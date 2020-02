Lukko kiinnitti maalivahdin – Oskari Setänen jatkaa Raumalla

Oskari Setänen on torjunut tällä kaudella kolme nollapeliä SM-liigassa.

Lukko luottaa Setäseen jatkossakin.

Maalivahti Oskari Setänen jatkaa IS:n tietojen mukaan uraansa Rauman Lukossa myös ensi kaudella.

25-vuotias on torjunut tällä kaudella raumalaisten veräjän suulla 28 ottelussa torjuntaprosentilla 91,54. Setänen on päästänyt selkänsä taakse 2,19 kiekkoa ottelua kohden sarjataulukossa viidentenä olevan joukkueen maalin suulla. Hän on venynyt tällä kaudella kolmeen nollapeliin.

Setänen on jakanut torjuntavastuun 20-vuotiaan kollegansa Lassi Lehtisen kanssa.

Myös juniorivuosinaan Lukkoa edustanut maalivahti palasi Raumalle kaudeksi 2018–19. Hän piipahti TPS:ssa kaudella 2015–16. Setänen edusti samalla sesongilla lainamiehenä myös liigaseura Ässiä sekä Mestiksen TUTOa, RoKia ja SaPKoa.