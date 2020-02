TPS yritti ostaa Mikko Mannerin ulos Kärpistä – suuntaako menestysvalmentaja seuraavaksi Sveitsiin?TPS yritti ostaa Mikko Mannerin ulos Kärpistä – suuntaako menestysvalmentaja seuraavaksi Sveitsiin?

TPS:lla oli kova päävalmentajahaku päällä.TPS:lla oli kova päävalmentajahaku päällä.

Kiekkolegenda Raimo Helminen valmentaa ensi SM-liigakaudella Turun Palloseuraa, mutta ennen sopimuksen varmistumista kulisseissa ehti tapahtua paljon. Helminen ei ollut turkulaisseuran ykkösvaihtoehto.

TPS oli hanakasti erityisesti Oulun Kärppiä valmentavan Mikko Mannerin kintereillä. Ilta-Sanomien tietojen mukaan TPS yritti jopa ostaa Mannerin ulos Kärpät-sopimuksestaan.

Peliyhtiö Supercellin rikkaiden omistajien Ilkka Paanasen ja Mikko Kodisojan tukema TPS tarjosi luotettavien sisäpiirilähteiden mukaan viime syksynä ”erittäin rahakasta” sopimusta Mannerille, joka oli juuri ehtinyt tehdä yksivuotisen jatkosopimuksen oululaisseuraan, siis kaudeksi 2020–2021.

– Manner kieltäytyi TPS:n tarjouksesta, koska hänen ykköstavoitteenaan on päästä johonkin ulkomaalaisen huippuseuraan kevään 2021 jälkeen, Mannerin asioista hyvin perillä oleva taho sanoo.

Mikko Manner on työskennellyt Kärpissä jo vuodesta 2013. Hän oli ensin apuvalmentaja ja sai myöhemmin pääkäskijän pestin.

TPS siirsi Kalle Kaskisen päävalmentajan paikalta syrjään kesken kuluvan kauden. Tilalle tullut Marko Virtanen siirtyy ensi kaudeksi Rauman Lukon organisaatioon, ja TPS:n vastuuluotsina aloittaa siis Helminen, jonka sopimus on kuitenkin vain yksivuotinen.

Mannerin kosiskelut tapahtuivat ennen marraskuun loppua, jolloin seura palkkasi uudeksi urheilutoimenjohtajakseen Rauli Uraman. TPS:n toimitusjohtajan Santtu Jokisen mukaan seuran valmentajakartoituksesta vastasi tuolloin hallituksen jäsen, Leijonien ex-päävalmentaja Erkka Westerlund.

Jokinen myöntää Mannerin olleen TPS:n listalla, mutta ei suoranaisesti vahvista, että TPS olisi yrittänyt ostaa hänet ulos sopimuksestaan.

– Hallituksemme valtuuttamana Westerlund etsi joukkueelle uutta päävalmentajaa syksyllä. Hän varmasti kartoitti kaikkien potentiaalisten suomalaisten huippuvalmentajien tilanteen – kuten Mannerin, Jokinen sanoo IS:lle.

– Mutta käsittääkseni Mannerilla oli sopimus Kärppiin, ja homma tyssäsi ilmeisesti jo siihen.

IS tavoitti myös Mikko Mannerin kommentoimaan asiaa. Mannerin mukaan hänen päänsä ei ollut käännettävissä.

– Syksyllä tilannettani selvitti muistaakseni kaikkiaan viisi suomalaisseuraa. Tein niille kaikille selväksi, että halusin jatkaa vielä vuoden Oulussa, Manner selvittää.

”Olen tietoinen huhuista”

Kulisseissa on arveltu, että kokenut valmentajavelho Kari Jalonen olisi palaamassa TPS:n päävalmentajaksi ensi kauden jälkeen. Jalonen teki viime syksynä yksivuotisen jatkosopimuksen sveitsiläisen SC Bernin kanssa, ja sen oli määrä päättyä juuri keväällä 2021. Jalonen sai kuitenkin tammikuun lopussa potkut Bernistä.

– Olen tietysti tietoinen erilaisista TPS:ään kohdistuneista huhuista, myös niistä Kari Jaloseen liittyvistä, Santtu Jokinen kertoo.

– Tilanne on kuitenkin nyt se, että meillä ei ole sopimusta kenenkään valmentajan kanssa kaudesta 2021–2022. Me luotamme Raimo Helmiseen, ja hän on tietysti tällä hetkellä ykkösvaihtomme jatkamaan tehtävässään ensi kauden jälkeen.

Bern jo Mannerin kintereillä

Oulun Kärpät SM-kultaan keväällä 2018 luotsannut Manner on eittämättä yksi valmentajamarkkinoiden kiinnostavimmista nimistä. Manneria pidetään potentiaalisena Leijonien päävalmentajana tulevaisuudessa, samoin kuin HPK:ta parhaillaan luotsaavaa Antti Pennasta.

Viime syksynä Manner keskusteli sopimuksesta SC Bernin kanssa. Bern on ollut hanakasti suomalaisen kintereillä, ja mielenkiintoista on se, että Kärpät ilmoitti Mannerin yksivuotisesta jatkosta lähes samaan aikaan kuin Bern Jalosen vastaavasta.

Lempinimellä ”Mamba” tunnettu Mikko Manner saattaa seuraavaksi suunnata ulkomaille.

Mannerilla on myös muita vaihtoehtoja, eikä hän todennäköisesti ole vielä päättänyt tulevaisuuden suunnitelmistaan. Myös Kari Jalosen tilanne lienee vielä auki.

– Kaikkien eteenpäin pyrkivien valmentajien haaveena on varmasti päästää valmentamaan jossain isossa ulkomaalaisessa seurassa, niin myös minun. Tällä hetkellä minulla ei kuitenkaan mitään tietoa siitä, mitä teen ensi kauden jälkeen, A-maajoukkueen valmennustiimiin kuuluva Manner kertoo.

