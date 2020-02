IS Liigapörssin runkosarja huipentuu – tässä ovat kauden tehomiehet

KooKoossa torjuva Henrik Haukeland on ollut parhaimmistoa myös IS Liigapörssissä.

SM-liigan valmentajapelin IS Liigapörssin runkosarja huipentuu keskiviikkona alkavaan viidenteen pelijaksoon.

IS Liigapörssissä jokainen pääsee kasaamaan joukkueen SM-liigan pelaajista. Joukkue menestyy sen mukaan, miten valitut kuusi pelaajaa suoriutuvat SM-liigan otteluissa. Pisteitä kertyy mm. maaleista, syötöistä, laukauksista, torjunnoista sekä voitetuista otteluista.

Kuluvalla kaudella eniten liigapörssipisteitä on tuottanut Lukon Justin Danforth. Kanadalaishyökkääjä on takonut pisteitä tasaisella tahdilla ja neljän pelijakson aikana pörssipisteitä on kertynyt 571. Danforthin kovasta tahdista kertoo myös se, että nykyinen pörssipistemäärä on vain kahdeksan pistettä vähemmän kuin viime kaudella viiden pelijakson jälkeen.

Tilaston kakkonen tulee Oulusta. Jesse Puljujärvi on takonut pörssipisteitä lähes Danforthin tahdissa. Puljujärvellä on kasassa 536 pistettä. Eron kaksikon välille tekee keskushyökkääjänä pelaavan Danforthin keräämät pisteet aloitusvoitoista, joita on kertynyt kaikkiaan 44.

Paras puolustaja ja tilaston kolmonen on KooKoon Matthew Caito. Kouvolalaisten takalinjoilla kovaa jälkeä tahkoava Caito on myös puhkaissut viidensadan pisteen rajan 510 pörssipisteellään. Kova saldo puolustajalle, vaikka vielä ollaankin kaukana Oliwer Kasken koko viime kauden ennätyspisteistä. Kaski paukutti viime kaudella runkosarjassa järisyttävät 700 pörssipistettä.

Paras maalivahti Liigapörssissä on ollut Caiton seurakaverina Kouvolassa kiekkoja torjuva Henrik Haukeland. Norjalaisvahti pelaa vahvaa kautta KooKoon maalinsuulla ja on kerännyt selvästi eniten pörssipisteitä. Haukelandin saldo on neljän pelijakson jälkeen 347 pistettä. Maalivahtien kakkonen on Ilveksen Lukas Dostal 268 pörssipisteellä.

IS Liigapörssin runkosarjan huipentava viides pelijakso käynnistyy keskiviikkona. Silloin kotikatsomoiden valmentajat pääsevät aloittamaan pisteiden metsästyksen kuuden ottelun kierroksella.

Oman joukkueen IS Liigapörssiin pääsee kasaamaan täällä.