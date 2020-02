SM-liigan kohutaklaaja Martin Berger avautuu haastattelussa – katuu syvästi nuoruuden hölmöilyjään: ”Mokasin pahasti”

Martin Berger on kaukalossa kuin höyryveturi.

Kovaa taklaava KooKoon Martin Berger on SM-liigan tämän hetken puhutuin jääkiekkoilija. Keskiviikkona pelikiellosta vapautuva Berger antoi Urheilulehdelle avoimen haastattelun.

SM-liigan kohupelaaja Martin Berger on saanut KooKoon toimistolta ohjeita median edessä toimimiseen, mutta hän puhuu asioista mieluummin suoraan kuin ennalta määritettyjen maneerien mukaisesti.

– Minulle on ihan sama, mikä titteli minulla on. Kohupelaajan maine ei ole vaikuttanut tekemiseeni tippaakaan, Berger lataa Urheilulehden tuoreessa haastattelussa.

IS julkaisee haastattelusta lyhennetyn version. Voit lukea koko haastattelun uusimmasta Urheilulehdestä.

Liigavalmentajat ovat paimentaneet Bergeriä poikkeuksellisen kovasanaisesti julkisesti. Tapparan Jukka Rautakorpi ihmetteli joulukuussa, miten sama mies on aina siellä missä vastustajaa sattuu. Hän viittasi tilanteeseen, jossa Berger törmäsi keskialueella vaarallisesti Patrik Virtaan. Tapeltuaan sen jälkeen Otto Rauhalan kanssa Berger suuntasi pukuhuoneeseen ja näytti Tapparan vaihtopenkille keskisormea. Aiemmassa kohtaamisessa Berger oli jo taklannut Tapparan tähden Tyler Morleyn sairauslomalle.

Näissä tilanteissa Martin Berger on noussut otsikoihin KooKoon ja aiemmin myös TPS:n riveissä.

HPK:n mestarivalmentaja Antti Pennanen puolestaan raivosi KooKoon Jussi Ahokkaalle ja vaati tätä panemaan Bergerin kuriin. Hämäläisten mukaan Berger löi Niklas Frimania mailan tupilla kasvoihin. Tilanteesta tuomittiin Bergerille neljän ottelun pelikielto, joka päättyi keskiviikkona 12. helmikuuta.

– Mielestäni lumipallo on lähtenyt pyörimään liian isosti. En usko, että toiset pelaajat pitävät minua sikana tai pelotteena. En ole tehnyt loppupeleissä mitään niin sikamaista kaukalossa, Berger sanoo itse.

Kaksi pelikieltoa

Berger on kerännyt 36 ottelussa 152 jäähyminuuttia ja saanut kaksi pelikieltoa. Bergerin tekojen seurauksena on loukkaantunut useampikin pelaaja. Morley palasi vasta äskettäin kaukaloon jäätyään Bergerin jyrän alle avojäällä marraskuussa. Berger on passittanut sairauslomalle myös Ilveksen Arttu Ruotsalaisen ja Jukureiden Kristian Tanuksen.

– Keskisormen heiluttelu olisi saanut jäädä tekemättä. Se oli typerää. Samoin taklaukseni Tanukseen. Se olisi ollut hyvä pommi muuten, mutta hän ei koskaan saanut kiekkoa haltuunsa.

Samaan hengenvetoon Berger korostaa, että taklaaminen kuuluu jääkiekkoon.

– Toivoisin, että taklauksia olisi paljon nykyistä enemmän. Nautin pommeista, ja niin nauttii yleisökin. En missään nimessä aio lopettaa taklaamista ja fyysistä pelaamista. Kaukalossa pitäisi olla enemmän varuillaan, Berger sanoo.

Martin Berger kertoo Urheilulehdelle nuoruusvuosiensa virheistä avoimesti.

Iso luotto Kookoossa

Kohuista huolimatta Berger ei ole pelkästään katutappelija, joka riehuu kaukalossa. Hän on sitkeä ja kovaotteinen puolustaja, johon Ahokas ja pelikaverit luottavat kuin vuoreen.

Toisaalta Berger on myös tuomittu rikollinen. Oli lähellä, ettei Turussa varttunut nuorukainen pilannut uraansa jo ennen kuin ehti täyttää 20 vuotta ajaessaan BMW:llä ylinopeutta lähes kahden promillen humalassa Naantalissa.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi Bergerin vuonna 2015 kolmen kuukauden ehdolliseen vankeuteen ja 50 päiväsakkoon törkeästä rattijuopumuksesta, pahoinpitelystä ja liikennerikkomuksesta. Pahoinpitelyssä hän löi nyrkillä uhrinsa nenän poskelle.

14 kuukauden kuluttua edellisestä rikostuomiosta Berger tuomittiin jälleen pahoinpitelystä hänen ollessaan koeajalla. Berger oli lähellä joutua vankilaan, mutta käräjäoikeus päätyi vielä harkinnassaan ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja päiväsakkoihin.

– Kadun tekojani yli kaiken. Mokasin pahasti. En enää ikinä ajaisi humalassa.

– En halua tällä yrittää selitellä tekojani, mutta olin juuri saanut diabetesdiagnoosin. Se oli järkytys. En osannut käsitellä alkoholia ja sokeritautia samaan aikaan. Kroppa meni sekaisin ja humalassa kaikki paskat fiilikset nousivat pintaan.

Martin Berger katuu rikoksiaan.

Kaukalossa Bergerillä kulki erinomaisesti. Hän juhli TPS:n A-nuorten kanssa Suomen mestaruutta vain noin kuukausi sen jälkeen, kun oli jäänyt kiinni törkeästä rattijuopumuksesta. Samalla kaudella Berger murtautui yllättäen TPS:n liigajoukkueeseen ja nousi Nuorten Leijonien pelaajarinkiin.

Lue Martin Bergerin laajempi haastattelu tuoreesta Urheilulehdestä.