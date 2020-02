8-vuotias katsoja sai urheilujuomat syliinsä – SM-liigan kohupelaaja Martin Bergerin tekoja tutkitaan jälleen: ”Miksi täällä kastuu?”

KooKoon Martin Berger on kohahduttanut kuluneella kaudella SM-liigassa. Kuva on joulukuulta.

Perjantai-illan Ilves–KooKoo-ottelun välikohtauksesta on kirjattu raportti.

Ilveksen ja KooKoon välinen perjantai-illan ottelu päättyi tamperelaisten niukkaan 2–1-voittoon. Kamppailu äityi tiukaksi, mutta niin tuntui lämpenevän tunnelmakin.

Suodenniemeläinen Janne Vaahtera oli seuraamassa ottelua 8-vuotiaan tyttärensä kanssa. Hakametsän jäähalli on Vaahteralle Ilveksen kannattajana hyvin tuttu. Ensimmäistä kiekko-otteluaan seuranneelle tyttärelle muisto perjantailta oli kuitenkin vetinen.

Vaahteran kertoman mukaan KooKoon puolustaja Martin Berger kävi kolmannen erän puolivälin tienoilla vaihtopenkin laidalla kiivasta keskustelua Ilveksen pelaajien kanssa. Tilannetta edelsi pelaajien välinen kähinä.

Vaahteran mukaan tunteet kuumenivat siihen pisteeseen, että provosoitunut Berger alkoi viskoa juomapullonsa sisältöä.

Tästä sai osansa myös KooKoon vaihtopenkin takana istunut Vaahtera tyttärensä kanssa.

– Tytär kysyi, että miksi täällä kastuu, Vaahtera kertoi kotimatkaltaan.

Vaahteran mukaan Bergerin viskoma juoma lensi Vaahteran ja tyttären syliin. Vaahtera sanoo, että urheilujuoma kasteli tytön farkut lähes kokonaan.

Martin Berger lensi suihkuun Tapparaa vastaan pelatussa ottelussa joulukuussa.

Tilanne ei jäänyt muiltakaan huomioimatta. Vaahtera kertoo ottelun tuomarin vieneen asian eteenpäin ja tapauksen olevan myös seurojen tiedossa. Vaahtera ei itse vielä ottanut seuroihin yhteyttä. Hänellä ei ollut heti ottelun jälkeen vielä tietoa, miten tapaus tästä etenee.

– Ei tällä olisi ollut niin väliä, jos olisin ollut katsomassa yksin. Mutta tässä tapauksessa tämä ei ollut yhtään kiva juttu.

– Istun usein juurikin siellä vaihtopenkin takana, kun siellä on hyvin jalkatilaa. Mutta – noh, jos me vielä tullaan tytön kanssa yhdessä – pitää mennä jatkossa varmaan muualle.

Käsittelyä jatketaan maanantaina

SM-liigan kilpailutoimenjohtaja Arto I. Järvelän mukaan perjantain välikohtauksesta on kirjattu raportti, ja asian käsittelyä jatketaan maanantaina. Tarkempaa tietoa raportin sisällöstä ei sunnuntaina ollut saatavilla.

KooKoo ei halunnut kommentoida asiaa Ilta-Sanomille.

Martin Berger on SM-liigan tämän hetken puhutuin pelaaja. Hän on kerännyt kauden 39 ottelussaan 154 jäähyminuuttia ja noussut julkisen kritiikin kohteeksi kyseenalaisena pidettyjen taklaustensa ja tempaustensa takia. Berger on ollut pelikiellossa kahdesti tällä kaudella.

Toisen pelikielloistaan Berger sai näytettyään keskisormea Tapparaa vastaan pelatussa vierasottelussa.

Berger kertoi mietteistään avoimesti Urheilulehden vastikään julkaistussa artikkelissa.

