Kommentti: SM-liigan johto epäonnistui kovassa linjauksessaan – nyt siitä kärsivät sekä pelaajat että kurinpito

SM-liigan hallitus linjasi kovemmat sanktiot päähän kohdistuneisiin taklauksiin. Linjausten vaikutukset ovat olleet järjestään negatiivisia, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

– Onko se aina niin mustavalkoista, että se on heti viisi peliä tai ei mitään? Voiko tätä lajia tulkita näin mustavalkoisesti?

Tätä pohti TPS:n maailmaa kiertänyt kapteeni Lauri Korpikoski joulukuussa sen jälkeen, kun SM-liigan hallitus oli nuijinut paljon keskustelua herättäneen viiden ottelun minimirangaistuksen päähän kohdistuneista taklauksista.

Korpikosken, 33, kysymykset olivat valideja. Samaa tuli myös mietittyä.

Kovassa julkisuuspaineessa tehty päätös haisi lähinnä populistiselta pr-tempulta. Liigan sikariporras linjasi eikä pelaajia tai valmentajia kuunneltu. Tärkeintä tuntui olevan se, että kunhan reagoidaan tässä ja nyt. Mietitään jälkiseuraamuksia ja isoa kuvaa myöhemmin.

Vielä kaiken päälle liigan hallituksen puheenjohtaja Heikki Hiltunen myönsi, että julkinen paine vaikutti päätökseen.

Kesken kauden tehty radikaali päätös ilman konsultointia henkilöiltä, joihin päätös vaikuttaa, ei anna jämäkkää ja yhtenäistä yleiskuvaa liigan toiminnasta.

Nyt 11 viikkoa myöhemmin voi suoraan sanoa, että koventuneiden linjausten vaikutukset ovat olleet järjestään negatiivisia.

Linjauksen jälkeen on sattunut ja tapahtunut. Joulukuun puolivälin jälkeen SM-liigan kurinpitodelegaatio on jakanut yhteensä 58 ottelun verran pelikieltoja. Se on aika paljon.

Näistä 11 pelikieltopäätöksestä peräti kymmenessä syynä on ollut päähän kohdistunut taklaus.

Ässien hyökkääjän Otto Kivenmäen sairaalaan taklanneelle Lukon puolustajalle David Nemecekille tiistaina määrätty seitsemän ottelun pelikielto on ”uuden aikakauden” pisin. Surulliset seuraukset takuulla vaikuttivat tuomion pituuteen, sillä tekona taklaus oli tuomittava, mutta ei erityisen törkeä.

Koko kauden kovimman pelikiellon on saanut Kärppien konkarihyökkääjä Jussi Jokinen, joka sai syyskuun lopulla kahdeksan ottelun pelikiellon taklaamalla JYPin tähtihyökkääjä Julius Nättistä päähän.

Koventuneiden linjausten vaikutukset eivät ole olleet toivottuja. Päätilttien ja ”päätilttien” määrä ei ole vähentynyt, mikä on akuutti ongelma, koska SM-liiga maalasi itsensä nurkkaan jo joulukuussa.

Mitä liigan officessa keksitään seuraavaksi, jos paine ei hellitä? Rima nostetaan kymmeneen otteluun? 20 otteluun?

Väkisin väännetty minimirangaistus on valitettavasti vain sekoittanut pakkaa.

Välimallit poistuivat. On vain musta tai valkoinen. Tämän dilemman kanssa kipuilevat pahasti sekä pelaajat että SM-liiga kurinpito tällä hetkellä.

Nyt käytännössä rinnastetaan törkeät pääosumat ja puhtaat vahinkotörmäykset.

Selkeitä ongelmia uudessa systeemissä nähtiin jo tammikuussa, kun liigan johto käveli kurinpidon yli palauttamalla Sportin hyökkääjien Aaro Vidgrenin ja Turo Asplundin pelikieltopäätökset takaisin kurinpitäjän pöydälle. Pelikieltoa piti koventaa nykystandardeihin sopivammaksi.

Yksi kuvaava esimerkki systeemin sekavuudesta koettiin myös viime viikonloppuna, kun KalPan hyökkääjän Miikka Pitkäsen päähän kohdistunut taklaus Ilveksen kapteeniin Eemeli Suomeen siirtyi kurinpitodelegaation pöydälle vasta Ilveksen käsittelypyynnön jälkeen.

Tiistaina Pitkänen sai viiden ottelun pelikiellon.

SM-liiga on yrittänyt kiivetä selkä edellä puuhun. Pelkillä sanktioiden nostamisella ei ratkaista niin suurta ongelmaa kuin päähän kohdistuneet taklaukset. Se vaatii koko lajiyhteisön yhteisiä toimenpiteitä, joissa osataan katsoa ohi numeroiden.

Keskustelin tiistaina ruotsalaisen kollegani kanssa siitä, missä mennään SHL:ssä tällä hetkellä. Hänen mukaansa SHL:ssä oli isoja ongelmia päähän kohdistuneiden taklausten kanssa pari kautta sitten.

SHL:n johtoporras ja seurat reagoivat ongelmaan – nimenomaan yhdessä. Pelaajia ”opetettiin” ja tehtiin selväksi, mikä sallitaan ja mikä ei. Käytiin myös avointa arvokeskustelua siitä, mihin suuntaan SHL:ää halutaan viedä.

Talkoilla oli kollegan mukaan selkeitä vaikutuksia. Päähän kohdistuneiden taklausten määrä on kuulemma SHL:ssä selkeästi vähentynyt eikä pelikieltoja ole jaettu samalla tahdilla kuin pari vuotta sitten.

Aivotärähdyksistä SHL:ssä ei tosin ole päästy eroon, vaikka päätiltit ovat vähentyneet.

Se kertoo osaltaan myös siitä tosiasiasta, että niin pitkään kun taklaaminen sallitaan, osumilta ei vain voida kokonaan välttyä.