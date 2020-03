Pekka Virta ei voinut ymmärtää pelaajansa törkytaklausta: ”Kaikki aika tulla tilanteeseen toisin”

Lukon päävalmentajan mukaan puolustaja Roni Sevänen oli todella huolimaton taklatessaan Kärppien Sami Anttilaa päähän.

SM-liigan piti koventaa päähän kohdistuvien taklausten rangaistusasteikkoa merkittävästi tälle kaudelle. Puhuttiin näyttävästi siitä, että jokainen pääosuma tuo taklaajalle vähintään viiden ottelun pelikiellon.

Silti, aivan kuuman pudotuspelikevään aattona, päähän kohdistuneet taklaukset vievät viikosta toiseen suurimmat otsikot. Siinä listalla Lukon Roni Seväsen eilinen töötti menee törkeysasteikolla hyvin korkealle.

Sevänen jyräsi rumasti pimeästä kulmasta Kärppien pienikokoisen hyökkääjän Sami Anttilan kanveesiin. Anttila yritti kurkottaa syöttöä vastaan, eikä osannut ollenkaan varautua korkealla kohdistuvaan niittiin.

Taklaus oli turha, tarpeeton ja ennen kaikkea siinä ei kunnioitettu vastustajaa pätkän vertaa.

– Se on ollut viime aikojen teema. Pudotuspelit lähestyvät, koko ajan on varoiteltu, että älä ota pelikieltoja, älä provosoidu, Lukon valmentaja Pekka Virta aloitti.

– Se oli todella huolimaton taklaus. Siinä olisi ollut kaikki aika tulla tilanteeseen toisin, jättää jopa taklaamatta, kun kaverin pakki laittaa tuollaisen syötön.

– Hänelle on sanottu, että kolmatta kymppiä ja pelikieltoa ei saa tulla. Kun meidän maalien takia pelissä ei ollut juuri intensiteettiä, niin ihmetellä pitää, Virta päätti.

Sami Anttila jäi Lukon Roni Seväsen jyräämäksi.

Virran turhautumisen ymmärtää. Hän joutui toisen kerran reilun viikon sisään tilanteeseen, jossa edes hänellä ei riitä ymmärrys oman joukkueen pelaajan pääosumille.

Edellisen kerran Virta joutui pyytelemään anteeksi David Nemecekin taklausta Ässiä vastaan, joka päätti Otto Kivenmäen kauden. Nemecek sai taklauksesta seitsemän ottelun pelikiellon.

SM-liigan kurinpidon linjakkuus on nyt kovassa testissä – kauden kovin pelikielto on varhaiselta syksyltä Jussi Jokisen saama kahdeksan ottelua. Jokisen tapauksesta, kuten myös Seväsen eilisestä, on hyvin hankala löytää lieventäviä asianhaaroja.

Taklaus jätti ikävän varjon sen ylle, että itse pelissä Lukko vei runkosarjan voiton varmistanutta Kärppiä kuin mätää kukkoa. 5–1-vierasvoitto oli yksi kauden laadukkaimmista esityksistä, mitä Lukolta on nähty.