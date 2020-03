Video: Jukurit ylsi jättiyllätykseen ja katkaisi synkän putken Tampereella – sarjakakkonen kaatui rankkareilla

Sarjakakkonen Tappara sai tyytyä pisteeseen.

Kolmetoista oli torstaina epäonnen luku Tapparalle. Vierailija Jukurit katkaisi 13 ottelun pituisen tappioputkensa Tapparaa vastaan kaatamalla SM-liigassa toisena jatkavan tamperelaisjoukkueen 4–3 voittomaalikilpailun jälkeen. Ratkaisuosuman liigassa viimeistä edellisenä olevalle Jukureille iski voittomaalikisassa Ville Leskinen.

Noin kaksi viikkoa sitten Jukurit kaatoi Tampereella Ilveksen ja Jesper Piitulainen sai kunniaa perumalla Ilvekselle vihelletyn aiheettoman jäähyn. Nyt hyvä teko palkittiin, kun Piitulainen teki 3–3-maalin päätöserässä. Hänen illan saldonsa oli 2+1 pistettä.

– Itselle sattui pöljä päivä, mutta tämä oli koko joukkueen voitto. Turhaa olisi ollut tänne saakka tulla edes pelaamaan, jos ei täysillä pelaisi, sanoi kevääseen 2022 saakka ulottuvan jatkosopimuksen tammikuussa tehnyt Piitulainen.

Jukurit voitti edellisen kerran Tapparan marraskuussa 2016, silloinkin 4–3 ja Tampereella. Pudotuspeleihin mikkeliläisjoukkue ei silläkään kaudella edennyt.

– Meillä on oikeus tapella kaikkien kanssa pisteistä jokaisessa ottelussa. Turhaa edes lähteä tänne jos ei täysillä pelaa, Piitulainen sanoi ja lisäsi:

– Pitää olla ylpeä siitä, että laittaa kaiken likoon joka ilta. Uskon unelmaan eli tämän organisaation kehitykseen pudotuspeleistä taistelevaksi ryhmäksi, Piitulainen päätti.

Liigakakkosella Tapparalla on runkosarjassa jäljellä kaksi ottelua, kun tamperelaisjoukkuetta viisi pistettä jäljessä olevalla sarjakolmosella Lukolla pelejä on vielä neljä. Kärpät on jo aiemmin varmistanut Liigan runkosarjan voiton.

