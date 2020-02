Nämä pelaajat tähtäävät SM-liigasta pika-aikataululla NHL:ään – listalla ovat kauden komeetta ja syksyn sensaatio

Moni nuori suomalaispelaaja hakee SM-liigasta uutta vauhtia uralleen ja NHL-unelmalleen.

Viime kauden jälkeen SM-liigasta Pohjois-Amerikkaan suuntasi aiempaa leveämpi rintama. Yhteensä Suomesta rapakon siirtyi 18 pelaajaa tuore NHL-sopimus taskussaan.

Osaltaan tähän vaikutti viime kevään sensaatiomainen Leijonien MM-kulta, mikä nosti joidenkin pelaajien osakkeita räjähdysmäisesti. Mestarijoukkueesta NHL-sopimukset solmivat Kaapo Kakko, Joel Kiviranta, Jani Hakanpää, Oliwer Kaski ja Eetu Luostarinen.

Viisikosta viime kesän kakkosvaraus Kakko on ainoa, joka on pelannut koko kauden NHL:ssä. Debyytit NHL:ssä ovat tehneet Kiviranta ja Luostarinen.

Muuten sinivalkoinen muuttoaalto on näkynyt ainoastaan AHL:n puolella.

Myös toiseen suuntaan on nähty liikennettä.

Jesse Puljujärvi, Juho Lammikko ja Julius Honka tähdittävät nuorten paluumuuttajien satoa. Moni nuori suomalaispelaaja hakee tällä kaudella liigasta uutta vauhtia uralleen ja NHL-unelmalleen.

Tällaisia ovat Pohjois-Amerikkaan pika-aikataululla tähtäävien suomalaispelaajien tilanteet.

Jesse Puljujärvi

Kärpät, 21 vuotta

Sarjan puhutuin ja seuratuin pelaaja avauskierroksesta lähtien. Edmontonin kärkivaraus ajautui umpikujaan kolmen kauden aikana, ja hakee nyt pikapaluuta taalakaukaloihin tutusta ympäristöstä. Vastuuta ja tulosta on tullut mukavasti. Pelaa piste per peli -tahdissa. Samat pelilliset ongelmat kuitenkin vaivaavat. Sortuu välillä kuskailuun ja kaarteluun. Paluu Pohjois-Amerikkaan ensi kaudeksi ei ole kirkossa kuulutettu.

Kärppien Jesse Puljujärvi pelaa piste per peli -tahdissa, mutta sortuu välillä kuskailuun ja kaarteluun.

Juho Lammikko

Kärpät, 24

Kärppien toinen NHL-apu, joka hakee uutta vauhtia uralleen vastuuroolin kautta. Floridassa porilaishyökkääjä jumittui nelosketjun 0–0-jyräksi, mutta Oulussa jalkoihin lyötiin kärkisentterin saappaat. Näyttänyt monipuolisuuttaan ja piileviä hyökkäystaitojaan. EHT-tasolla kuitenkin pelasi jälleen puolustavassa roolissa, joka odottaa myös Pohjois-Amerikassa, jonne matka saattaa viedä ensi kaudeksi.

Julius Honka

JYP, 24

Entinen ykköskierroksen varaus hakkasi päätään seinään Dallasin organisaatiossa viiden kauden ajan. Tilille tuli lopulta vain 87 NHL-ottelua. Kasvattajaseurassa roolia ja mahdollisuuksia on tarjottu isolla kauhalla, mutta taidokas kiekollinen puolustaja ei ole säväyttänyt erityisemmin. Jäänyt harmaaseen massaan. Tykkää leipoa kiekkoa liikaa viisikon kustannuksella. Pelaaminen on näyttävää, muttei järin tehokasta. Pitkä matka NHL:ään.

Ville Heinola

Lukko, 18

Syksyn sensaatioita. Yllätti kaikki nappaamalla paikan Winnipegin puolustuksesta. Kahdeksassa ensimmäisessä NHL-ottelussa viisi pistettä ja paljon kehuja. Winnipeg teki viisaan ratkaisun ja lainasi ykkösvarauksensa Lukkoon loppukaudeksi. Hakenut liigassa paikkaansa. Ailahtelevaa pelaamista. Sulava kiekollinen puolustaja on vasta pääsemässä vauhtiin tämän kauden osalta. Ensi syksynä palaa Winnipegiin.

Ville Heinola murtautui syksyllä Winnipegin kokoonpanoon.

Lassi Thomson

Ilves, 19

Ottawassa on suuret suunnitelmat viime kesän ykkösvarauksensa suhteen, mutta nyt on lyötävä jäitä hattuun. Lahjakas puolustaja pelaa Ilveksessä tämän kauden lainalla, mutta ei ole niinkään sanottua, että visiitti jäisi vain kauden mittaiseksi. Kiekon kanssa rohkeutta riittää, mutta puolustussuuntaan pelaamisessa on selkeitä puutteita. Päästävä eroon flegmaattisuudesta. Pääsee näyttämään lähivuosina Ottawassa.

