Kohupelaaja Martin Berger selvisi säikähdyksellä – SM-liiga tutki veden katsomoon heittämistä, seurauksena huomautus

Tampereella Ilveksen ja KooKoon välisessä jääkiekko-ottelussa tapahtuneesta vesiepisodista on saatu uutta tietoa. KooKoon Martin Bergeriä ei rangaistu.

SM-liiga on päättänyt tutkintansa koskien viime perjantain Ilves–KooKoo-ottelun tapahtumia, kertoo sarjan kilpailutoimenjohtaja Arto I. Järvelä.

SM-liiga päätti antaa varoituksen sekä KooKoon Martin Bergerille että Ilvekselle. Berger sai varoituksen käytöksestään ja Ilves siitä, että järjestyksenvalvojien olisi pitänyt puuttua tiukemmin katsojien epäasialliseen käyttäytymiseen.

KooKoon vaihtoaition takana ottelua seurannut katsoja kertoi aiemmin IS:lle Bergerin viskoneen juomapullonsa sisältöä vaihtoaitiossa siihen malliin, että nestettä lensi katsojan ja hänen 8-vuotiaan tyttärensä syliin.

Katsojan mukaan tyttären housut kastuivat. Katsojan mukaan tilannetta edelsi pelaajien välinen kähinä, jossa Bergerin tunteet kuumenivat.

Järvelän mukaan SM-liiga ei voinut rangaista Bergeriä, koska tapahtumista ei ole videokuvaa tai virallisen tahon, kuten tuomariston, näkemystä.

– Tiedämme, että ottelussa on ollut jonkinlainen episodi, jossa pelaaja on reagoinut katsojien epäasialliseen käyttäytymiseen, ja vettä on ilmeisesti roiskunut. Virallista todistusaineistoa meillä ei ole, Järvelä sanoo.

Yleisellä tasolla hän sanoi, että jos pelaaja todistetusti ja tarkoituksellisesti fyysisesti loukkaa katsojaa, seurauksena voisi olla pelikielto.

Ilveksen saamaa varoitusta hän perusteli näin:

– Tilanne on myös se, että pelaajan yksilönsuojakin täytyy turvata eli järjestyksenvalvojillakin on vastuu katsoa, ettei ylilyöntejä tapahdu.

Ilta-Sanomiin otti myöhemmin yhteyttä toinenkin katsoja, joka kertoo niin ikään istuneen KooKoon vaihtoaition takana. Hänen tarinansa tapahtumien kulusta on erilainen kuin IS:n aiemmin haastattelemalla mieskatsojalla.

Naiskatsojan mukaan tilanne meni niin, että Berger hermostui katsojiin, jotka huutelivat vaihtoaition takana törkeyksiä ja solvauksia KooKoon pelaajille sekä hakkasivat vaihtoaition ja katsomon välissä olevaa pleksiä.

Katsojan mukaan Berger ruiskaisi sen jälkeen pullostaan nestettä katsomoa kohti. Naisen mukaan kyseessä oli vain yksi ruiskaisu ja vettä lensi katsomoon vain vähän.

– Kenenkään housut eivät kastuneet. Vesiroiskeet tulivat meidän päällemme, ei edessämme istuneen tytön. Eikä vettä tullut paljon, naiskatsoja kertoo.

Naisen mukaan KooKoon vaihtoaition takana oli ottelun aikana useampi huonosti käyttäytynyt ”öykkäri”, joita järjestysmiehet kävivät ojentamassa vesiepisodin jälkeen. Nainen kertoo olleensa katsomossa ystävänsä lapsensa kanssa, ja joutuneensa rauhoittelemaan tätä mieskatsojien räyhätessä.