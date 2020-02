Kommentti: SM-liigassa rehottaa oksettava tapa – valitettava ongelma valuu junioritasolle asti

Erotuomarien lyttääminen on rakennettu syvälle suomalaiseen kiekkokulttuuriin.

Tuomarien arvostus ja kunnioittaminen Suomi-kiekossa on ala-arvoisella tasolla, kirjoittaa Ilta-Sanomien jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

SM-liigassa on ongelma, joka ulottuu laajemmin myös koko Suomi-kiekkoon.

Kiekkolegenda ja fraasikone Juhani Tamminen julisti reilut kymmenen vuotta sitten Isomäen jäähallin vieraskopissa, että suomalaisessa jääkiekossa on oikeat ja väärät. Jos halusi nostaa vääristä jonkun nimen, he olivat kuulemma Raimo Summanen ja Tamminen.

Tamminen unohti listalta kokonaan yhden ammattikunnan: jääkiekkotuomarit.

Tuomarien arvostus ja kunnioittaminen on ala-arvoisella tasolla Suomessa.

Kyse ei ole mistään trendistä, joka olisi räjähtänyt silmille yhtäkkiä. Näin on aina ollut. Kulttuurissa on korjattavaa. Tuomareille räksyttäminen ja jatkuva raitapaitojen julkinen haukkuminen on oksettava maan tapa, joka hiljaisesti hyväksytään.

On täysin normaalia, että SM-liigaottelun jälkeen lehdistötilaisuudessa tulistunut päävalmentaja uhriutuu ja arvostelee välillä kipakoin sanakääntein ottelun tuomarityöskentelyä.

Aivan loistavaa jääkiekkoa taas, mutta tuomarit tulivat pilaamaan hyvän kiekkoillan. Tätä mantraa kuulee vaihtuvin sanakääntein tasaisin väliajoin kuukaudesta ja kaudesta toiseen.

Kaikki valmentajat eivät tietenkään tähän sorru, mutta osa sortuu. Valveutuneet liigaa seuraavat ihmiset varmasti osaavat poimia joukosta kyseiset henkilöt.

Kuluvalla kaudella on taas kuultu varsin rapsakoita näkemyksiä tuomarien työskentelystä. Yksi kuvaava esimerkki kuultiin syyskaudella Lukon päävalmentajalta Pekka Virralta, joka antoi palaa KalPa-Lukko-ottelun jälkeen.

– Ylimielistä toimintaa heiltä koko illan. Virheitä sattuu, mutta se heidän tapansa kommunikoida on todella ärsyttävää, Virta ripitti.

Tapa kommunikoida. Tässä on osa ongelman ydintä. Kommunikoinnissa tuomarien ja valmentajien sekä pelaajien välillä on Suomessa paljon kehitettävää. Tästä menee pyyhkeitä molemmille puolille.

Tapparan päävalmentaja Jukka Rautakorpi kävi keskustelua päätuomarin kanssa finaaleissa 2018.

Florida Panthersin kapteeni Aleksander Barkov kertoi viime kaudella, kuinka NHL:ssä ”tuomarit eivät ole niin robottimaisia kuin Suomessa”. Huomio oli osuva. Avoin ja suorasukainen kommunikointi on avainasemassa tuomarien, pelaajien ja valmentajien välisessä suhteessa NHL:ssä.

Välillä taalaliigassa sanotaan rumasti ja tiukasti vastaan, mutta molemminpuolinen kunnioitus on korkealla. Myös NHL-valmentajat antavat palaa kipakasti tuomareille otteluiden aikana, mutta harvoin ketään vedetään kölin alta mikkien edessä.

Nyt ei ole tarkoitus maalata jääkiekkotuomarista pyhää lehmää, jota ei saisi arvostella.

Kritiikkiä saa ja pitää antaa ammattikunnasta riippumatta, mutta sen voi hoitaa ammattimaisesti ja asiallisesti. Nykyisellä julkisella lynkkauksella ja ala-arvoisella pilkkaamisella ei saavuteta yhtään mitään.

