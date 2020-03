Onko koronavirus uhka myös SM-liigalle? Näin toimitusjohtaja kommentoi

Koronavirus on vaikuttanut jo useisiin eri kilpailuihin maailmalla. Suomessa SM-liiga seuraa tilannetta.

Suomessa SM-liiga etenee ainakin tällä hetkellä normaalien suunnitelmien mukaan koronavirusuhasta huolimatta. Runkosarjassa pelataan viimeisiä kierroksia, ja pudotuspelit ovat ohjelmassa 17. maaliskuuta alkaen.

– Lähtökohta on se, että ohjelmamme pysyy ennallaan ja mestari löytyy pelaamalla. Koska asioita on vaikea ennakoida, noudatamme tällä hetkellä normaaleja toimintamalleja, sanoo liigan toimitusjohtaja Riku Kallioniemi.

Liiga on jatkuvasti yhteydessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen THL:ään. Koronavirustilannetta seurataan ja suosituksiin luonnollisesti suhtaudutaan asian vaatimalla vakavuudella.

SM-liigalla on valmius reagoida mahdollisiin tilannemuutoksiin nopeasti. Toimitusjohtaja Kallioniemi ei kuitenkaan halua lähteä spekuloimaan kovin laajasti koronavirusuhan mahdollisia vaikutuksia liigan odotettuun loppuhuipennukseen.

– Toistaiseksi ei ole tarvetta isoihin liikkeisiin, panikointiin tai dramatisointiin. Tällä hetkellä toimimme normaalisti yleisten hygieniaohjeiden mukaan, hän sanoo.

– Jos tilanne eskaloituu, niin totta kai teemme toimenpiteitä. Tarkkojen (vara)suunnitelmien tekeminen tässä vaiheessa on vaikeaa.

Maailmalla reagoitu

Liigapomo ei sitä maalaile, mutta pelaaminen tyhjille katsomoille tai otteluiden siirtämiset ovat vaihtoehto, jos tilanne pahenee.

Koronaviruksen leviäminen on näkynyt ja tuntunut eri urheilutapahtumissa ympäri maailman. Sveitsissä jääkiekon pudotuspelien alkamista on siirretty, ja mahdollisuutena on ottelusarjojen pelaaminen suunniteltua lyhyempinä.

NHL on kieltänyt median pääsyn joukkueiden pukukoppeihin. Normaalisti joukkueiden pukuhuoneet ovat olleet medialle avoinna harjoitusten ja pelien jälkeen.

NHL:n komissaari Gary Bettman on myös määrännyt kaikkien liigan työntekijöiden lopettamaan työmatkat Pohjois-Amerikan ulkopuolelle.

MM-kisat vaarassa?

SM-liigan pudotuspelien mahdollinen siirtäminen eteenpäin ei onnistuisi. Jääkiekon miesten MM-kisat on määrä pelata Sveitsissä 8.–24. toukokuuta. Liigapelaajat pitäisi saada maajoukkueiden käyttöön viimeistään viikko ennen kisoja.

Myös varmistusta koko MM-kisoista odotellaan. Sveitsi on toistaiseksi kieltänyt kaikki yli tuhannen ihmisen yleisötapahtumat. MM-kisojen kohtalosta saadaan tieto viimeistään 20. huhtikuuta.

MM-kisojen ohjelma saattaa mennä joka tapauksessa uusiksi.

Kisapaikkaan oikeutettu Kazakstan on tiettävästi kieltänyt urheilijoidensa matkustamisen ulkomaille ennen kesäkuun alkua.

Naisten MM-kisojen peruuttamisesta tehtiin päätös jo viikonloppuna. Kisat oli määrä pelata Kanadassa maalis-huhtikuun vaihteessa.