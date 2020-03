Nyt puhuu Jukka Rautakorven haukkuma päätuomari Joonas Kova – ”Kaikkea ei tarvitse sietää”

Tapparan päävalmentajan käytös meni kurinpidon käsittelyyn.

Rajansa kaikella.

Näin ajatteli Jukka Rautakorven ala-arvoisen huutelun kohteeksi joutunut päätuomari Joonas Kova.

Tiistain JYP–Tappara-ottelun toisena päätuomarina työskennellyt Kova tuomitsi ottelun jälkeen toimitsijarangaistuksen Rautakorvelle pukukoppikäytävällä.

– Nouse v***u seisomaan, niin näetkin jotain! Rautakorpi meuhkasi liigan lyhimmälle päätuomarille.

Rautakorpi menetti malttinsa loppuhetken tapahtumien takia.

– Peleissä käydään puolin ja toisin kovaakin keskustelua, mutta meillä on tietyt rajat, joita ei voi ylittää. Siitä yleensä rankaistaan. Kaikkea ei tarvitse sietää, Kova kertoi IS:lle keskiviikkona.

Tappara johti ottelua 3–2, mutta kotijoukkue JYP tasoitti ottelun 3–3:een sekunti ennen loppua ja vei ottelun jatkoajalle. Tasoitusmaali hyväksyttiin Rautakorven haastosta huolimatta.

– JYPin hyökkääjän maila kävi jossain Tapparan maalivahdin jalkovälissä. Emme nähneet sitä hirveän hyvin, mutta tilannehuone oli sitä mieltä, ettei se vaikuta tilanteeseen. Kun se menee tuohon, että jäällä se on maali ja tilannehuone ei pysty kumoamaan ratkaisua häirinnän osalta, silloin meillä on hyvä maali, Kova valotti.

– Selvitin Rautakorvelle, miten päädyimme siihen ratkaisuun, ja jutuista päätellen selvitys ei kelvannut hänelle.

SM-liigan toimitusjohtajan Riku Kallioniemen päätöksellä Tapparan päävalmentajan käytös meni kurinpitodelegaation käsittelyyn.

Rautakorpi voi saada liigan sääntöjen mukaan toimitsijakieltoa tai sakon. Liigan sakkokäytännön mukaan valmentajille on sanktiota luvassa selkeistä ylilyönneistä, joissa mennään henkilöön tai henkilökohtaisuuksiin.

Joonas Kova joutui kuulemaan asiantonta huutelua.

– Aina voidaan keskustella ja kestetään paljon, mutta kun se menee henkilökohtaisuuksiin, meillä on selvät säännöt siitä, miten toimitaan. Sen mukaan tiistaina toimittiin, Kova sanoi.

Rautakorpi pyysi käytöstään anteeksi Tapparan julkaisemassa tiedotteessa keskiviikkona.

Kovan mukaan Rautakorven purkaus oli poikkeuksellisen tyly.

– Valmentajat tai pelaajat eivät tuollaisia kommentteja yleensä minulle huutele, vaikka kaikkea mahdollista sitä välillä kuulee. Välillä unohtuu se, että tämä on vain jääkiekkoa ja ihmisiä tässä kuitenkin ollaan.

Millä tasolla tuomarien kunnioittaminen on SM-liigassa tällä hetkellä?

– Koen, että pelaajat arvostavat. Valmentajat yrittävät toki vaikuttaa, mikä antaa vähän väärän kuvan siitä, että tuomareita tai meidän työtämme ei arvostettaisi. Mutta voisihan se kunnioitus olla parempikin.

Kova korostaa myös tuomarien omaa työskentelyä kunnioituksen saamiseksi.

– Itse me voimme paljon vaikuttaa siihen, miten toimimme ja saamme sitä arvostusta.

– Ei sitä itsekään aina jäällä pysty sanomaan mitään järkevää, kun peli on käynnissä ja adrenaliini on korkealla. Puolin ja toisin kommunikoinnissa on varmasti kehitettävää, Kova myönsi.

Näkemyserot ja menestymisen paine aiheuttavat välillä yhteentörmäyksiä.

– Kun kaksi isolla auktoriteetilla varustettua kaveria on vastakkain, lopputulos ei aina ole paras mahdollinen, vaikka pyrkimyksenä on löytää jonkinlainen yhteisymmärrys. Löytyy myös eri koulukunnan valmentajia. Jonkun kanssa toimii joku toinen tyyli.

Vuodesta 2013 lähtien SM-liigassa päätuomarina työskennellyt Kova näkee tuomarien ja valmentajien välisen kommunikaation yleisesti kohentuneen viime vuosien aikana.

– Koko yhteiskuntakin on muuttunut. Parempaan suuntaan on menty, Kova ilmoitti.

– Moni meistä tuomareista antaa paljon tälle lajille aikaa ja panostaa. Kaikkemme teemme, että pystyisimme onnistumaan joku ilta, mutta virheitä tulee välillä. Niin pelaajille kuin tuomareille. Ei tässä kukaan ole superihminen.