Tuomarit ovat kiinteä osa kokonaisuutta, vaikka tämä näyttää unohtuvan monilta turhan usein. Jos lajin sisällä toimijat eivät arvosta heidän työtään, miten kukaan ulkopuolinenkaan voisi arvostaa?

Tuomarien haukkumiseen ja kritisoimiseen turtuu helposti. Huomasin tämän, kun siirryin Ilta-Sanomien NHL-kirjeenvaihtajaksi syksyllä 2015. Vaikka NHL-otteluissa sattui ja tapahtui tuomarivirheitä, ei niistä rutistu ottelun jälkeen lehdistötilaisuuksissa.

Palautekeskusteluja käydään, mutta ne hoidetaan ammattimaisesti virallisia reittejä pitkin.

Neljän kauden ajalta muistan tasan kaksi tapausta, missä Toronto Maple Leafsin päävalmentaja Mike Babcock nosti tuomaritoiminnan median edessä esille ottelun jälkeen.

Kun NHL-valmentaja sattuu kritisoimaan tuomareita, se nostaa aina kulmakarvoja, koska seuraukset ovat tiedossa.

Tuorein esimerkki tästä nähtiin viime viikolla, kun Montreal Canadiensin kokenut päävalmentaja Claude Julien oli turhautunut ottelun tuomarityöskentelyyn.

Julien ei tyypillisesti urputa tuomareista, mutta nyt kanadanranskalainen ei malttanut pitää suutaan supussa.

– Tämä oli erittäin huonosti johdettu ottelu, sanotaan näin. Tämä oli noloa. Tänään meidän piti voittaa kaksi joukkuetta ja se oli vaikeaa, Julien tilitti.

Julienin avautuminen maksoi 10 000 Yhdysvaltain dollaria. Pulinat pois. Ei vastaväitteitä tai unisten sähköpostien vaihtoa NHL:n ja Canadiensin välillä.

NHL vetää äärimmäisen tiukkaa linjaa tässä suhteessa. Tuomarien julkiseen lynkkaamiseen on nollatoleranssi. Sakkokäytäntö on kova ja työehtosopimuksen ansiosta ammattituomareita suojellaan NHL:n puolelta vahvemmin kuin Suomessa.

Suomessa liigatuomareita ei suojele samanlainen työehtosopimus. Tuomareilla ei myöskään ole kiinteää kuukausikorvausta.

Olen ihmetellyt pidemmän aikaa, miksi SM-liiga ei puutu tiukemmin tuomarien julkiseen haukkumiseen. Jos koutsin tekee mieli avautua julkisesti, sen pitää myös tuntua kukkarossa.

Toki SM-liigalla on sakkokäytäntö. Sanktiota on luvassa ”selkeistä ylilyönneistä, joissa mennään henkilöön tai henkilökohtaisuuksiin”, kuten SM-liigan toimitusjohtaja Riku Kallioniemi selvensi.

Käytännössä sakkoon vaaditaan ruma rimanalitus. Kausitasolla sakkoja jaetaan keskimäärin muutama kappale.

Jyri Rönn on työskennellyt SM-liigan erotuomarijohtajana kesästä 2015 lähtien.

SM-liigalla on myös käytössään sisäiset kanavat, joita pitkin valmentajat antavat palautetta ja erotuomarijohtaja Jyri Rönn käy tiiviisti keskusteluja valmentajien kanssa, mutta turhautumisen hetkellä tuomareista tulee liian helposti sylkykuppeja.

Mitä isot edellä, sitä pienet perässä. Maan seuratuimmassa ammattilaissarjassa rehottava raukkamainen lanaustyyli näkyy myös alemmilla sarjatasoilla. Ja luonnollisesti myös junioritasolla, joka on maan kiekkokulttuurin peili.

Juniorisarjoissa valmentajat ja vanhemmat näyttävät nuoremmalle sukupolvelle mallia rääkymällä naama punaisena tuomareille.

Tuomarien lyttääminen on rakennettu syvälle suomalaiseen kiekkokulttuuriin. Jos peli ei kulje ja selitykset loppuvat, aina voi haukkua tuomarit.

Ei tarvitse ihmetellä, miksi tuomarikursseille ei ole tungosta.