Tyhjennysmyynti päällä – Jukurien venäläispuolustaja Jakovenko siirtyy loppukaudeksi Sveitsiin

Mikkeliläinen Jukurit valmistautuu jääkiekon liigakauden päättymiseen.

Liigan pudotuspeleistä mitä todennäköisimmin karsiutuva Jukurit vuokraa venäläispuolustaja Aleksandr Jakovenkon loppukaudeksi Sveitsin liigan Bieliin.

Jakovenko on täyttänyt paikkansa Liigan häntäpään Jukureissa mallikkaasti. 21-vuotias puolustaja on tehnyt 36 ottelussa 5+16=21 pistettä ja on joukkueensa toiseksi paras pistemies maanmiehensä, hyökkääjä Vadim Pereskokovin jälkeen.

Jukurien tiedotteen mukaan Jakovenkolla on sopimus Jukureihin myös ensi kaudelle, joten hän palaa lainapestinsä päätyttyä takaisin Mikkeliin.

Sveitsin liigassa viidentenä olevan Bielin päävalmentaja on Antti Törmänen.