Otto Kivenmäki, 19, loukkaantui vakavasti rajussa taklauksessa – asiantuntijalta kova havainto: ”Jokaisen pidettävä huolta”

Ismo Lehkonen penää, että nuorten pelaajien ajokortin huippukiekkoon pitäisi olla rittävällä tasolla, ennen kuin heidät päästetään ammattilaiskaukaloon.

Jääkiekkoasiantuntija Ismo Lehkosen mukaan Otto Kivenmäen loukkaantumistilanteessa tähdet olivat niin huonossa asennossa, kuin mahdollista on. Ässien 19-vuotias hyökkääjä eteni lauantain Lukko-ottelussa vasenta kaistaa, leikkasi hieman keskelle ja hukkasi kiekon.

Katse painui alas ja samalla hetkellä Kivenmäki törmäsi 30 kiloa painavampaan Lukon puolustajaan David Nemecekiin. Kivenmäki lensi pyörivässä liikkeessä ilmaan ja kypärä irtosi. Kivenmäki löi päänsä jäähän.

– Kaikki huonon tuurin jutut osuivat juuri siihen sekunnin sadasosaan. Todella harmillista. Toivottavasti Kivenmäki pääsee nopeasti tolpilleen, Lehkonen sanoo.

Jääkiekon SM-liiga kovensi joulukuussa rangaistuslinjaansa päähän kohdistuvien taklausten suhteen. Jatkossa kyseisistä taklauksista annetaan vähintään viiden ottelun pelikielto. Nemecekille voi heilahtaa yli 10 peliä.

Rangaistusten koveneminen ei alkuvuodesta ole vaikuttanut taklausten lukumääriin. Lehkonen ei kuitenkaan usko, että SM-liigassa kukaan tietoisesti kolauttelee muita päähän. Asiantuntijaa huolestuttaa rangaistusten koventamisessa kaksi asiaa.

– Pelkään, että kun törmäyksistä alkaa tulla pitkiä tuomioita varmasti, niin onko meidän kohta vaikeaa saada Suomeen hyviä ammattilaisia pelaamaan, Lehkonen miettii.

Toinen pohdinnan kohde liittyy siihen, miten nuoria pelaajia valmistetaan Suomessa ottamaan taklauksia vastaan.

– Jos rupeamme tinkimään siitä, ettei SM-liigassa kamppailla enää niin kovin, niin sitten Pohjois-Amerikkaan pääseminen vaikeutuu.

Lehkonen on vastikään matkaillut Pohjois-Amerikassa, jossa hänen mukaansa sekä AHL:ssä että NHL:ssä taklataan 50–70 kertaa ottelussa. Määrä on Lehkosen arvion perusteella yli kaksinkertainen SM-liigan tasoon. Pohjois-Amerikassa pelaajien kunto on kasvanut niin, että pelin fyysinen vaatimustaso on korkealla koko ottelun ajan.

Kypärät kuntoon

Myös Suomessa jääkiekko on muuttunut. Lehkosen mukaan SM-liiga on kova ammattilaissarja, jossa puolustuspelaaminen on korkealla tasolla. Vauhdit ovat kasvaneet. Otteluissa puolustetaan eteenpäin, viisikot ovat tiiviitä ja yhtenäisiä. Keskusta pyritään pitämään tukossa.

Puolustuksen antamien sivu- ja takapaineiden myötä tilaa kaukalon keskellä ei juuri ole. Jos nuori pelaaja lähtee huolimattomasti kohti keskustaa pää alhaalla, riskit loukkaantumiseen kasvavat suuriksi.

Samalla SM-liigassa pelaa koko ajan enemmän nuorempia pelaajia, ja liigan tehtävä kasvattajasarjana korostuu. Käsissä on ristiriitainen tilanne.

