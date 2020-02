Valmentaja käski SaiPan pelaajia listaamaan ”myrkyttäjät” omasta joukkueesta – ilmiantoon määrätyt pelaajat kieltäytyivät

SaiPan liigajoukkueen pukukopin seinällä on edelleen esillä paperit, joihin on kirjattu ryhmän eri roolit.

SaiPan apuvalmentaja Tuomo Ropo käski pelaajia listaamaan joukkueen myrkyttäjät. Se suututti joukkueen.

SM-liigassa sijalla 12 majailevan SaiPan valmennusjohto yritti herätellä joukkuetta bussimatkalla Vaasaan viime kuun alussa. Apuvalmentaja Tuomo Ropon pitämä palaveri meni kuitenkin pahasti pieleen.

Asia nousi puheenaiheeksi keskiviikkona, kun Iltalehti julkaisi tapauksesta jutun otsikolla SaiPassa kuohuu: Pelaajat heittivät valmentajan ojentamat paperit roskiin – eivät suostuneet kyseenalaiseen tehtävään.

SaiPa lähetti torstaina mediatiedotteen, jossa seura kertoi oman kantansa IL:n uutisointiin. Seuran mukaan Ropo jakoi pelaajille bussissa täytettäväksi paperin, johon oli merkitty joukkueen roolit. Kiekkoilijoita pyydettiin anonyymisti merkitsemään omansa ja kanssapelaajiensa pelinumerot roolien kohdalle.

Tarjolla olevat vaihtoehdot olivat:

1) Ydinpelaaja, jonka päivittäinen tekeminen on joukkueen arvojen ja tarpeiden mukaista. Hän toteuttaa sovittuja pelillisiä asioita ja pelaa vahvuuksillaan. Hän johtaa itseään, sekä tukee ja ohjeistaa muita.

2) Luotettava pelaaja, jonka päivittäinen tekeminen on joukkueen arvojen ja tarpeiden mukaista, hän toteuttaa sovittuja pelillisiä asioita ja johtaa itseään.

3) Valikoiva pelaaja, joka lipsuu tekemisessään joukkueen arvoista ja tarpeista, sekä lipsuu sovituista pelillisistä asioista. Hän tarvitsee tukea ja ohjeistusta itsensä johtamiseen.

4) Negatiivinen/ulkopuolinen pelaaja (esimerkiksi uusi pelaaja), joka ei tiedä joukkueen arvoja ja tarpeita, eikä tiedä sovittuja pelillisiä asioita Tarvitsee paljon apua ja ohjeistusta päivittäisessä tekemisessä.

5) Myrkyttäjä, ryhmän toimintaa häiriköivä henkilö.

Ropon mukaan hän yritti papereita jakaessaan painottaa positiivisia asioita ja sitä, että toimivassa joukkueessa ei pitäisi olla pelaajia, jotka häiriköivät ryhmää.

– Osalle pelaajista jäi kuitenkin kyselystä negatiivinen tunne. Seuraavalla pysähdyspaikalla joukkueen kapteenisto otti asian esille. Keskustelimme asian kapteeniston kanssa läpi ja päätimme yhteisesti, että kyselyä ei toteutettu. Kyselyssä käytetyt termit ”negatiivinen ja myrkyttäjä” olivat minulta selkeästi virhe, Ropo sanoo seuran tiedotteessa.

Mitä kyselyllä haettiin?

SaiPan mukaan joukkueen päävalmentajalle Tero Lehterä tiesi Ropon suunnitelmasta etukäteen. Lehterä oli antanut toiminnalle siunauksensa.

– Tavoitteena oli se, että jokainen miettii omaa rooliaan joukkueessa ja sitä kautta lisää itsensä johtamista. Yhtenä merkittävänä tavoitteena oli myös löytää joukkueen ydinpelaajat, joihin joukkueen on luontaista tukeutua vaikeissa hetkissä, kuten esimerkiksi vastustajan maalin tai oman jäähyn jälkeen, Lehterä ilmoitti.

