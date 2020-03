Kommentti: Otto Kivenmäen, 19, karmaiseva loukkaantuminen SM-liigan ottelussa alleviivaa myös laajempaa ongelmaa

Pelaajapolven nuorentumisen sivutuotteena SM-liigasta on tullut sarja, jossa sattumusten ja vahinkojen määrä on vaarallisessa kasvussa, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Näky oli karmaiseva. Teki pahaa nähdä Otto Kivenmäki verta vuotavana selällään Isonmäen hallin jäässä.

Samalla hetkellä lauantai-illan Satakunnan hegemoniaottelu Ässät–Lukko muuttui kertaheitolla mitättömäksi jääkiekko-otteluksi. Tärkeimmäksi asiaksi nousi 19-vuotiaan ässähyökkääjän kunto.

David Nemecekin taklaus osui sen verran rajusti Kivenmäkeä päähän, että voi hyvin olla, että molempien pelaajien kausi on ohi.

Kivenmäki makaa sairaalassa, ja toivottavasti toipuu vielä pelikuntoon. Nemecek, 24, saa tuntea nahoissaan kurinpidon kesken kauden koventuneen moukarin.

SM-liigan hallituksen linjaaman uuden rangaistusasteen (päähän kohdistuneista taklauksista minimirangaistus on viisi ottelua) ja Kivenmäen loukkaantumisen saaman mediahuomion perusteella nyt saatetaan mennä tupladigitaaleihin.

Taklaus on kerännyt valtavasti mielipiteitä ja näkemyksiä laajalla skaalalla, mutta yksi asia on varma: vastaavia tilanteita ei halua nähdä kukaan.

Satakuntalaisilta voi olla vaikea saada kiihkotonta mielipidettä lauantain tapaukseen, mutta yritetään näin ”ulkopuolisena”.

Harvinaisen ikävässä tapahtumasarjassa moni asia meni pieleen.

Surullisia sattumia

Nemecekin taklausta on kuvailtu törkeäksi ja jopa tappotaklaukseksi. Lopputulos on toki karmea ja taklaus on tuomittava, mutta lähtökohdiltaan tilanne ei ollut mitenkään poikkeuksellinen.

Nemecek lähti taklaamaan kroppa tiukkana liukumalla lähestyvää pelaajaa, mutta juuri ennen taklausta Kivenmäki kadottaa kohtalokkaaksi hetkeksi kiekon, mikä johtaa kamalaan lopputulokseen.

Katse putoaa eikä Kivenmäki havaitse lähestyvää puolustajaa. Samalla myös peliasento muuttuu, ja Nemecekin taklaus osuu suoraan päähän.

Kylmäävää on myös tapa, miten helposti Kivenmäen kypärä irtoaa päästä. Kivenmäen takaraivo tärähtää rajusti jäähän, mikä tietenkin nostaa vamman vakavuutta dramaattisesti.

Surullisten peräkkäisten sattumusten takia 19-vuotias nuorukainen makaa nyt Porin sairaalassa.

Voi tuntua kylmältä ajattelulta tässä vaiheessa, mutta lauantain tapaus kertoo myös laajemmasta ilmiöstä, joka on tässä yhteydessä pakko nostaa esille.

Suomessa mennään vastavirtaan

Kivenmäen tilanteesta tuli saman tien mieleen joulukuun alussa tapahtunut Patrik Puistolan loukkaantuminen. Tuolloin Jukureita edustanut Puistola, 19, sai aivotärähdyksen, kun hän jäi Ilveksen Panu Miehon jyräämäksi.

Tilanteet eivät ole tietenkään suoraan verrannollisia, sillä Kivenmäen tilanteessa oli valtavasti epäonneakin mukana, mutta ne herättävät huolta.

Jukureissa pelannut Patrik Puistola loukkaantui SM-liigan ottelussa joulukuussa.

Tässä ei ole tarkoitus syyllistää ketään pelaajaa, mutta tällä kaudella nähdyt pahat törmäykset ikävä kyllä osoittavat, että nuorimpien pelaajien kyky varoa ja vastaanottaa taklauksia on huolestuttavan heikkoa.

Tämän huolen nostivat esille myös liigavalmentajat alkukaudella Ilta-Sanomien tekemässä kyselyssä.

SM-liiga on nuorentunut rajusti viime vuosina. Joukkueiden kokoonpanoissa on paljon taidokkaita nuoria pelaajia, jotka ovat kasvaneet ja harjoitelleet sellaisessa lajiympäristössä, jossa kontaktipeli on ollut alisteista teknisille ja näppärille lajitaidoille.

Tämä ”kiekkokontrollisukupolvi” on nyt astumassa ammattilaisuuteen. Kivenmäki ja Puistola edustavat vielä ikäluokkansa suomalaista kermaa, sillä molemmat ovat NHL-varauksia. Heidän takanaan on tulossa suuri joukko pelaajia, joille taklaus- ja kontaktipeli ovat sellaisenaan pelottavan vieraita käsitteitä.

Kansainvälisessä huippulätkässä ja NHL:ssä kontaktipeli on hieman muuttunut luonteeltaan, mutta sen merkitys ei ole kadonnut mihinkään. Suomessa mennään tässä suhteessa vastavirtaan.

Pelaajapolven nuorentumisen sivutuotteena SM-liigasta on tullut sarja, jossa sattumusten ja vahinkojen määrä on vaarallisessa kasvussa.

Ikävä kyllä.