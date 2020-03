Nyt puhuu Otto Kivenmäen sairaalaan jyrännyt tshekkijätti David Nemecek: ”Kauhistuin kun näin hänet jään pinnassa”

Lukon puolustajajätti David Nemecek on syvästi järkyttynyt puhtaaksi tarkoittamansa taklauksen seuraamuksista.

Lauantain Ässät–Lukko-paikalliskamppailu sai erittäin ikävän käänteen toisen erän puolivälissä, kun Lukon järkälepakki David Nemecek taklasi Ässien Otto Kivenmäen rajusti jään pintaan.

Kivenmäen kypärä lensi kontaktitilanteessa pois päästä. Nuoren hyökkääjän takaraivo iskeytyi jäähän aiheuttaen vertavuotavan haavan.

Nemecek passitettiin suihkuun päähän kohdistuneesta taklauksesta, mutta miehen pelikiellon pituus selviää vasta tiistaina. Pannaa on joka tapauksessa tulossa, mutta kuinka paljon, sen päättää SM-liigan kurinpitodelegaatio osapuolten virallisten kuulemisten jälkeen.

Kivenmäen kausi on joka tapauksessa ohi. Pahimmassa tapauksessa nuorukaisen koko ura on vaakalaudalla.

– Tapaus on pyörinyt päässäni taukoamatta lauantaista asti. Jääkiekossa tilanteet tulevat ja muuttuvat nopeasti, mutta kun tällaista sattuu, sitä tuntee väkisinkin syyllisyyttä, Nemecek sanoi.

– En missään tapauksessa pyrkinyt vahingoittamaan Ottoa. Kaikki joukkueessamme tietävät, että olen perin pohjin mukava ja ajattelevainen kaveri, enkä tällaista toivoisi kenellekään.

Pyysi anteeksi jo

Tsekkipuolustaja kertoo vaihtaneensa jo lauantai-iltana Kivenmäen kanssa muutaman tekstiviestin. Kivenmäki ei ainakaan Nemecekin tulkinnan mukaan koe katkeruutta tapahtuneesta.

Otto Kivenmäki loukkaantui taklaustilanteessa lauantain paikallispelissä Lukkoa vastaan.

– Uskoisin, että hän hyväksyi anteeksipyyntöni. Hän sanoi, ettei muistanut taklauksesta juuri mitään. Minulle tärkeintä on, että hän tietää, että en halunnut vahingoittaa häntä.

– En ole muutoin jutellut Ässien organisaation kanssa. Mietin jopa pitkään, että kävisin katsomassa Ottoa sairaalassa, mutta en ollut varma, olisiko se auttanut tilannetta tai jopa pahentanut sitä. Juuri nyt en tiedä, mikä olisi paras tapa toimia: olen erittäin pahoillani tapahtuneesta ja toivon Kivenmäelle pikaista paranemista, Nemecek kertoi.

Päähän vai olkapäähän?

Taklaus on ymmärrettävästi herättänyt kiekkopiireissä kiivasta keskustelua. Sosiaalisessa mediassa leviävien hidastuskuvien perusteella on vaikeaa aukottomasti todentaa, mihin Nemecekin taklaus ensimmäiseksi osuu.

David Nemecek (vas.) pelasi Tshekin maajoukkueessa Ruotsin EHT-turnauksessa.

Nemecek itse arvelee, että ensikontakti oli olkapää olkapäätä vasten.

– En edes aluksi nähnyt, mitä Kivenmäelle tapahtui, mutta kun käännyin ja näin hänet jään pinnassa, kauhistuin.

– Hieman taklausta ennen luistelimme Kivenmäen kanssa samaan suuntaan maaliamme kohti. Puolustajana minun tehtäväni on pitää hyökkääjät loitolla maalin edustasta, joten päätin hidastaa Kivenmäen vauhtia taklaamalla – olkapäähän tai rintaan, Nemecek täsmensi.

Tärskystä kohtalokkaan teki se, että Kivenmäki ei pystynyt ottamaan taklausta vastaan.

– Olin melko varma, että Kivenmäki näki minut. Hän hukkasi kuitenkin kiekon kriittisellä hetkellä, jolloin hänen katseensa oli alhaalla eikä hän siksi tainnut osata odottaa taklaustani.

– Olen isokokoinen, selvästi Kivenmäkeäkin isompi, ja taklaan kovaa. En ole ylpeä tapahtuneesta, mutta en todellakaan ”metsästänyt” Ottoa vahingoittamismielessä. Se ei kuulu pelityyliini.

Otto Kivenmäen mitat ovat liigan sivujen mukaan 175 senttiä ja 66 kiloa. Nemecek on 194 senttiä ja 93 kiloa. Kokoeroa on siis 19 senttiä ja 27 kiloa.

Olisiko kontaktin voinut välttää?

Nemecek kantaa vastuunsa tapahtuneesta, mutta myöntää, että vihaisten viestien saaminen on raskasta.

– Monet näkevät minut nyt roistona. On raskasta myös perheelleni ja tyttöystävälleni olla tässä tilanteessa. Koko Lukon joukkue on kuitenkin takanani: he tietävät, minkälainen ihminen ja pelaaja oikeasti olen.

– Olen kärsinyt loukkaantumisista ja saanut taklauksia pään alueelle, joten tiedän, kuinka vakavasta asiasta puhutaan. Uskoisinkin, että puhun kaikkien liigapelaajien suulla, kun sanon, että toisten vahingoittaminen ei ole kenenkään tavoite, Nemecek pohti.

Nemecek korostaa, ettei ehtinyt reagoimaan Kivenmäen muuttuneeseen asentoon lainkaan. Jälkikäteen arvioitunakaan hän ei ole varma, miten taklausta olisi voitu noilla tilannenopeuksilla estää.

– Kun katsoo minun ja Oton luistelulinjoja ja -nopeuksia, on vaikea nähdä, miten tilanteelta oltaisiin vältytty. Jos olisinkin alkanut väistämään kontaktia, olisinko osunut vielä pahemmin Kivenmäkeen?

194-senttinen puolustaja ei usko, että hän on tästä lähtien merkattu mies kaukaloissa.

– Jos nyt kuitenkin minusta tuli se ”iso, paha mies”, jota vastustajien täytyy kovistella, puolustan kyllä itseäni ja koko joukkue on takanani. Tämä koko tapaus oli niin monen tekijän epäonninen summa, että toivon, ettei se vaikuttaisi sen enempää maineeseeni pelaajana.