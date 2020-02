KooKoon päävalmentaja puolusti tulilinjalle joutunutta Martin Bergeriä – ”Saahan räkyttää”

Kaikki katseet olivat Martin Bergerissä, kun KooKoo vieraili Hämeenlinnassa.

Kauden sensaatiojoukkue KooKoo vaikeutti hallitsevan Suomen mestarin HPK:n kamppailua sarjataulukon kuudennesta sijasta keskiviikon liigakierroksella. Ottelu päättyi voittomaalikilpailun jälkeen 1–2.

Joukkueet kohtasivat edellisen kerran tammikuussa, jolloin KooKoo oli kotonaan parempi maalein 2–0. Tuolloin suurin huomio kohdistui kuitenkin kouvolalaisten puolustajan Martin Bergerin taklaukseen, josta SM-liigan kurinpitodelegaatio langetti Bergerille neljän ottelun pelikiellon.

Tammikuinen temppu oli yhä hämeenlinnalaisten muistissa, ja varsinkin ottelun avauserässä KooKoo-miehistö – Berger mukaan lukien – sai ottaa vastaan kovia taklauksia.

– Pari HPK:n äijää painoi tänään joka taklauksen loppuun asti, mikä on hemmetin hieno juttu. Se on aina hyvä asia, kun joku taklaa, kiitteli Berger ottelun päätyttyä.

23-vuotias puolustaja myönsi otteluun valmistautumisen olleen hänelle henkilökohtaisesti vaikea.

– Pää pyöri ennen ottelun alkua aivan muualla. Oli todella vaikea latautua illan peliin ja tuntui, etten saanut itsestäni kaikkea irti. Ottelun edetessä alkoi kuitenkin jälleen tajuta, että jääkiekkoahan tässä pelataan.

Martin Berger (oik.) on tärkeä pelaaja KooKoolle.

Vaikka keskittyminen jääkiekkoon on ollut pyörityksen keskellä vaikeaa, on turkulaislähtöinen Berger voinut omien sanojensa mukaan luottaa joukkueen voimaan. Pukukopista on löytynyt aina tarvittaessa kuulijaa.

– Hallilla on ollut rauhallista, ja kaverit ovat olleet kaiken aikaa tukena, enkä ole missään vaiheessa jäänyt yksin. Oma pääkoppa ei ole ainakaan kovin pahasti joutunut kärsimään.

Video: Jutun pääkuvana olevalla videolla näet HPK–KooKoo-ottelun kohokohdat.

Runkopelaajaansa myrskyn keskellä puolusti voimakkaasti myös KooKoon päävalmentaja Jussi Ahokas, joka ei piilotellut tunteitaan voittoisan HPK-ottelun jälkeen.

– Jokainen, joka ymmärtää jääkiekosta yhtään mitään, näkee, että hän on tällä hetkellä erittäin hyvä puolustaja. Hän on meille tärkeä pelaaja alivoimalla, mutta myös viisi vastaan viisi -pelissä hän tekee juuri niitä asioita, joita valmentaja voi vaatia, kommentoi Ahokas.

Ahokas on joutunut poikkeuksellisen voimakkaan julkisen palautteen kohteeksi myös kollegoidensa toimesta. Tapparan päävalmentaja Jukka Rautakorpi ihmetteli joulukuussa, miten sama mies on pelistä toiseen julkisuudessa vaarallisten otteiden johdosta. KooKoon ja HPK:n edellisen kohtaamisen päätteeksi Kouvolan Sanomat uutisoi HPK-luotsi Antti Pennasen vaatineen Ahokasta laittamaan Berger ruotuun.

– Saahan räkyttää. Miksi kiinnittäisi huomiota muiden valmentajien puheisiin? Meidän joukkueessa on omat arvot ja tavat toimia, ja jos joku toimii vastoin niitä arvoja, niin käymme asiat sisäisesti läpi. Asiat on nyt käsitelty, ja en ala niistä julkisesti enempää puhua. Hänestä haetaan nyt sensaatiojuttua, mutta tosiasia on, että hän on erittäin tärkeä pelaaja joukkueelleen.