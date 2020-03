”Kuva nykii” – huonolaatuinen video johti oikeusmurhaan SM-liigassa

Huonolaatuiset laitteet vaikeuttavat videotarkastuksia, SM-liigan erotuomarivalmentaja sanoi tiistaisen HPK–KalPa-ottelun jälkeen.

Liigan erotuomarivalmentaja Masi Puolakka myöntää, että HPK:lta hylättiin maali väärin perustein tiistai-illan SM-liigaottelussa kuopiolaista KalPaa vastaan.

Yllä video tilanteesta.

Puolakan mukaan mukaan huonolaatuinen kuva vaikeuttaa tuomareiden työskentelyä.

– Laitteissa, joilta he tilanteita katsovat, on kuvanlaatu sellainen, että kuva nykii, ja sen pohjalta on vaikea tehdä ratkaisuja, Puolakka sanoi HPK:n 2–1-voittoon päättyneen ottelun jälkeen.

Maali hylättiin erotuomarikaksikko Petri Lindqvistin ja Jani Luoma-ahon sekä SM-liigan tilannehuoneen tarkastelun jälkeen.

Tilanteessa HPK:n Janne Tavi törmäsi KalPa-maalivahti Eero Kilpeläiseen, ja osuma hylättiin maalivahdin häirinnästä johtuen.

– Tilanteessa KalPan pelaaja (Balázs) Sebok vaikuttaa Tavin liikkeeseen siten, että maila menee (Tavin) jalan alle, jonka seurauksena Tavi ajautuu kontaktiin maalivahdin kanssa. Tämän jälkeen kiekko lauotaan maaliin. SM-liigan tulkinnan mukaan maali olisi pitänyt hyväksyä, Puolakka sanoi.

HPK kamppailee kuudennesta sijasta

Itse otteluun KalPa tuli vauhdilla ja kaatoi kylmää vettä HPK:n niskaan Otto Huttusen ylivoimaosumalla. Ottelun 2–1-voittomaalin syöttänyt HPK-puolustaja Miro Karjalainen harmitteli pelin jälkeen joukkueensa totutun tahmeaa alkua.

– Meillä on ollut viimeiset viisi tai kuusi peliä otteluun lähdön kanssa hankalaa. Tänään jäätiin KalPan jalkoihin ensimmäisen kymmenminuuttisen aikana, mutta onneksi saatiin otteita parannettua pelin edetessä. Paljon tuosta on joukkueen kanssa puhuttu, mutta vielä ei ole löydetty oikeaa rohtoa tahmeisiin alkuihin, Karjalainen kertasi ottelun päätyttyä tiistai-iltana.

HPK tasoitti ottelun avauserässä Markus Nenosen ylivoimaosumalla, mutta Jere Innala vei HPK:n kolmannen erän alussa 2–1 johtoon, eikä KalPa päässyt enää rinnalle, vaikka vierailijat saivatkin hakea tasoitusta ottelun lopussa kuudella neljää vastaan.

HPK:n Karjalainen törttöili itsensä jäähylle seitsemän sekuntia ennen summerin soittoa. Ottavana osapuolena ollut KalPan Kai Kantola sai kuulla myös Karjalaisen suulliset terveiset ottelun päätyttyä.

– Pienet itkupotkuraivarit otin siinä, kun tajusin, miten pahasti hölmöilin. Jos omissa olisi kolissut, niin tiedän, mitä videoklippiä oltaisiin huomenna kopissa katsottu. Jätkät onneksi hoitivat tilanteen miehekkäästi, kiitteli silminnähden huojentunut Karjalainen.

HPK:n kamppailu kuudennesta sijasta jatkuu torstaina Mikkelin Jukureita vastaan. Helsingin IFK:n hävittyä tiistain SM-liigakierroksella oman ottelunsa, kutistui joukkueiden ero kolmeen pisteeseen, kun runkosarjaa on jäljellä kaksi kierrosta.