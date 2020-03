Jukka Rautakorpi nolasi SM-liigan lyhimmän tuomarin: ”Nouse v***u seisomaan, niin näetkin jotain!”

Tapparan päävalmentajan Jukka Rautakorven poikkeuksellinen käytös Jyväskylässä menee kurinpidon tarkasteltavaksi.

Tapparan päävalmentaja Jukka Rautakorpi menetti malttinsa tiistai-iltana Jyväskylässä sen jälkeen, kun kotijoukkue JYPin 3–3-tasoitusmaali vain sekunti ennen loppusummeria hyväksyttiin Rautakorven tekemästä haastosta huolimatta.

Tappara voitti ottelun voittomaalikilpailussa, mutta Rautakorpi ei sulattanut tasoitusmaalin hyväksymistä. Tappara menetti jo taskussa olleen pisteen ja nyt sen runkosarjan kakkospaikka on vaarassa.

Loistovireinen Lukko on enää pisteen päässä ja sillä on runkosarjassa jäljellä kaksi ottelua, kun Tapparalla on enää yksi.

Tappara on pelannut hyvin ailahtelevasti viime aikoina.

– Nouse v***u seisomaan, niin näetkin jotain! Rautakorpi melskasi ottelun jälkeen toiselle päätuomarille Joonas Kovalle.

On yleisesti kiekkopiireissä tiedossa, että Kova on SM-liigan lyhin päätuomari.

– Meidän mielestämme se ei ollut maalivahdin häirintä ja sillä hyvä, Kova napautti.

Tapaus menee kurinpitoon

Tapparalle tuomittiin ajassa 65 minuuttia pelirangaistus epäurheilijamaisesta käytöksestä.

Pelirangaistus tarkoittaa, että Rautakorven käytös menee kurinpitoon, jossa liigan sääntöjen mukaan Tapparaa ja Rautakorpea voi odottaa lisäsanktioita, kuten toimitsijakieltoa tai sakko.

Liigahallitus halusi muutama vuosi sitten hillitä valmentajien purkauksia tuomareita kohtaan ja loi silloin sakkokäytännön. Varsinaiset toimitsijakiellot valmentajille ovat harvinaisia eikä liiga kerro mahdollisesti antamistaan sakoista.