Tapparan Jere Karjalaisesta tuli ennätysmies, Ilveksen Eemeli Suomi sai kovan tällin päähän – näin pelattiin SM-liigassa

Jere Karjalainen on tottunut ottamaan vastaan onnitteluja maaleistaan. Arkistokuva.

SM-liigassa tahkottiin lauantaina seitsemän ottelun kierros.

HPK–Pelicans 4–1 (0–0, 3–0, 1–1)

Ilves–KalPa 3–0 (0–0, 1–0, 2–0)

Jukurit–HIFK ja. 3–2 (0–1, 1–1, 1–0, 1–0)

Kärpät–JYP 3–1 (1–1, 0–0, 2–0)

SaiPa–Sport 2–0 (0–0, 1–0, 1–0)

TPS–Tappara 0–5 (0–2, 0–2, 0–1)

Ässät–Lukko 1–7 (0–0, 0–2, 1–5)

Tapparan Jere Karjalaisesta tuli lauantaina ennätysmies, kun laitahyökkääjä teki joukkueensa toisen maalin vierasottelussa TPS:aa vastaan.

Kun Karjalainen laukoi päädystä ponnahtaneen kiekon verkon perukoille, se oli jo hänen 17:s ylivoimamaali tällä kaudella. Karjalainen nousi osumallaan jakamaan SM-liigan yhden kauden kaikkien aikojen ennätystä kolmen pelaajan kanssa.

Aiemmin 17 ylivoimamaalin kaudessa ovat pystyneet JYPin Tomas Chlubna (2001–02), Kärppien Mika Pyörälä (2006–07) ja KooKoon Malte Strömwall (2018–19).

Karjalainen on tehnyt tällä kaudella kaikkiaan 23 maalia. Tapparalla on jäljellä neljä SM-liigan runkosarjan ottelua, joten laitahyökkääjällä on vielä oiva mahdollisuus parantaa lukemiaan.

Tappara voitti ottelun 5–0.

Ässien ja Lukon kohtaamisessa nähtiin ikävä loukkaantuminen, kun Ässien Otto Kivenmäki jäi Lukon David Nemecekin jyrän alle. Kivenmäen kypärä lensi pois hänen päästään kontaktin seurauksena. Kivenmäki löi päänsä jäähän. Siitä vuoti runsaasti verta. Nemecek sai tilanteesta pelirangaistuksen (5+20 min).

Lukko murjoi Ässät peräti 7–1. Jonne Tammela ja Ponthus Westerholm tekivät kaksi maalia mieheen.

HPK:n ja Pelicansin ottelussa kotijoukkueen raskaaseen kalustoon kuuluva Miro Karjalainen ja vierasjoukkueen kova taklaaja Taavi Vartiainen tappelivat jo ajassa 4.57. Karjalainen oli yhteenotossa niskan päällä. Molemmat saivat pelirangaistuksen (5+20 min) tappelusta.

HPK ratkaisi ottelun kolmella maalillaan ottelun toisessa erässä ja voitti lopulta 4–1.

Kärpät ja JYP lähtivät ottelun päätöserään tasatilanteessa 1–1. Kärpät pudotti JYPin kyydistä kolmannen erän alkupuolella, kun Juho Lammikko ja Jussi Jokinen osuivat vajaan kolmen minuutin sisällä. Kärpät voitti pelin 3–1.

Ilveksen toisen maalin KalPan nuottaan viimeistellyt Teemu Rautiainen teki samalla SM-liigauransa sadannen maalin. Rautiainen laukoi ylivoimalla lämärin sydämensä kyllyydestä KalPan neliön keskeltä. Rautiainen jahtasi juhlaosumaansa reilun kuukauden. Ilves voitti ottelun 2–0.

Ilveksen tämän kauden tehomies Eemeli Suomi loukkaantui ottelun kolmannessa erässä, kun KalPan Miikka Pitkänen taklasi häntä päähän.

Suomi tuli tilanteeseen pää alhaalla ja Pitkänen katsoi asiakseen torpata hänet. Pitkänen sai pelirangaistuksen (5+20 min).

HIFK oli pitkään kiinni kolmessa pisteessä Jukurien vieraana. Mika Partanen tasoitti ottelun 2–2:een ajassa 57.37. Jukurien riemu pääsi valloilleen jatkoajalla, kun Julius Vähätalo ohtti HIFK:n maalivahdin Atte Engrenin.

Häntäpään välienselvittelyssä SaiPa–Sport pisteet jäivät Lappeenrantaan. Veeti Vainio laukoi voittomaalin ylivoimalla hieman ottelun puolivälin jälkeen. SaiPa voitti ottelun 2–0.