SM-liigan kohuttu linjaus hämmentää – ”Jos kaukalossa alkaa näitä miettimään, mennään väärille urille”

Kesken kauden koventuneet rangaistukset mietityttävät SM-liigassa.

Porin Ässien nuoren hyökkääjän Otto Kivenmäen ikävä loukkaantuminen viime lauantaisessa liigaottelussa Porissa roihautti jälleen uuteen liekkiin keskustelun päähän kohdistuneista taklauksista ja niistä seuraavista rangaistuksista.

Ties monennenko kerran tällä kaudella.

SM-liigan hallituksen joulukuun puolessavälissä päättämä linjaus kovennetuista rangaistuksista kyseisissä tapauksissa ei tunnu ainakaan merkittävästi vähentäneen SM-liigan kurinpidon töitä. Delegaatio on uuden linjauksen jälkeen joutunut kokoontumaan ja käsittelemään päähän kohdistuneita taklauksia peräti yksitoista kertaa. Pelikieltoja on paukkunut jopa 58 matsin verran.

Lätkää seuraavaa yleisöä varmasti hämmentää vallitseva tilanne, mutta mitä itse pääosan esittäjät, pelaajat ja valmentajat, ajattelevat linjauksen jälkeisestä elämästä?

Helsingissä tiistaina vierailleelta KalPalta on tällä hetkellä sivussa viiden ottelun pelikieltoaan sovittava keskushyökkääjä Miikka Pitkänen.

– Totta kai tärkeä pelaaja. Tapaus oli mikä oli, mutta sen seuraukset kestetään, kun ei muukaan auta, mietti KalPan apuvalmentaja Marko Tuomainen eilisen taiston tauottua.

– Toivottavasti mies tulee parempana takaisin.

Tuomaisen mukaan liigan joulukuinen linjaus ei aiheuta ylimääräistä päänvaivaa valmennukselle, mutta sen ajankohta askarruttaa.

– Onhan se kesken kauden kova linjaus tietenkin. Kun sitä muutetaan siitä, miten alkukausi mentiin, pelaajat voivat olla hämmentyneitä, että mitä saa tehdä ja mitä ei.

– En jaksaisi tähän enää paljon puuttua. Henkilökohtaisesti on mennyt maku koko hommasta, sanoi Tuomainen.

”Hämmentävää”, sanoi KalPan Tommi Jokinen SM-liigan kesken kauden koventuneista rangaistuksista.

KalPan kapteeni Tommi Jokinen sai tiistaina 700 liigaottelua täyteen, joten näkemystä kipparilla riittää.

– Pakko sanoa, että pikkuisen se on just sitä, hämmentävää. Epätietoisuutta on, vaikka ei se meidän kamppailupelaamiseen vaikuta. Fyysisiä pyritään olemaan. Jos kaukalossa alkaa näitä asioita miettimään, sitten mennään väärille urille. Mutta vähän velloo tilanne ilmassa, totesi Jokinen.

HIFK ja KalPa pelasivat tiistaina siistin kamppailun. Runkosarjan neljättä sijaa ja sitä kautta pudotuspelien kotietua jahtaava HIFK aloitti kolmen todella tärkeän ottelun viikkonsa hyvin.

Lukemin 5–1 kotijoukkueen jalkoihin jäänyt KalPa oli koko ottelun ajan ottavampana osapuolena, ja helsinkiläisille voitto tiesi nousua iskuetäisyydelle kolmen pisteen päässä nelospaikkaa pitävästä Ilveksestä.

Kotijoukkueen ykkösmies oli kapteeni Jere Sallinen, joka sai nauttia liigauransa ensimmäisestä hattutempusta. Kahden pisteen iltaa viettivät tehot 1+1 kuitanneet Sebastian Dyk ja kultakypärä Teemu Turunen.

Jere Sallinen (edessä) teki tiistaina kolme maalia.

Täyden pistesaaliin turvin sadan runkosarjapisteen rajan puhkaissut HIFK pääsee mittaamaan Ilveksen vireen vieraissa tulevana lauantaina. Sitä ennen sen pitää vielä kohdata tällä hetkellä kymmenen pisteen päässä kärkkyvä HPK perjantain kotiottelussa.

Kotiedun saaminen ei ole täysin HIFK:n omissa käsissä, mutta mahdollisuus siihen on täysin olemassa. Myös KalPa on vahvasti tyrkyllä pudotuspeleihin.