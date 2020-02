Kärppiin palanneesta Juhamatti Aaltosesta tulee isä: ”En mä ala vieläkään liikaa jäpittää asioista”

Eilen jysähti SM-liigakauden kovin siirtopommi, kun Juhamatti Aaltonen palasi Oulun Kärppiin. Ensimmäisen ottelun perusteella Aaltonen on Kärpissä yhä iso palanen.

Kotijoukkue kyykkäsi loppuunmyydyn Raksilan edessä tavalla, jota siltä ei ole tällä kaudella nähty. Silti pukukoppikäytävän syövereistä löytyi ainakin yksi hymyilevä mies, vaikka HIFK korjasi pisteet 5–1-voitolla.

Juhamatti Aaltosen, 34, kasvoilla on leveä hymy. Se sama virnistys nähtiin edellisen kerran Kärppien kultajuhlissa huhtikuussa 2014, kun Aaltonen upotti Tampereen Tapparan seitsemännen finaalin jatkoaikamaalillaan.

Aaltonen on luonut maineensa päästä varpaisiin taiteilijana. Luomuksen taso on yleensä ollut hämärän peitossa kaikilta – kenties jopa eniten Aaltosen itseltään – ennen kuin kiekko iskeytyy ensimmäisen kerran jäähän. Varianssi vuosien aikana on ollut iso: parhaimmillaan NHL:n tähtiluokan show, pahimmillaan viitosdivarin höntsävuorolta.

Mutta päivitetty 2020-luvun versio Aaltosesta on jotain ihan muuta. Ollut sitä jo pitkään, mitä sydämellisen, mutta kaukalossa oikukkaan pelaajan tuntevat ovat jo kertoneet. Muutoksesta on puhunut myös maestro itse.

– Vanhenemisen myötä ihminen järkevöityy ja asiat löytävät tavallaan perspektiivin. Kyllä se on kypsyttänyt minua ihmisenä, mutta yritän silti pitää saman pilkkeen silmäkulmassa. En mä ala vieläkään liikaa jäpittää asioista, Aaltonen nauraa.

Aaltonen vaikuttaa kaikin puolin seesteiseltä ja elämään todella tyytyväiseltä. Heti alkuun hän pamauttaa suurimman syyn paluunsa taustalla. Ja kun kyseessä on Iin Kovaltshukina tunnettu artisti, tapa on myös persoonallinen.

– Meille syntyy lapsi, ja sitä piti ajatella. Tulee synnytyksiä ja kaikenlaista muutakin säikkäystä siihen liittyen. Ulkomaat oli myös vaihtoehto, mutta piti ajatella asioista myös perheen kautta. Laskettu aika on 20. maaliskuuta, hyökkääjä kertoo.

– Neuvoteltiin monien paikkojen ja seurojen kanssa: oli klassinen win-win -tilanne, eikä mulla oikeastaan ollut yhtään huonoa vaihtoehtoa.

Mitä Kärpät voi odottaa Aaltoselta? Ainakin huomattavasti vastuullisempaa pelaamista joukkueen tavoitteen eteen kuin kertaakaan aiemmin oululaisseuran mustassa pelipaidassa. Kentällinen Aaltonen – Janne Pesonen – Jussi Jokinen on taatusti SM-liigan historian meritoitunein, mitä koskaan aiemmin on nähty.

– Ja vanhin varmasti….Mulla oli välittömästi hyvä fiilis. Ollaan vanhoja tuttuja ja kavereita, ja vaikkei olla kauheasti pelattu yhdessä, niin ollaan tavallaan old school – ajatellaan pelistä samalla tavalla. Olen tosi innoissani!

Aaltosen kohdalla voi jo nyt puhua sylinteristä, joka voi parhaimmillaan olla se ratkaiseva tekijä kevään pudotuspeleissä. HIFK:ta vastaan Aaltonen oli selvästi Kärppien vaarallisin ja ahnein hyökkääjä. Esityö Pesosen tekemään Kärppien ainokaiseen oli todella upea.

– Koen kyllä kypsyneeni pelaajana kokonaisvaltaisesti. Kokemuksen myötä pelissä osaa laittaa asiat oikeisiin mittasuhteisiin. Peli on muuttunut, niin se on pakottanut itseni muuttumaan myös. Peli on nopeutunut, mutta vauhdin kanssa mulla ei ole ollut koskaan ongelmia. Puolustuspelaamisen kanssa töitä on pitänyt tehdä eniten, mutta ei sekään ole mulle mikään ongelma.