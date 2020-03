Kommentti: SM-liigan noloin kitisijä Jukka Rautakorpi häpäisi itsensä ja Tapparan

Jukka Rautakorpi häpäisi tiistai-iltana paitsi itsensä myös koko seuran. Taas kerran, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Taas se nähtiin. Jukka Rautakorpi on SM-liigan noloin kitisijä.

Ei ole epätavallista, että valmentajat purnaavat ottelun jälkeen tuomareista ja heidän työskentelystään. Tätä tapahtuu valitettavan usein, mutta Rautakorpi on aivan omaa luokkaansa tällä saralla.

Rautakorpi teki itsestään taas kerran pellen tiistai-iltana, kun hän meuhkasi JYP–Tappara-ottelun jälkeen toiselle päätuomarille Joonas Kovalle.

– Nouse v***u seisomaan, niin näetkin jotain!

Kova on liigan selvästi lyhyin päätuomari.

SM-liigan nykyisen sakkokäytännön mukaan valmentajille jaetaan sanktiota selkeistä ylilyönneistä, joissa mennään henkilöön tai henkilökohtaisuuksiin. Päätuomari Kovan pituuteen liittyvä heitto oli juuri tällainen, joten kaiken järjen mukaan Rautakorpi saa lisäsanktiota.

Purkaus oli nolo ja mauton. Rautakorpi häpäisi paitsi itsensä myös koko seuran.

Tappara on yksi Suomen parhaista ammattilaisorganisaatioista ja todellisia Suomi-kiekon lippulaivoja. Rautakorpi on yksi tapparalaisen identiteetin ansiokkaimmista arkkitehdeistä, mutta on vaikea arvostaa täydessä mitassa valmentajaa, joka sortuu jatkuvasti tuomareille räksyttämiseen ja pikkusieluiseen mouhoamiseen.

Rautakorpi aloitti valmentajauransa SM-liigassa kaudella 1994–95, kun hän työskenteli JyP HT:n apuvalmentajana. Päävalmentajaura liigassa alkoi seuraavalla kaudella Tapparassa.

Kuluva kausi on Rautakorven 16. liigakausi päävalmentajana. Suomen seuratuin ammattilaissarja on muuttunut tuossa ajassa merkittävästi.

Samaa ei voi sanoa Rautakorvesta.

Kokenut 56-vuotias valmentaja ei näköjään mahda itselleen mitään. Kun pelissä tapahtuu Tapparan kannalta jotain ikävää tai epäoikeudenmukaista, syy löytyy Rautakorven mielestä aina muista. Yleensä tuomareista, kuten vaikka viime keväänä Tapparan hävittyä välieräsarjan HPK:lle.

Järjestelmä lyö poikittaista, Rautakorpi uhriutuu. Kerta. Toisensa. Jälkeen.

Kuuluisin purkaus on edelleen syksyltä 1999, kun Rautakorpi hyökkäsi verbaalisesti Timo Favorinin kimppuun. Rautakorven kuuluisat sanat muistetaan: Varo ettei talos pala.

Talo ei palanut, mutta Rautakorven sulakkeet ovat kärynneet lukemattomia kertoja tämänkin jälkeen.

Ainakaan Rautakorven toiminnassa ja arvostuksessa tuomareita kohtaan ei ole paljon tapahtunut kehitystä kahden vuosikymmenen aikana. Aikuinen, valmentajana valtiomiestasoinen Vierumäen kouluja käynyt mies jaksaa räyhätä kaudesta toiseen samoille ”möröille”.

Rautakorven kiukuttelijan maine on nykyisin sitä luokkaa, että omatkin häpeävät silmät päästään konkarikoutsin ylilyöntejä.

Tämän kauden jälkeen Rautakorpi siirtyy päävalmentajan paikalta Tapparan urheilujohtajaksi, ja Jussi Tapola palaa vaihtopenkin taakse. Rautakorpi linjaa siis jatkossa seuran urheilutoimintaa ja arvoja.

Rautakorven toimintatavoilla ja maineella ei pidetä kovin yleviä juhlapuheita.