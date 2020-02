Kommentti: Paperilappukohu on vain jäävuoren huippu – Tero Lehterän SaiPa on tuhon tiellä

SaiPa on tällä hetkellä hajanainen joukko yksilöitä ilman johtajuutta, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

– Tämä on kauhean tyly, mutta helppo esimerkki: en minä välitä pelaajista. Ei minulla ole varaa ja aikaa välittää pelaajista. Ihan suoraan ja rehellisesti sanottuna.

Näin lausui Tero Lehterä Urheilulehden haastattelussa syksyllä 2017. SaiPan tuore päävalmentaja avasi värikkääseen sävyyn jutussa valmennusfilosofiaansa ja laajemmin ajatuksiaan elämästä.

Lehterä puhui paljon yksilökeskeisyydestä ja itsekkyydestä. Sitä hän vaati myös pelaajiltaan.

Lehterä painotti, että joukkuepelaaminen on pitkälti jalostettua itsekkyyttä. Tässä prosessissa Lehterän mukaan valmentajan tehtäväksi jää sen valjastaminen joukkueen käyttöön, mikä tapahtuu roolittamalla pelaajia.

Tero Lehterän taival SaiPan peräsimessä oli vasta alkamassa syyskuussa 2017.

Nyt kaksi ja puoli vuotta myöhemmin nämä kommentit näyttäytyvät uudessa valossa.

SaiPassa nimittäin kuplii. Kupli jo ennen Iltalehden keskiviikkona tekemää juttua, joka aiheutti myrskyn vesilasissa.

SaiPa pani varsin avoimen vastineensa pihalle heti seuraavana päivänä. Selkeästi laaditussa vastineessa käydään tarkemmin läpi, mitä tapahtui ja miksi näin toimittiin. Tästä on annettava isot pisteet SaiPan viestintäosastolle.

Tämä ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että SaiPan valmennus mokasi raskaasti. Kohun keskiössä on kasa paperilappuja ja huonoa pelisilmää.

Tammikuun alussa SaiPan apuvalmentaja Tuomo Ropo piti Lehterän hyväksymänä palaverin, jonka yhteydessä pelaajille jaettiin paperilaput. Lappuihin oli merkitty joukkueen roolit, joihin pelaajien piti nimettömänä kirjata itsensä ja joukkuekaverit.

Ropon mukaan tavoitteena oli vahvistaa joukkueen tietoisuutta ryhmissä vallitsevista rooleista. Toteutus meni pahasti penaaliin.

Kyselyssä oli neljä roolia: ydinpelaaja, luotettava pelaaja, valikoiva pelaaja, negatiivinen/ulkopuolinen pelaaja ja myrkyttäjä. Ropon mukaan tarkoitus oli painottaa ”positiivisia asioita”, mutta ei tästä kovin positiivista vibaa saa, jos kolme viidestä kategoriasta on joukkueen arvoja kyseenalaistavia rooleja.

Ymmärrän hyvin, miksi osa SaiPan pelaajista otti kyselystä nokkiinsa ja kapteenisto otti asian esille. Ropo myös ryhdikkäästi myönsi tehneensä virheen, eikä kyselyä lopulta tehty.

Väistämättä koko episodista tuli mieleen Toronto Maple Leafsista kenkää viime marraskuussa saanut Mike Babcock, joka sortui hieman vastaavanlaiseen temppuun muutama vuosi sitten. Babcock pakotti nuoren tähtihyökkääjänsä Mitch Marnerin suolaamaan joukkuekaverinsa vielä idioottimaisempaan tyyliin.

Ei näin toimita 2020-luvun jääkiekkojoukkueessa. Kaikenlaiset simputukset ja junttimaiset – joidenkin mielestä äijämäiset – painostuskeinot ja metodit ovat sitä hikistä vanhaa liittoa, joka kuolee hiljalleen pois.

Paperilappukohu on vain yksi osa suurempaa kudelmaa. SaiPa on tällä hetkellä tuhon tiellä.

Lappeenrannasta tihkuneiden tietojen mukaan Lehterä on menettänyt kopin. Joukkue ja valmennus eivät näytä olevan enää samalla sivulla, mikä heijastuu väistämättä kaikkeen tekemiseen. Luonnollisesti myös tuloksiin.

SaiPa teki Lehterän kanssa viime marraskuussa jatkosopimuksen, joka kattaa myös ensi kauden. SaiPa oli tuossa vaiheessa sarjataulukossa yhdeksäs.

Sopimuksen julkaisemisen jälkeen SaiPa on voittanut 25 viime ottelustaan vain seitsemän. Sputnikit ovat valuneet sijalle 12. Viimeiseen säälipleijaripaikkaan on matkaa jo 12 pistettä, joten tämä kausi alkaa olla taputeltu.

Joukkueessa on tapahtunut muutoksia ja ovi on käynyt.

Mitat täyttänyt ruotsalaisvahvistus John Persson nosti jo aiemmin kytkintä. Myös Teemu Ramstedtin rooli puhuttaa. Kokenut ja polarisoiva sentteri on kärsinyt loukkaantumisista, mutta tällä hetkellä hän ei mahdu pelaavaan kokoonpanoon.

Ykkössentteriksi hankittu Teemu Ramstedt ei mahdu pelaamaan SaiPassa.

Nyt ei ole kuitenkaan kyse vain tästä kaudesta. Iso kysymys kuuluu, mikä on Lehterän ja SaiPan yhteinen tulevaisuus. Onko Lehterällä ensinnäkään edellytyksiä jatkaa tehtävässään myös ensi kaudella sopimuksen velvoittamalla tavalla?

Raportit Kisapuistosta ja joukkueen ympäriltä eivät herätä kovin suurta luottoa. SaiPan peli on sakannut jo pitkään ja ahdistuksen aistii satojen kilometrien päähän.

Lehterä on persoonallinen ja hyvin itsetietoinen valmentaja, joka jakaa mielipiteitä. Lappeenrannassa itsevarmaan espoolaiskoutsiin ei ole suhtauduttu varauksettoman suopeasti. Lehterä on myös tuonut paljon Blues-vuosiltaan tuttuja pelaajia SaiPaan, mikä on hiertänyt paikallisia.

Nyt kun tulokset laahaavat perässä, kritiikki Lehterää kohtaan on vain kasvanut. Tällä hetkellä SaiPa ei varsinaisesti säteile yhtenäisyyttä ja vahvaa kollektiivia ulospäin.

Ottelun jälkeisissä lehdistötilaisuuksissa Lehterä on välillä ihmeellisesti uhriutunut ja heittänyt pelaajiaan bussin alle, mikä ei anna kovin hyvää kuvaa joukkueen toiminnasta ja yhteistyöstä.

Lehterän toivomaa itsekkyyttä on kyllä näkynyt, mutta aivan väärällä tavalla. SaiPa on tällä hetkellä hajanainen joukko yksilöitä ilman johtajuutta.