannu Henriksson ja Simo Saarinen. Tom Laaksonen ja Jari Haapamäki ovat käyneet tuomarikursseilla ja tuominneet junioriotteluja.

Kysymys on paitsi tuomarien tasosta myös rahasta. Varsinaisesta leipätyöstä ei hevillä lähdetä ammattituomarin uralle, jolla voi tapahtua loukkaantumisia ja joutua muutenkin hatarammalle pohjalle.

– Kokeneemmat kaverit eivät halua lähteä ammattilaisiksi. Uudella tulevalla polvella ei ole vielä tarpeeksi kokemusta. 200 ottelun jälkeen rutiinitaso alkaa olla riittävä. Ei voi olla niin, että miehelle lyödään tietty rahasumma kouraan, minkä jälkeen hän on ammattilainen, erotuomarijohtaja Järvelä kertoo.

– Koska pelaajat ovat ammattilaisia yhdessä maailman parhaista sarjoista, mikseivät tuomaritkin voisi olla samassa asemassa jonkin ajan päästä. Silloin voisi analysoida päivittäin omia otteluja ja virheitä. Ammattituomarijärjestelmä vaatii kuitenkin aika paljon toteutuakseen, Levonen pohtii.

Ensi kaudella tuomarien määrää supistetaan. Liigahallitus päätti äskettäin äänestyksen jälkeen, että kahden päätuomarin järjestelmästä palataan yhden oranssihihan systeemiin. Nykymalli kesti kolme kautta.

Levonen sanoo epäilevänsä, että ns. takaparien väliset kahinat ja väännöt voivat yleistyä. Niistä voi muodostua taistelupareja, joiden myötä ottelujen rauhallisuus voi järkkyä.

– Ensi kautta varten on aikaa tehdä hommia. Täytyy keskittyä tehtäviin entistä tarkemmin ja laatia selvät sotasuunnitelmat. Jos homma ei toimi, pitää alkaa miettiä muita hommia. Ainakin se on selvä, että tuomarien tekemisiä seurataan mediassa taas entistä tarkemmin tulevansa syksynä.