Lassi Thomson osallistui viime kesänä NHL:n testitilaisuuteen Buffalossa.

Tarmo Reunanen

Lukko, 21

Roikkui yllättävän pitkään New York Rangersin harjoitusleirillä syksyllä. Paluu Raumalle oli kuitenkin väistämätön. Lupauksia antanut harjoitusleiri nosti myös odotuksia, mutta TPS:n kasvatti on ollut toistaiseksi pettymys. Hyvää ottelua on seurannut huono ottelu. Suoritusvarmuus ei riitä vielä kilpailemaan paikasta auringossa NHL-organisaatiossa. Lukon nimekäs puolustuskalusto pakottaa mittaamaan joka päivä nuorukaisen osaamista.

Julius Nättinen

JYP, 23

Teki kypsän päätöksen kesken viime kauden palaamalla Suomeen ja kotikaupunkiinsa. Anaheimissa ovi meni kiinni, ja entistä junioritähteä testattiin uudella tavalla. Joutui hieman nöyrtymään ja löytämään uuden reitin taalajäille. JYPissä löytänyt paikkansa laiturin tontilta, joka sopii suoraviivaiselle taitohyökkääjälle keskikaistaa paremmin. Piste- ja maalipörssin voittajaehdokas on valmis kilpailemaan NHL-paikasta ensi kaudella.

Arttu Ruotsalainen

Ilves, 22

Hyvä esimerkki, että NHL:n porteille voi päästä pidemmänkin kaavan kautta. Pienikokoinen hyökkääjä haki paikkaansa liigakartalle muutamista eri seuroista, ja lopulta Ilveksessä palaset loksahtivat kohdalleen. Viime kaudella läpimurto liigatähdeksi. Buffalo teki NHL-sopimuksen kauden jälkeen, mutta seura näki Ilveksen parhaaksi kasvualustaksi vielä täksi kaudeksi. NHL-ura näyttää kaukaiselta, sillä vaatisi hyökkäävän roolin taalajäillä.

Petrus Palmu

JYP, 22

Takoi hirmuista jälkeä Kanadan junioriliigassa, mikä sai Vancouverin lopulta varaamaan 168-senttisen hyökkääjän kuudennella kierroksella. Valittiin SM-liigan vuoden tulokkaaksi kaudella 2017–18, ja nyt menossa on kolmas kierros liigajäillä. NHL-projektio on todella kaukana. Jäämässä eurokenttien pistelingoksi. Hyökkäysvoittoinen pelityyli yhdistettynä pieniin raameihin ei lupaa kestävää uraa rapakon takana.

Petrus Palmu teki kolmannella OHL-kaudellaan peräti 98 pistettä.

Ville Meskanen

Ilves, 24

Ilveksen laadukkaan pelaajahautomon käyntikorttipelaajia ulkopuolisille. New York Rangersin farmijoukkueessa avauskausi oli ehjä ja lupauksia antava, mutta tällä kaudella rooli pieneni. Paluu Ilvekseen oli looginen peliliike. Määrätietoinen ja urheilullinen hyökkääjä on liigatasolla tekijämies ja joukkueensa ehdoton luottoratsu. Pohjois-Amerikan valloitusta varten täytyisi löytää jokin erikoisominaisuus, jonka avulla erottuu massasta.

Lauri Pajuniemi

TPS, 20

Kauden komeetta numero yksi. TPS:n kasvatin läpimurtoa hieman odoteltiin jo viime kaudella, mutta Kaapo Kakko vei valokeilan. Nyt estradi on Pajuniemen. New York Rangersin viidennen kierroksen varaus näyttää viikko viikolta törkeämmältä ryöstöltä. Puhdasverinen sniper-tyyppi. Lukee peliä hyvin ja hakeutuu oikea-aikaisesti maalipaikoille. Timanttinen työmoraali. Tulevaisuus on Rangersin organisaatiossa. Menossa viimeinen liigakausi hetkeen.

Lauri Pajuniemi varattiin kesällä 2018 Rangersin sininuttuun.

Sebastian Repo

Lukko, 23

Pelaaja, josta ei ole kirjoitettu eikä tulla kirjoittamaan kirjaa. Raastanut itselleen elintilaa viime kausien ajan. Kaksi kautta Floridan AHL-joukkueessa olivat tasapaksuja, joten paluu Suomeen oli odotettu. Tapparassa Repo oli parhaimmillaan luottopelaajia. Nyt Lukossa kivikovassa hyökkäyksessä syvyyspelaaja, joka pystyy tekemään myös tulosta. Yksipuolisuus kiekollisena rajoittaa läpimurtoa Pohjois-Amerikassa.