SM-liiga reagoi koronavirukseen – näin liikkumista halleissa rajoitetaan

Jääkiekon SM-liiga valmistelee kovaa vauhtia uutta ohjeistusta liigaseuroille koronaviruksen johdosta.

SM-liiga on julkaissut liigaseuroja koskevia rajoitteia hallilla liikkumiseen.

SM-liigaseura HPK:n toimitusjohtaja Antti Toivasen mukaan ”tarpeettomia ihmiskontakteja” pyritään minimoimaan HPK:n kotiotteluissa kasvaneen koronavirusriskin vuoksi.

– Päätimme tänään, että pukukoppikäytävältä rajataan kaikki ylimääräinen liikenne pois, ja tila on sallittu ainoastaan pelaajille, valmentajille ja huoltajille. Tämän myötä myös mediatilaisuudet jätetään toistaiseksi väliin. Pyrimme täyttämään lehdistön tarpeet puhelinhaastatteluilla sekä Telian valmentajahaastattelujen välityksellä, kommentoi Toivanen Ilta-Sanomille.

Myös yleisötilaisuudet sekä fanitapaamiset ovat Hämeenlinnassa pannassa.

– Jos yhdenkin HPK:n pelaajan tai toimihenkilön todettaisiin sairastuneen koronavirukseen, voisi tilanne johtaa HPK:n karanteeniin ja kauden päättymiseen. Viranomaiset eivät ole meiltä näitä toimia edellyttäneet, mutta haluamme pyrkiä ehkäisemään taudin leviämistä parhaamme mukaan.

Vastaavia toimenpiteitä on luvassa myös muilla liigapaikkakunnilla, toteaa SM-liigan kilpailutoimenjohtaja Arto I. Järvelä.

– Ihan tarkkaan en pysty lausumaan tässä vaiheessa, mutta tuohon suuntaan ollaan menossa joka puolella. Jokainen halli on järjestelyiltään uniikki. Kyllä me joudumme suhtautumaan tähän asiaan erittäin vakavasti.

Median edustajien lisäksi myös toimihenkilöt saavat uudet ohjeistukset koronaviruksen varalle.

– Jos toimitsija on ollut epidemia-alueella, on hänen ohjeistuksen mukaan jäätävä kahden viikon mittaiseen karanteeniin. SM-liigan tilannehuoneessa tämä ohjeistus on ollut jo jonkin aikaa käytössä, Järvelä jatkaa.

HPK:n Toivanen kertoo toimitusjohtajien ja SM-liigan olleen tiiviissä yhteydenpidossa koronaviruksen tiimoilta. Kauden 2019–2020 keskeyttämisestä ei ole kuitenkaan vielä keskusteltu.

– Toivottavasti siihen ei tarvitse mennä. Jos vaihtoehtoina ovat kuitenkin tyhjille katsomoille pelaaminen tai sarjan keskeyttäminen, niin kallistun jälkimmäisen kannalle. Olisihan se hienoa löytää mestari pelaamalla, mutta täytyy muistaa, että tässä on kyse vain urheilusta, toteaa Toivanen.