Mitä voidaan tehdä, jos kovemmat ottelurangaistukset eivät toimi? Miten voidaan auttaa nuoria pelaajia aloittamaan uransa turvallisesti SM-liigassa? Lehkonen tarjoaa tilanteeseen yhtä pikalaastaria ja toista pitkän aikavälin kehityskohdetta.

Pika-apu on asiantuntijan mielestä huomion kiinnittäminen pelaajien tärkeimpään suojukseen, kypärään. Kivenmäen päästä irtosi sininen kypärä, joka annetaan joukkueen parhaalle alle 20-vuotiaalle pistemiehelle. Toisin sanoen kyseessä on ”nuorten kultakypärä”.

– Olen aina kauhuissani katsonut kultakypäriä. Ne vaihtavat välillä omistajaa eivätkä ole koskaan tyköistuvia. Ne heiluvat ja hölskyvät, Lehkonen sanoo.

– Kivenmäen tilanteessakin näki ihan selvästi, ettei kypärä ollut ollenkaan tyköistuva.

Lehkosen mielestä kypäriin pitää alkaa kiinnittää erityishuomiota. Niiden täytyy täyttää kaikki kriteerit. Kypärät eivät saa irrota esimerkiksi kamppailu- tai taklaustilanteessa.

– Mark Messierillä oli aikoinaan Winnwellin kypärä, joka oli pureutunut päähän niin, ettei sitä saanut kunnolla pois. Nyt kun kypärät ovat kevyitä, on jokaisen pelaajan pidettävä huolta siitä, että kypärä pysyy kupolissa.

Liigajoukkueilla on käytössään rajallinen määrä erikokoisia kultaisia ja sinisiä nuorten pistenikkareiden kypäriä. Kypärät ovat säädettävissä, mutta eri pelaajat voivat silti käyttää samaa kypärää, kun sijoitukset pistepörssissä muuttuvat.

Nuorista pitää välittää

Pidemmän aikavälin ratkaisu liittyy Lehkosen mielestä nuorten pelaajien valmennukseen. Hän mainitsee YouTube-videot, joilla opetetaan jääkiekkotaitoja. Useissa videoissa pelaajat pitävät järjestäen päänsä alhaalla ja katseen kiekossa, mikä on vaarallista taklaus- ja kamppailutilanteissa.

Lehkonen toivoo, että pelaajia opetettaisiin lapsesta asti kuljettamaan, syöttämään ja vastaanottamaan syöttöjä katse ylhäällä.

– Pelaajan pitää tunnistaa musta piste jalkojen lähellä ja silti havainnoida koko kenttä. Puhumme satojentuhansien toistojen määristä, Lehkonen huomauttaa.

– Mutta jos tekee satojatuhansia toistoja koko ajan pää alhaalla, eikä siihen puututa ollenkaan, on ihan selvää, että opittu taito tuodaan peliin.

Tarve havainnointitaidoille korostuu entisestään, kun pelaaja väsyy. SM-liigassa pelataan kolmen, joskus jopa neljän ottelun viikkoja. Nuorilla voi lisärasituksena olla koulunkäyntiä ja kovia harjoitusmääriä.

Jokainen autoa ajava tai töitä tekevä ihminen tietää, että kun väsyy, keskittyminen herpaantuu ja virheiden määrä kasvaa. Jääkiekossa herpaantuminen voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

– Kun tulee ammattilaissarjaan, pitää jo olla ajokortti pelaamiseen huipputasolla.

Lehkonen asettaa vastuuta nuorisosta seurojen harteille. Hänestä seurojen pitää arvioida tarkasti ainakin nuoren pelaajan taitotasoa, fysiikkaa ja myös kuormituksen määrää.

– Seurojen päättäjien pitää tunnistaa, onko nuori pelaaja riittävän valmis, Lehkonen sanoo.

– Meidän pitäisi pystyä välittämään nuorisosta niin paljon, ettemme heitä nuoria liian aikaisin pelaamaan kovia aikuisammattilaisia vastaan.