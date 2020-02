Kärpille ankara takaisku: tähtipuolustaja Jakub Krejcik on sivussa runkosarjan loppuun asti

Tshekkipakki loukkaantui perjantaina.

SM-liigan kärjessä majailevan Oulun Kärppien Jakub Krejcik loukkaantui perjantain Kärpät–HIFK-ottelussa ja on ensimmäisen arvion mukaan sivussa runkosarjan loppuun asti.

Kärpät kertoi asiasta verkkosivuillaan.

Tshekin maajoukkueessa usealla kaudella esiintynyt puolustaja on kuulunut Kärppien runkopelaajiin ja on tehnyt 44 ottelussa tehopisteet 8+22=30. Hän on ollut Kärppien tehokkain puolustaja.

Krejcik meni perjantain ottelussa irtokiekon perässä kulmaan, missä hän kaatui. Tshekkipakki jätti ottelun kesken toisessa erässä.