Myös Ropo kommentoi tapahtumia SaiPan tiedotteessa.

– Tavoitteena oli vahvistaa joukkueen tietoisuutta ryhmissä vallitsevista rooleista. Roolien tiedostamisella on todettu olevan positiivinen vaikutus ryhmän suoritukseen, esimerkiksi kun ryhmässä tapahtuu muutoksia (kuten meillä oli tapahtunut), ryhmän rooleja on syytä aika ajoin pohtia, hän summasi.

Ropon tavoitteet eivät kuitenkaan toteutuneet kyselyn avulla. Hänen mukaansa joukkue onnistui tilannetta seuranneessa palaverissa löytämään keinoja johtajuuden vahvistamiseksi joukkueen sisältä käsin.

– Tämän lisäksi myös kapteenistolta tuli muutama toive valmennukselle, mitä he kaipasivat avukseen kyseisiin tilanteisiin, Ropo sanoo.

Asian käsittely jatkui vielä seuraavassa palaverissa, jossa käytiin ryhmän erilaisia rooleja läpi jälleen kerran.

– Kopin seinällä on edelleen ryhmän roolit kirjattuna. Palaverissa pohdimme vielä tarkemmin, miten eri roolit joukkueessa määrittyvät ja minkälaiset asiat vaikuttavat roolin muodostumiseen. Lisäksi pohdimme minkä tyyppisen roolin omaavat ihmiset ja toiminnot vievät joukkueen toimintaa eteenpäin. Esimerkiksi uusi pelaaja on aluksi ulkopuolinen, koska ei voi tietää ryhmän arvoja ja toimintatapoja, ja tarvitsee ryhmän sisältä apua ja tukea, Ropo sanoo.

Palaverin jälkeen tähtipelaaja John Persson on jättänyt SaiPan, pitkäaikainen luottomies Ville Koho on ilmoittanut uransa lopettamisesta ja pistehai Teemu Ramstedt oli sivussa viime pelistä. Ropon mukaan pelaajauutiset eivät kuitenkaan liity hänen epäonniseen kyselyynsä.

Seurapomo: asia on käsitelty loppuun

SaiPan kapteeni Elmeri Kaksonen sanoo tiedotteessa, että asia on jo käsitelty joukkueen kesken. Pelaajat keskittyvät perjantaiseen Kaakon derbyyn kovakuntoista KooKoota vastaan.

– Osa pelaajista koki pelaajien jaottelun eri kategorioihin negatiivisesti ja otimme kapteenistossa asian esiin valmennuksen kanssa. Yhdessä päätimme, että toteutamme asian toisella tavalla. Tuomon ja palaverin tarkoitukset ja tavoitteet ovat olleet positiiviset, mutta toteutustapa oli tarpeellista muuttaa, Kaksonen sanoo.

SaiPan toimitusjohtaja Jussi Markkanen kertoo saaneensa kuulla tapauksesta heti joukkueen palattua Vaasasta.

– Kapteenisto ja valmentajat ovat yhdessä todenneet, että kysely, joka jakaa pelaajat eri rooleihin, ei ole ollut oikea toimintamalli ja siksi kyselyä ei ole toteutettu. Tämä on ehdottomasti ollut oikea ratkaisu. Joukkueessa on reagoitu, tehty paljon töitä ja pidetty palavereita. Pelaajien saatavilla on ollut myös ulkopuolista henkistä valmennusta, Markkanen sanoo tiedotteessa.

Myös Markkasen mukaan asia on käsitelty loppuun joukkueen sisällä.

SaiPa on pelannut epäonnistuneen kyselyn jälkeen kaksitoista liigaottelua, joista se on hävinnyt yhdeksän. Matka pudotuspelien ensimmäiselle kierrokselle oikeuttavaan 10. sijaan on revennyt jo yhdeksään pisteeseen.